Direktorica dalmatinskog radija izmislila da postaja slavi 30. rođendan, pa na nagradnoj igri izvukla svekrvu kao dobitnicu Toyote! Bila je dobre ruke i prema majci gradske pročelnice, a onda je došla policija

Trebala je to biti uspješna priča o maloj medijskoj revoluciji u Biogradu, a na koncu je postala bizarna tema iz crne kronike s vrlo izglednim kaznenim prijavama za zloupotrebu u gospodarskom poslovanju na ime Nikoline Kovačević.

Ona je bivša direktorica tvrtke “Croata” iz Biograda, koju su s jednakim udjelima osnovali Grad Biograd te općine Sv. Filip i Jakov, Pašman i Pakoštane.

Djelatnost joj je prvenstveno medijska i izdavačka, a jedan od glavnih medija u njihovu vlasništvu je lokalni Radio BnM, osnovan u srpnju 1992. Ove je godine trebao proslaviti 27. rođendan. Ali - nije. Naime, na inzistiranje direktorice Kovačević i čuđenje deset zaposlenika, Radio BnM je prošlog srpnja proslavio - 30. rođendan!

Zašto? Po svemu sudeći, da bi se mogla organizirati nagradna igra u kojoj je glavna nagrada bio sponzorski automobil Toyota Aygo, a druga nagrada skuter.

Pobjednika je, potpuno neuobičajeno, izvlačila direktorica Kovačević. Automobil je otišao u ruke Dijane Mikić iz Šibenika, a skuter Vesni Šekulin iz Biograda.

I sve bi na tome stalo da Dijana Mikić nije majka Marka Mikića, nevjenčanog supruga direktorice Kovačević, a Vesna Šekulin majka Drine Bešenić, pročelnice u biogradskoj gradskoj upravi.

Skandal? Preslaba riječ... Kada je Drina Bešenić shvatila što se dogodilo, da je direktorica izvukla automobil majci svog dečka, odmah je natjerala svoju majku da skuter vrati.

Automobil, međutim, nije vraćen, što je produbilo sumnje nekih biogradskih policajaca da pokrenu istragu oko navodno namještene igre za izmišljeni 30. rođendan.

’Nešto smrdi’

Kao prvi dokaz “mutljavine” poslužila je videosnimka dodjele nagrade, koju je Radio BnM izravno prenosio na portalu.

Tu je, kažu naši sugovornici, odmah bilo jasno da “nešto smrdi”, jer je Nikolina Kovačević inzistirala na tome da baš ona, a ne neki klinac s plaže, izvlači dobitnike.

Nakon što je policija počela provoditi razgovore, shvatila je da nije problem samo u nagradnoj igri, već da je prava “igra” bilo direktoričino “kreativno” vođenje tvrtke “Croata” - iza sebe je ostavila, kako nam je rekao načelnik Pakoštana Milivoj Kurtov, minus od oko 800 tisuća kuna!

U to je uračunato i oko 370 tisuća kuna za plaće deset novinara i urednika na radiju, koji od kolovoza ne dobivaju primanja jer je račun tvrtke ispražnjen i blokiran, a broj opomena za ovrhu zbog neplaćenih obveza svakodnevno raste.

Nakon što je policija pokrenula izvide, direktorica Kovačević se nije više vratila na posao. Najprije je otišla na “godišnji”, pa na bolovanje, da bi u listopadu “zbog stresa”, kako je rekla, dala ostavku na direktorsko mjesto i ostala na radnom mjestu novinara. Dužnost je predala novom direktoru Željku Domitroviću.

On je u rekordnom roku ipak uspio provesti neke naplate i osigurati plaće za kolovoz, ali samo za dio zaposlenika. Nada se da će tvrtka preživjeti kroz predstečajnu nagodbu.

- Radimo što možemo da tvrtku oporavimo i nastavimo normalno poslovanje - kazao nam je.

Kovačević je u srpnju prošle godine postala direktorica “Croate”, predstavila se kao osoba s velikim planovima i ambicijama.

Najavljeno je pokretanje tjednika BnM News, istoimenog portala i podizanje slušanosti radija, a kao vrhunac svog četverogodišnjeg plana najavila je pokretanje multimedijskog središta i lokalne turističke televizije. Novine su stvarno pokrenute, portal redizajniran i zaposleni novi ljudi...

A onda je došla lažna proslava rođendana i sve je puklo kao mjehur od sapunice...

’Blokiran račun’

Iz zadarske policije su nam potvrdili da intenzivno istražuju poslovanje “Croate”, ali i nagradnu igru. Prve informacije govore da je direktorica Kovačević zabrljala gotovo sve što je mogla.

Pokušali smo je kontaktirati nekoliko puta, ali na naše pozive i poruke nije odgovarala.

Isti smo problem imali i s gradonačelnikom Biograda Ivanom Knezom, koji je Nikolinu doveo u Biograd kao “iskusnog profesionalca”, podržavši njezin poslovni plan i program koji je uistinu zvučao odlično.

Knez je zaposlenicima na radiju rekao da će stvar riješiti i plaće isplatiti, možda već kroz rebalans proračuna, ne skrivajući da je bijesan na “direktoricu” koja bi, osim kaznene prijave, mogla vrlo lako dobiti i tužbu osnivača za nastalu štetu. Nije podnosila uredne financijske izvještaje ni plaćala dobavljače, pa je račun tvrtke mjesecima blokiran...

- Direktorica se pojavila s velikim planovima, nama se to učinilo simpatično i odlučili smo je podržati, no očito to nije bilo realno.

Sada je glavni cilj deblokirati račun firme i omogućiti nastavak normalnog poslovanja kako bi zaposlenici dobili izostale plaće. Nadam se da bismo to mogli riješiti do Božića - kazao nam je Milivoj Kurtov, načelnik Pakoštana, dodavši da je njegova općina na ime zajedničkih troškova Croate u ovoj godini isplatila 50-ak tisuća kuna.

- Mi smo suglasni da tvrtka opstane i da se radio ne ugasi, ali neke druge stvari, poput novina, pokazalo se da mi ne možemo pratiti - dodao je Kurtov.

Zadnji broj tjednika BnM News objavljen je sredinom rujna jer “Croata” nije više plaćala tiskarske usluge. I tu su ostali dužni 50 tisuća kuna.

- Nismo imali saznanja o načinu na koji je direktorica vodila tvrtku i kako je poslovala. Naša općina nije dala nikakva sredstva za “Croatu” zadnjih godinu dana, a za sve što je netko tamo radio, je li zloupotrijebio položaj ili nije, treba utvrditi i za to odgovarati - tvrdi Krešimir Ćosić, načelnik općine Pašman.