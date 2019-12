Predstavnici osnivača u skupštini su dobivali financijska izvješća, ali vi objektivno nemate vremena da sve to provjeravate. Sugeriralo se neka poboljšanja, ali direktorica se nije na to previše osvrtala – rekao je gradonačelnik Knez

Grad Biograd neće odustati od Radija BnM. Situacija u kojoj se sada nalazi deset zaposlenih djelatnika, a koji od ljeta nisu primili plaće, bit će uskoro riješena.

U sklopu rebalansa gradskog proračuna pokrit ćemo troškove za njihove plaće. Radi se o iznosu od oko 300 tisuća kuna - kazao je gradonačelnik Biograda Ivan Knez.

Knez nam se javio u subotu ujutro nakon što smo ga danima prije pokušali dobiti kako bi komentirao skandal koja već mjesecima potresa njegov grad, ali i tri susjedne općine – Pakoštane, Sv. Filip i Jakov te Pašman – koje su se kao ravnopravni suvlasnici tvrtke “Croata” našli u nevjerojatnoj aferi u režiji bivše direktorice Nikoline Kovačević (33).

Podsjetimo, zadarska policija već nekoliko tjedana istražuje je li direktorica namjestila nagradnu igru povodom izmišljene 30. obljetnice Radija BnM na kojoj je glavnu nagradu, osobni automobil Toyota Aygo, dodijelila majci svog dečka, a drugu nagradu, skuter, pročelnici gradske uprave. Povrh toga, Kovačević je za godinu dana tvrtku ostavila u minusu od 800 tisuća kuna, blokiran račun i deset zaposlenih od kolovoza bez plaće.

Krajnji cilj

Gradonačelnik Knez nam se ispričao što se nije prije javio jer je nekoliko dana bio bolestan, a u međuvremenu je i promijenio broj telefona. Pitali smo ga kako je uopće došao u priliku da Kovačević zaposle kao direktoricu tvrtke koja je trebala provesti medijski iskorak u biogradskoj regiji.

– Ona se je u skladu sa suvremenim potrebama, kao što je portal, a turistička televizija je bila krajnji cilj. Naime, biogradska regija je velika i jaka turistička regija i procijenili smo da takvi medijski projekti ovdje imaju smisla. Trebali smo nekoga tko ima viziju razvoja medija, a ona je to ponudila. Mi smo se kao osnivači složili da ćemo podržati njene zamisli, ali vidite i sami kako su se stvari na kraju razvile – kaže Knez.

Na pitanje je li se moglo na vrijeme spriječiti ovakva situacija, poglavito blokada računa tvrtke i neisplata plaća za zaposlenike, Knez kaže da je skupština društva upozoravala direktoricu da vođenje poslovnih knjiga prepusti istoj tvrtki koja to radi i za gradsku upravu, jer oni imaju iskustva i sigurno ne bi do ove situacije došlo. No, direktorica Kovačević je našla neki drugi knjigovodstveni servis.

Kakva je budućnost Nikoline Kovačević i tvrtki “Croata”?

– Ona je sada zaposlena na radno mjesto novinara. U skladu s tim joj je i smanjena plaća.

Je li točno da je kao direktorica imala plaću od 12 tisuća kuna neto?

– Njezina plaća je bila 10 tisuća kuna neto, ali je ona sebi, bez odobrenja skupštine, isplaćivala još dvije. Ali o tim i drugim detaljima svoje će reći kriminalistička istraga – zaključio je Knez.

Nakon što je Zadarski.hr objavio skandaloznu priču iz Biograda, na svom profilu na Facebooku reagirala je Nikolina Kovačević. Pod egidom “Do sad sam šutila i čekala da se situacija sama riješi. A sad mi je dosta!!!” nabrojala je osam točaka na koje reagira, ali u njima, zanimljivo, ništa od objavljenog ne demantira.

’Obrana’ u osam točaka

1. Ja nemam svekrvu.

2. Nemam supruga, nikakvog osim bivšeg.

3. Slavilo se 30 godina frekvencije (provjerite u AEM).

4. Plaće su trebale biti riješene s isplatom godišnjih ugovora, ali su to osnivači zabranili.

5. Svi računi su plaćani kad su osnivači prebacili novce.

6. Mjesečni trošak CROATE je bio 96 tisuća kuna, a samo Grad Biograd je uplaćivao mjesečno 30 tisuća. Izračunajte sami prihode.

7. Izvlačenje je održano pred punom plažom i baš me zanima kako se to namješta nagradna igra. Oni koji znaju neka mi kažu, da znam za drugi put kad će biti u igri auto od bar pola milijuna kuna.

8. Da, zato što je CROATA jako bogata firma i ogroman novac se sliva u nju ja sam kupila kuću.

Kraj nabrajanja Kovačević završava s “ODJE... SITNE DUŠE I POLITIČKI DUPELIZCI” te kao post scriptum šalje poruku novinaru Slobodne Dalmacije i Zadarskog.hr, citiramo nelektorirano: “P.S. Prenesi te Nevešćaninu da je moj broj uvik isti i da mu se uvik javim, kad zove!”

Direktoricu Nikolinu Kovačević, kao što smo već naveli, zvali smo u više navrata i slali joj SMS poruke kako bismo prije objave teksta dobili i njezinu stranu priče (što se lako može dokazati uvidom u telefonske pozive i poruke), ali ona nam se nije javljala.

Mogla nam se, kao i Knez, javiti nakon objave, no ona je izabrala drugi način komunikacije, jednostrani, preko društvenih mreža.

Nije kažnjavana, zasad

Zanimljivo je da Kovačević u svom reagiranju navodi kupovinu kuće koju nigdje nismo spomenuli, iako nam je nekoliko naših sugovornika reklo da je Kovačević nakon preseljenja u Biograd kupila kuću u središtu grada, ali kreditom od 200 tisuća eura.

Svoje javljanje na Facebooku začinila je faksimilom potvrde o nekažnjavanju koju joj je 12. studenog ove godine izdao Općinski sud u Zadru. Potvrdu je, zanimljivo, tražila u svrhu zasnivanja radnog odnosa jer nam njeni bivši suradnici tvrde kako se namjeravala natjecati za mjesta voditelja marketinga u šibenskoj turističkoj kući “Solaris” i zabavnom parku “Mirnovec” u Biogradu.

Objavljeni dokument služi kao običan spin, pokušaj da se skrene pažnja s činjenice da je ona glavna meta istražitelja kao odgovorna osoba za mutne poslove u tvrtki “Croata”. Iako policija još uvijek nije zatvorila istragu o njenom direktorskom radu, iz onoga što su dosad otkrili teško je vjerovati da Kovačević neće zaraditi kaznenu prijavu iz domene gospodarskog kriminala. Izvori bliski istrazi uvjeravaju nas da pitanje nije hoće li kaznena prijava biti podnesena, već koliko će zapravo biti “debela”.