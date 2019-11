Kinezi u čudu zbog klasičnog hrvatskog apsurda: Zašto kočite jednu od najvećih investicija u Dalmaciji 'tešku' čak pola milijarde kuna?!

Pola milijarde kuna teška ponuda grupe kineskih investitora, koji u zadarskom zaleđu žele objedniti tri postojeće poslovne zone - Crno, Zemunik i Poličnik - i tamo pokrenuti industriju elektronike i robotike u partnerstvu s lokalnim domaćim tvrtkama, zapela je na klasičnom hrvatskom apsurdu.

Iako je to odavno trebala učiniti, poslovne zone na kojima je planirana jedna od najvećih investicija u zadarskoj povijesti, država nije prepustila na upravljanje jedinicama lokalne samouprave, koje su zbog toga dovedene u potpuno apsurdnu situaciju: imaju zone za ulaganje i zainteresirane investitore s gotovim projektima, ali tim zonama ne mogu upravljati.

- Kineski investitori ne mogu shvatiti da im zemljište na kojemu žele investirati 500 milijuna kuna ne možemo dati u najam ili prodati jer njime ne upravljamo mi, nego država. Dakle, ne možemo im ponuditi osnovnu stvar, a istovremeno od njih želimo ogromno ulaganje. Činjenica da nemaju ni tu minimalnu sigurnost prilikom investiranja zabrinjava ih i zbog toga se trenutačno nalazimo u pat poziciji. Mi smo odradili sve što smo mogli, sada je sve na državi - govori nam Davor Lončar, HDZ-ov načelnik općine Poličnik, u kojoj Kinezi žele (g)raditi na 55 hektara površine.

Pat pozicija traje već godinu dana, otkako su dvojica općinskih načelnika i Grad Zadar na stol dobili ponudu kluba kineskih investitora, čiji je nositelj tvrtka “Z-run”.

Oni u prvoj fazi, koju su namjeravali pokrenuti do kraja ove godine, žele otvoriti pet tisuća radnih mjesta u sektoru elektronike i robotike. Kinezi su ponudili ulaganje koje će pokriti pokretanje proizvodnog sektora, koji bi potom dali u suvlasništvo domaćim, lokalnim partnerima, uglavnom malim i srednjim poduzetnicima.

To bi bila “win-win situacija” za obje strane jer hrvatske tvrtke dobivaju kapital i šansu za ulaganje, a Kinezi robu koja je proizvod Europske unije i ne trpi carinu kao kad dolazi direktno iz Kine.

Koliko je kineska namjera bila ozbiljna najbolje pokazuje podatak da je njihova najveća asocijacija za elektroniku rasvjete, “Electronic and lightning”, iz čijih tvornica dolazi 70 posto rasvjete u Europi, iskazala namjeru da što prije pokrene posao na sklapanju svojih proizvoda i poluproizvoda u Zadru. Za ovaj posao sa zadarskim zonama kineska grupacija već je u Europi osnovala i tvrtku “Eurogate”, koja bi provodila ovaj veliki projekt.

To je bilo prije godinu dana. Danas, 12 mjeseci poslije, stvari se nisu puno pomaknule s mrtve točke. U Ministarstvu državne imovine, prvoj adresi koja bi se trebala baviti ovakvim problemima, zadnju godinu dana “bavili” su se korupcijskim aferama bivšeg ministra Gorana Marića, koji je na kraju sam podnio ostavku kako ne bi bio smijenjen zbog USKOK-ove istrage. U kolovozu ove godine zamijenio ga je vinkovački HDZ-ovac Mario Banožić, ali konkretan potez još uvijek se čeka.

- Kontakti s Kinezima još uvijek postoje, ali sada je sve dignuto na razinu Vlade jer je to državno zemljište. Mi sada čekamo što će se dogoditi. Ne samo mi, nego i brojne druge općine i gradovi u Hrvatskoj koji su bili prvaci u pokretanju poslovnih zona, a sada su im investicije blokirane jer moraju čekati na državu - kaže Lončar koji je, kako bi sam ubrzao stvari, prije mjesec dana predložio izmjene Zakona o dodjeli državne imovine.

Prema tom prijedlogu, sve zemljište koje je prostornim planom označeno kao građevinsko iz vlasništva države bilo bi prepušteno u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to bez naknade. A država bi, preko svojih sustava kontrole, nadzirala poštuje li se namjena zbog koje je zemljište darovano kako ne bi došlo do zlouporaba.

- Da samo to promijene, vjerujte mi, Hrvatsku bi u idućih deset godina zahvatio val investicija kakav nikad do sada nije imala! Upravo je problem neriješenog vlasništva nad zemljištem u poslovnim zonama najveća prepreka ulaganjima. Predugo sam u ovome, znam što govorim! Meni ozbiljni investitori u ured dolaze svaki dan, ali oni ne žele potpisati ugovor s državom jer ona nije obvezna urediti infrastrukturu. I čudom se čude politici po kojoj mi kao općina nemamo ni prava upravljanja ni vlasništvo, iako smo u te zone uložili novac, izgradili svu potrebnu infrastrukturu i prostorne planove te ih katastarski riješili. Prepustili su nam samo prostor za infrastrukturne koridore. Da samo poslušaju ovaj prijedlog i to nam prepuste, mi bismo novac od prodaje tog zemljišta ulagali u infrastrukturu i opremanje zona. Trenutačno, s ovakvim općinskim proračunima, nitko od nas to ne može samostalno financirati. A uređena infrastruktura je preduvjet broj jedan da vam investitor uopće dođe - govori Lončar.

I Mario Rendulić, predsjednik Kinesko-jugoistočnoeuropske poslovne asocijacije (CSEBA), udruge koja povezuje poslovne ljude iz Hrvatske i regije s poslovnim ljudima iz Kine, još je pri početnim kontaktima s kineskim investitorima upozorio kako bi zemljište moglo biti najveći kamen spoticanja.

- Ako će netko uložiti toliko novca, dosta je nerealno očekivati da plaća još i zemljište. Vani se u ovakvim situacijama zemljište daje po simboličnoj cijeni od jednog eura, samo da se pokrene proizvodnja - rekao je Rendulić, dodajući kako je kineska ponuda fer i transparentna: dajte nam zemlju na upravljanje ili u vlasništvo, a nakon tri ili pet godina, kad se otvori dogovoreni broj radnih mjesta, neka cijena zemlje bude niža za 30 posto.

- Kineskim se investitorima u poslovne zone u sjevernoj Italiji zemlja nudi potpuno besplatno, sa svom infrastrukturom. Investitori su dužni osigurati izradu masterplana da se vidi što planiraju raditi - kaže Rendulić, kojega smo zatekli u Singapuru, usred novom krugu razgovora s investitorima zainteresiranim za zadarsko zaleđe.

- Od Zadra nisu odustali, cijeli posao je dignut na razinu s ministarstvom, a načelnu podršku Vlade imamo. Najkasnije do Božića s kineske strane bit će poslano obvezujuće pismo namjere. Stvari idu sporo, ali i Kinezi su i inače poznati po svojoj opreznosti - kaže Rendulić.