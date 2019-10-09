Anonimne aktivistkinje su noćas u Zadru provele akciju grafitiranja s porukama koje su reakcija na održavanje promocije knjige "Pobačaj - drama savjesti" na Zadarskom sveučilištu, piše Zadarski.hr.
Kako je ova promocija dio kampanje za zabranu pobačaja, aktivistkinje su poručile "Nećemo natrag" uz simbol vješalice, koji predstavlja ilegalne i nesigurne pobačaje koji su ne tako davno bili ženska svakodnevica, te "Za sekularno sveučilište", čime su se direktno referirale na održavanje promocije i na način na koji Crkva i njoj bliske grupacije koriste svoju moć da bi nametnule dogme vezane uz pristup sigurnom i legalnom pobačaju kroz obrazovni sustav.
Nećemo natrag, nećemo dopustiti oduzimanje izborenih prava!
ZAŠTO JE PREDSTAVLJANJE KNJIGE „POBAČAJ - DRAMA SAVJESTI" NA SVEUČILIŠTU U ZADRU PROBLEM:
1. REPUBLIKA HRVATSKA JE PO USTAVU DEMOKRATSKA I SEKULARNA DRŽAVA.
2. REPUBLIKA HRVATSKA JE OSIM USTAVOM, PRAVNO OBVEZANA OD 1992. GODINE OSIGURAVATI RAVNOPRAVNOST ŽENA POTPISIVANJEM KONVENCIJE O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA (PRVI VATIKANSKI UGOVORI SU POTPISANI 1996. GODINE)
3. ZALAGANJE ZA OGRANIČAVANJE SLOBODE ŽENA U ODLUČIVANJU O BROJU DJECE JE DISKRIMINACIJA ŽENA, KRŠENJE KONVENCIJE I USTAVA RH.
4. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA KAO DRŽAVNA INSTITUCIJA ZAKONSKI JE OBVEZNA UKLONITI OBLIKE DISKRIMINACIJE ŽENA U OBRAZOVNOM SUSTAVU.
5. SVEUČILIŠTE U ZADRU KAO JAVNO I SEKULARNO UČILIŠTE ZAKONSKI JE ODGOVORNO ZA DISKRIMINACIJU ŽENA U SVOJIM PROSTORIJAMA.
6. SVEUČILIŠTE U ZADRU ZAKONSKI ODGOVARA MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA I REPUBLICI HRVATSKOJ, NE ZADARSKOJ NADBISKUPIJI.
7. REKTORICA, A NE ZADARSKI NADBISKUP ZAKONSKI UPRAVLJA SVEUČILIŠTEM U ZADRU.
8. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL KAO DIO SVEUČILIŠTA MORA POŠTOVATI PRAVA ŽENA PROPISANA ZAKONOM.
9. ČLANOVI/ICE SVEUČILIŠTA U ZADRU KAO ZNANSTVENICI I HUMANISTI MORAJU ODGOVORNO PRISTUPATI IZREČENOM I NAPISANOM TE POŠTIVATI LJUDSKA PRAVA.
10. GRANICE SLOBODE GOVORA SU GRANICE PRAVA I SLOBODA DRUGIH LJUDI.
11. KNJIGA „POBAČAJ-DRAMA SAVJESTI" PROMOVIRA KRŠENJE PRAVA I SLOBODA ŽENA.
12. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL ORGANIZIRANJEM PREDSTAVLJANJA KNJIGE „POBAČAJ-DRAMA SAVJESTI" PROMOVIRA KRŠENJE PRAVA I SLOBODA ŽENA.
13. ZADARSKA NADBISKUPIJA IMA MONOPOL NAD TEOLOŠKO-KATEHETSKIM ODJELOM SVEUČILIŠTA U ZADRU.
14. TEOLOGIJA NIJE SAMO NAUK CRKVE NEGO AKADEMSKA ZNANOST I ZATO OTVORENA ZA KRITIKU I PLURALNOST MIŠLJENJA.
15. CRKVA UŠUTKAVA TEOLOGE I TEOLOGINJE KOJI NE ZAGOVARAJU ZABRANU POBAČAJA.
16. CRKVA MONOPOLIZIRA TEOLOGIJU KAO AKADEMSKU DISCIPLINU.
17. CRKVA KROZ SVOJE POLITIČKO DJELOVANJE NA KRŠENJU PRAVA I SLOBODA ŽENA DJELUJE PROTUUSTAVNO.
18. CRKVA KROZ SVOJE POLITIČKO DJELOVANJE KRŠI KONVENCIJU O UKLANJAJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA.