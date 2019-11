Sve je počelo zbog jedne fotografije s mobitela; Iz Zemunika su procurili nevjerojatni detalji, ali glavno pitanje je ostalo bez odgovora: tko je glavni operativac u aferi 'Municija'?

Zadarska kriminalistička policija u petak je iz autosalona BMW-a u Bibinjama još jednom privela 36-godišnjeg Mišela Pavlovića, glavnog osumnjičenog u aferi “Municija”. Zadranin je prvi put priveden početkom studenoga zbog sumnje da je inicirao i poticao aferu šverca oružja koja ovih dana trese vojni vrh, ali je nakon ispitivanja kod suca istrage pušten da se brani sa slobode.

Pavlović je priveden, kako neslužbeno doznajemo, zbog novih kaznenih djela, te se očekuje da će tijekom subote biti predan pritvorskom nadzorniku i ispitan u Državnom odvjetništvu, koje zajedno s vojnom policijom istražuje cijeli slučaj u smjeru utvrđivanja svih relevantnih činjenica i odgovornosti Mišela Pavlovića, ali i Ivice Vlakića, te dvojice vojnih pilota, Ivana Krizmana i Zdenka Košutića, zbog sumnje da su počinili neka nova kaznena djela. Dosad su svi kazneno prijavljeni zbog nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Stižu nove optužnice

Prije nego što ga je uhitila policija, Pavlović je u rujnu s trojicom pilota neometano ušao u vojnu bazu u Zemuniku. Piloti su ga prerušili te su ga poveli na oko sat vremena dug let koji je bio u njihovim planiranim vojnim zadaćama, letjeli su oko Zadra i u blizini Velebita. Iz krugova bliskih pilotima navodi se da je to bio “prijateljski” let, spekulira se kako je trojac izviđao područje za mogući lov.

Pavlović, Vlakić, Mladen Bencun, te piloti Krizman i Košutić inače su stari znanci i svi redom članovi Streljačkog kluba “Double tap” iz Zadra. Redovito su sudjelovali na streljačkim natjecanjima, ponekad i ekipno. Član je tog kluba i zapovjednik 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadir Mario Pleša, koji je prije dvije godine u ekipnom gađanju iz pištolja sudjelovao upravo s Vlakićem, koji je tada još bio na mjestu zamjenika gradonačelnika Zadra, kao dio koalicijskog dogovora HDZ-a i HSP AS-a.

Ljubitelji su oružja, a među njima kao najveći znalac i pasionirani kolekcionar “starina” slovi pilot, bojnik Ivan Krizman, koji je inkriminiranog dana u helikopteru u kojem su na trenažni let vodili Pavlovića bio nadređeni. Krizman inače slovi za najiskusnijeg pilota za avion tipa ZLIN 242, a uz to je i časnik koji odlučuje o daljnjoj selekciji budućih pilota Ratnog zrakoplovstva.

– U tom helikopteru nije prevoženo nikakvo naoružanje – kazao je brigadni general Mato Mikić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Fotografije s mobitela

Cijela priča iz vojne baze u Zemuniku možda ne bi ni izišla u javnost da policija nije u skladištu pokojnog Denisa Paraća pronašla arsenal oružja. Parać je poginuo u bijegu pred policijom, koja je tragala za njim zbog sumnje da je izvršio oružani napad na obiteljsku kuću zadarskog odvjetnika Augustina Sudinje u Sukošanu.

Trag oružja koje je pronađeno kod Paraća policiju je doveo do njegova bliskog prijatelja Pavlovića. Nakon što je priveden zbog posjedovanja oružja koje je držao u garaži u Zatonu, policija je u njegovu mobitelu pronašla fotografije vojnog helikoptera.

Pavlović je istražiteljima morao objasniti što je radio u vojnom helikopteru. Daljnja istraga slučaja policiju je odvela do pilota, te ostalih sudionika afere.

Daljnjom istragom utvrđeno je da su Vlakić, Bencun i ostali kupovali streljivo od Pavlovića, a on od splitskog poduzetnika Borisa Ercegovića, vlasnika tvrtke “Aservo” koja se bavi trgovinom oružjem, streljivom i vojnom opremom. Od koga je Ercegović nabavio vojno streljivo, još nije poznato, no Pavlović je 11. lipnja u Zagrebu od njega kupio više tisuća komada streljiva vojnog podrijetla, te je drugoj osobi prodao dvije tisuće komada, a ostatak je donio u Zaton pokraj Zadra, gdje ima apartmane, i spremio ga u garažu te nudio na prodaju.

Osim kalibra koji se koristi u strojnicama koje su dio opreme na helikopterima OH-58D Kiowa, koje je HRZ nabavio od SAD-a, među zaplijenjenim streljivom bilo je i ono za “kalašnjikov”, čije je korištenje zabranjeno.

Osobu sa zagrebačkog područja koja bi mogla biti glavni švercer oružja koje je kupio Ercegović policija još nije pronašla.