'Talačka kriza' usred grada, vlasnik restorana od četvrtka zatočen u objektu; 'Situacija je naelektrizirana, osjećamo se ugroženo, nismo dobro. Ovo je Divlji zapad!'

Od četvrtka navečer traje "talačka kriza" u restoranu "Nostalgie" na zadarskoj Kalelargi! Iza restoranskih vrata tada su zaključani ostali zaštitari tvrtke "Mediteran security" i vlasnik restorana Ivan Koljanin, a vani im nisu dali izići zaštitari "Lav osiguranja", koje su angažirali Koljaninovi partneri Marica i Ivan Erceg.

Prema njihovim riječima, Koljanin i njegova partnerica Mihaela Novac dužni su im dva milijuna kuna, a vlasniku prostora Milanu Miletiću oko milijun kuna.

Vlasnici "Nostalgie" novac duguju i dobavljačima, te bivšim radnicima, kojima su ostali "kratki" nekoliko desetaka tisuća kuna na ime neisplaćenih plaća zadnjih nekoliko mjeseci rada. Neki od radnika zbog toga su pokrenuli sudske sporove na Općinskom sudu u Zadru, ali se Novac i Koljanin dosad još nisu pojavili.

U restoranu je, prema riječima Marice Erceg, koja je cijeli petak prijepodne provela "na straži" ispred restorana, od četvrtka "zatočena" i suvlasnica "Nostalgie".

- Angažirali smo svoje zaštitare jer su zaštitari "Mediteran securityja", koje je angažirao Miletić zajedno s Koljaninom već iznijeli dva kamiona opreme, namještaja i robe iz lokala. To je naša oprema i naša roba i oni je ne smiju iznositi! Zbog toga sam pozvao policiju. Mi smo im posudili novac koji nam nisu vratili i to je naša imovina. Tako će biti sve dok policija stvar ne raščisti – kazao nam je u petak rano ujutro Ivan Erceg prije nego što je otišao sve prijaviti u Prvu postaju zadarske policije.

Erceg nam je objasnio da je on bio jamac i treći partner u tvrtki te je uz milijun kuna zajedničkog pologa uložio još milijun kuna u posao s restoranom, ali mu Koljanin i Novac, koja inače ima njemačko državljanstvo, u godinu i pol dana nisu vratili ni kune. Zbog toga mu je banka blokirala račun tvrtke jer su mu na naplatu došle dvije Koljaninove rate za kredit u visini od 200.000 kuna.

Dok smo razgovarali s Maricom ispred restorana, na sporedna vrata je izišao Koljanin. Sjeo je na bicikl i odvezao se pored nas. Erceg ga je htjela zaustaviti, kao i novinar s kojim je u četvrtak telefonski razgovarao, ali Koljanin je produžio prema Trgu Petra Zoranića, praveći se da nikoga ne vidi. Prethodno je kroz izlog restorana, dok je još bio unutra, pokazao srednji prst Marici kad je vidio da razgovara s novinarom.

- Ja sam mislila da živimo u pravnoj državi. Ako mi nekome nešto dugujemo, za to postoji pravni put da se ti dugovi dokazuju i potražuju. Mi, izgleda, živimo na Divljem zapadu. Nama se ne dozvoljava ući u restoran, u noći između nedjelje i ponedjeljka su nam promijenili brave na ulazima i prijeti nam se nekim ljudima ispred lokala.

Situacija je naelektrizirana, mi se osjećamo ugroženo, nismo dobro. O svemu tome Novac, moja partnerica i državljanka Njemačke, obavijestila je njemačko veleposlanstvo u Hrvatskoj – kazao je Koljanin za "Slobodnu" u četvrtak i dodao da se prema njima primjenjuje sila, a njihove poslovne partnere zastrašuju da s njima više ne posluju.

Na novinarsko pitanje je li točno da Ercegima duguje oko dva milijuna kuna (20 tisuća eura Marici i 1,7 milijuna kuna njezinu suprugu Ivanu), a Miletiću milijun, Koljanin nije htio izravno odgovoriti.

- Erceg vam nije rekla da je njezin suprug preuzeo njezino potraživanje. Miletić se predstavlja kao navodni vlasnik tvrtke Milo d.o.o., s kojom smo mi potpisali ugovor. Međutim, u sudskom registru nigdje nema njegova imena već se navodi neka tvrtka registrirana u američkoj državi Delaware...

- Krajem kolovoza došla sam u restoran i tražila od Koljanina da nam vrati novac, odnosno da poštuje naš ugovor, ali on me je fizički napao i udario. Sve sam to prijavila policiji, ali od toga do danas nije bilo ništa. Vidite da se on i dalje ponaša kao da zakon za njega ne vrijedi – kaže Marica Erceg, tvrdeći da odvjetnik gospodina Miletića, Augustin Sudinja, sjedi na dvije stolice, jer su njihovi zaštitari pomagali Koljaninu da iznosi stvari iz restorana, iako su bili angažirani da to spriječe.

- Sve je to njihova igra, varaju nas od prvog dana. Naši su računi blokirani, naš novac je nestao. Bojim se da će oboje, i Koljanin i Novac, uskoro pobjeći u Njemačku. Koliko čujem, već su otkazali stan u kojem su bili u Zadru – tvrdi Marica Erceg.

Pokušali smo stupiti u kontakt s Milanom Miletićem, vlasnikom prostora, ali nam je njegov odvjetnik rekao da se trenutno nalazi u SAD-u.

- Znam da se od sinoć zaštitari nalaze unutra jer oni trebaju spriječiti iznošenje robe. Zašto se i Koljanin unutra našao, ne znam, ali on je već unutra ulazio nakon što su angažirani zaštitari - kazao nam je Sudinja.