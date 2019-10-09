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'nećemo natrag'

Zadarske aktivistice u noćnoj akciji: grafitima upozorile zašto je promocija knjige o pobačaju neprimjerena na Sveučilištu!

'nećemo natrag'

Anonimne aktivistkinje su noćas u Zadru provele akciju grafitiranja s porukama koje su reakcija na održavanje promocije knjige "Pobačaj - drama savjesti" na Zadarskom sveučilištu, piše Zadarski.hr.

Kako je ova promocija dio kampanje za zabranu pobačaja, aktivistkinje su poručile "Nećemo natrag" uz simbol vješalice, koji predstavlja ilegalne i nesigurne pobačaje koji su ne tako davno bili ženska svakodnevica, te "Za sekularno sveučilište", čime su se direktno referirale na održavanje promocije i na način na koji Crkva i njoj bliske grupacije koriste svoju moć da bi nametnule dogme vezane uz pristup sigurnom i legalnom pobačaju kroz obrazovni sustav.

Nećemo natrag, nećemo dopustiti oduzimanje izborenih prava!

ZAŠTO JE PREDSTAVLJANJE KNJIGE „POBAČAJ - DRAMA SAVJESTI" NA SVEUČILIŠTU U ZADRU PROBLEM:

1. REPUBLIKA HRVATSKA JE PO USTAVU DEMOKRATSKA I SEKULARNA DRŽAVA.

2. REPUBLIKA HRVATSKA JE OSIM USTAVOM, PRAVNO OBVEZANA OD 1992. GODINE OSIGURAVATI RAVNOPRAVNOST ŽENA POTPISIVANJEM  KONVENCIJE O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA (PRVI VATIKANSKI UGOVORI SU POTPISANI 1996. GODINE)

3. ZALAGANJE ZA OGRANIČAVANJE SLOBODE ŽENA U ODLUČIVANJU O BROJU DJECE JE DISKRIMINACIJA ŽENA, KRŠENJE KONVENCIJE I USTAVA RH.

4. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA KAO DRŽAVNA INSTITUCIJA ZAKONSKI JE OBVEZNA UKLONITI OBLIKE DISKRIMINACIJE ŽENA U OBRAZOVNOM SUSTAVU.

5. SVEUČILIŠTE U ZADRU KAO JAVNO I SEKULARNO UČILIŠTE ZAKONSKI JE ODGOVORNO ZA DISKRIMINACIJU ŽENA U SVOJIM PROSTORIJAMA.

6. SVEUČILIŠTE U ZADRU ZAKONSKI ODGOVARA MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA I REPUBLICI HRVATSKOJ, NE ZADARSKOJ NADBISKUPIJI.

7. REKTORICA, A NE ZADARSKI NADBISKUP ZAKONSKI UPRAVLJA SVEUČILIŠTEM U ZADRU.

8. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL KAO DIO SVEUČILIŠTA MORA POŠTOVATI PRAVA ŽENA PROPISANA ZAKONOM.

9. ČLANOVI/ICE SVEUČILIŠTA U ZADRU KAO ZNANSTVENICI I HUMANISTI MORAJU ODGOVORNO PRISTUPATI IZREČENOM I NAPISANOM TE POŠTIVATI LJUDSKA PRAVA.

10. GRANICE SLOBODE GOVORA SU GRANICE PRAVA I SLOBODA DRUGIH LJUDI.

11. KNJIGA „POBAČAJ-DRAMA SAVJESTI" PROMOVIRA KRŠENJE PRAVA I SLOBODA ŽENA.

12. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL ORGANIZIRANJEM PREDSTAVLJANJA KNJIGE „POBAČAJ-DRAMA SAVJESTI" PROMOVIRA KRŠENJE PRAVA I SLOBODA ŽENA.

13. ZADARSKA NADBISKUPIJA IMA MONOPOL NAD TEOLOŠKO-KATEHETSKIM ODJELOM SVEUČILIŠTA U ZADRU.

14. TEOLOGIJA NIJE SAMO NAUK CRKVE NEGO AKADEMSKA ZNANOST I ZATO OTVORENA ZA KRITIKU I PLURALNOST MIŠLJENJA.

15. CRKVA UŠUTKAVA TEOLOGE I TEOLOGINJE KOJI NE ZAGOVARAJU ZABRANU POBAČAJA.

16. CRKVA MONOPOLIZIRA TEOLOGIJU KAO AKADEMSKU DISCIPLINU.

17. CRKVA KROZ SVOJE POLITIČKO DJELOVANJE NA KRŠENJU PRAVA I SLOBODA ŽENA DJELUJE PROTUUSTAVNO.

18. CRKVA KROZ SVOJE POLITIČKO DJELOVANJE KRŠI KONVENCIJU O UKLANJAJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA.

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