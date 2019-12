Nesreća u Zadru: 71-godišnjak na zebri 'pokosio' dvije djevojke, obje završile u bolnici s teškim ozljedama; Vozač je uhićen

Jučer oko 15.50 sati u Splitskoj ulici u Zadru došlo je do prometne nesreće u kojoj su dvije osobe teže ozlijeđene, piše zadarski.hr.

Do prometne nesreće je došlo kada se 71-godišnji vozač pri upravljanju osobnim automobilom zadarskih registarskih oznaka, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, na kojem se prometom pješaka ne upravlja semaforima niti znacima ovlaštene osobe, nije približavao sigurnosnom brzinom iako je bio dužan to učiniti.

Uslijed toga je na obilježenom pješačkom prijelazu naletio na dvije pješakinje u dobi od 16 godina, koje su od siline udara pale na kolnik, a u trenutku udara pješakinje su prelazile kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu. Pješakinje su kolima HMP prevezene u Opću bolnicu Zadar gdje su im konstatirane teške tjelesne ozljede.

Vozač je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, sinoć uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, piše zadarski.hr.