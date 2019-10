Ovo je Klara iz Zadra, sasvim posebna cura i još posebnija automehaničarka: Nemam ni položen vozački, ali znam iz temelja složiti auto. Ako me pitate koji je najbolji - odgovor je samo jedan

Stara narodna kaže: ako izabereš posao koji voliš, nećeš morati raditi ni dana u životu. A zamislite da samo sa 17 godina počnete raditi ono o čemu ste kao dijete sanjali.

Upravo je te sreće bila Klara Lazanja, mlada automehaničarka iz Zadra, točnije Sv. Petra, strastvena ljubiteljica automobila, motocikala i svega onoga što se nalazi u njima, koja je odmah nakon završetka srednje škole pronašla svoj idealan posao – popravlja aute u "Toyotinu" servisu.

Klara je jedna od onih osoba koje, kad upoznate, dugo pamtite. Način na koji ova djevojka, naizgled krhka, govori o automobilima i njihovim dijelovima jednostavno je fascinantan, pogotovo ako baš ne znate puno o tom "tipično muškom zanimanju". Ona razbija predrasude i otvara nove puteve za sve djevojke koje se žele baviti nečim što uistinu vole.

Kako kaže naša sugovornica, nema te sile koja bi je bila spriječila da upiše Strukovnu školu Vice Vlatkovića za zanimanje automehaničara.

– Nisam htjela ići u školu za nešto što ne volim, za nešto što bih trebala raditi cijeli svoj život a nije mi gušt. Rekla sam mami da uopće neću ići u školu ako ne upišem za mehaničara. Nije nju puno trebalo uvjeravati jer je dobro znala koliko to volim. Uostalom, otac mi je autolimar i cijelo sam djetinjstvo provela u garaži pomažući mu. I tako sam došla u razred s 23 dečka, kao jedina djevojka – kazuje nam Klara.

Dodaje kako nikad nije imala problema u školi zato što je – cura.

– Dečki iz razreda su me prihvatili kao jednu od njih, a na praksi koju smo odrađivali u jednom servisu najviše su se čudili ljudi koji bi došli popraviti auto. Navikla sam dosad na te pomalo šokirane poglede, iznenađene uzvike "pa ti si žensko mehaničar!" Baš me prije nekoliko dana jedan čovjek htio pošto-poto slikati, a ja sam mu bježala po garaži, a on nije odustajao! Ha-ha, ponekad mi bude žao što se oko mene stvara neka fama, ja samo radim ono što volim – priznaje skromna Klara i tvrdi da bi nam svima kao društvu bilo bolje da se ugledamo na druge europske zemlje gdje je sasvim normalno da žene rade sve poslove koje i muškarci.

Zanimljivo je u cijeloj priči da ona još uvijek nije položila vozački, a vjerojatno zna puno više o automobilima nego neki instruktori. Tijekom cijelog školovanja pratio ju je strah hoće li je itko ikada zaposliti zbog toga što je žensko, no ispalo je da se bojala bez razloga.

– Došla sam s mamom predati papire u "Toyotu" jer smo vidjele da se otvorio natječaj za automehaničara. Bila je smiješna anegdota jer gospodin koji radi mislio je da sam došla tražiti posao u administraciji i rekao nam kako oni imaju dovoljno radnika. Dobacila sam mu da se ne prijavljujem za taj posao, nego za automehaničara. Ostao je pomalo zatečen, a onda se nasmijao i odmah me uputio ekipi koja me primila kao da me zna već godinama. Zaista sam se super uklopila, dečki su odlični i samo im svima mogu zahvaliti što su me tako brzo primili i uveli u posao – kaže nam Klara uz široki osmijeh.

Dok je razgovarala s nama i pozirala za fotografije, kolege su se šalili kako im se čini da puno bolje rastavlja motore nego što pozira. Uhvatili su je u đir, bilo im je zanimljivo medijsko zanimanje za njihovu kolegicu.

Kad smo je pitali što najviše voli raditi, Klara nam je 'ko iz topa odgovorila da je to rastavljanje glave motora i "šlajfanje ventila".

– Joj, to stvarno volim! Inače, to nitko ne želi raditi, a meni je to najveći gušt! Još me na praksi to uvijek dopadalo i tako bih sretna bila! Ovdje su malo drukčiji auti i problemi, tako da nema puno rastavljanja glave ni šlajfanja, ovdje dosta učim o novim hibridnim motorima. Zanimljivo je u svakom slučaju! – kaže nam stručno, dodavši kako je inače sasvim obična djevojka.

– Šminkam se, a volim se i lijepo oblačiti iako me onda u haljini nitko ne prepoznaje, ha-ha! Zapravo sam normalna cura koja samo ima jednu malo drukčiju strast – uz osmijeh kaže Klara, čije tetovaže govore kolika je njezina ljubav prema vozilima.

Na jednoj ruci ima posvetu za motor, na drugoj citat iz svoga najdražeg filma "Brzi i žestoki", dok joj nogu krasi zmija, simbol njezina omiljenog automobila, Alfa Romea.

– Alfa, samo Alfa! Zaluđena sam njima, ma nema mi dražeg auta od toga! Imam 145-icu i prije nekoliko mjeseci sam uzela 156-icu. Svi su mi rekli da sam luda, da puno troši ulja, da ne valja i da ću je stalno morati popravljati. Dugo sam je tražila i slučajno je našla na oglasu. Bila je u katastrofalnom stanju, tako da sam trenutno u velikom projektu obnove cijelog auta. Zapravo, sastavljam auto kompletno iz početka, od nule. Da, sama – govori Klara smijući se našoj reakciji.

– Čim dođem s posla, odlazim u garažu i radim na svom autu. Kod mene vam nema stajanja jer uživam što više sati provoditi među alatom, popravljajući aute. Ovu 156-icu sam kompletno rastavila, pobrusila i sad ide na špric kit, pa na farbanje – objašnjava Klara, čiji je cilj Alfi priuštiti novi, moćni GTA izgled.

– Znate što je GTA look? – pita nas Klara dok mi nesigurno klimamo glavnom, kao da razumijemo.

Na sreću, odlučila nam je pojasniti.

– Ovako: to vam je skroz spušteni auto s "gewindama" i originalnim, posebnim GTA felgama. Ja ću svoju ofarbati kompletno u crveno. Taman ću je cijelu završiti kad konačno položim vozački – nada se Klara Lazanja dok nam pokazuje slike u potpunosti rastavljenog vozila.

Dobro zapamtite njezino ime i prezime jer ćete zasigurno još čuti za ovu posebnu djevojku. A možda vam bude i zatrebala..