Imao je savršen život, no onda se razbolio, žena mu je uzela djecu i kuću. Tada je upoznao Hrvaticu Ninu, a nedugo potom i - Action Mana: u Zadru smo sreli Irca Mikea koji nam je ispričao svoju neobičnu životnu priču

On je zgodan. On je popularan. Putuje svijetom i uživa u životu. Vole ga žene. Vole ga i muškarci. Ima samo jednu manu, on je – lutka.

Njegovo ime je Action Man i najpoznatija je dječja akcijska igračka sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Osmislila ju je, sa svim dodacima, britanska firma "Palitoy" davne 1966. godine, kao licenciranu kopiju američke figurice G.I. Joe. No, kako je jedan primjerak poznate igračke iz 1973. završio pozirajući ispred crkve Sv. Donata? E, to je prava priča!

Mike Leahy bio je uspješan poduzetnik, radio je za jednu poznatu tvrtku i život mu je, kao Ircu u Londonu, bio savršen. Do jednog dana. Razbolio se, žena ga je ostavila, uzela njihova dva sina i kuću. Ostao je sam, na ulici.

Unatoč nenadanoj situaciji u kojoj se našao, nije se samo tako dao te se malo-pomalo, uz pomoć dobrih ljudi, uspio vratiti na noge i financijski stabilizirati. Kad je ozdravio, želja mu je bila nekako vrati dug zajednici te je otišao volontirati u Starački dom, na odjel za demenciju. Tamo se zadržao čak četiri godine, živio je s tim ljudima i pomagao im u jednostavnim životnim stvarima.

Sreća mu se konačno osmjehnula te je pukom slučajnošću upoznao Ninu, Hrvaticu koja je u domu radila noćne smjene. Njih dvoje odlučili su se skupa odseliti i započeti novi život nekoliko kilometara od glavnog grada Engleske.

Mike se počeo baviti fotografijom, strašću koju je godinama zatomljavao u sebi. Slikao je vjenčanja, modele, životinje, prirodu i gradove... Ipak, nešto je nedostajalo.

- Nikako nisam mogao pronaći "ono nešto" što bi me istinski inspiriralo te u konačnici uveselilo kao fotografa. Psihijatar kojeg sam tada posjećivao rekao mi je da pokušam pronaći sreću u stvarima koje su mi u djetinjstvu bile drage. I tako sam otišao kod majke, u svoju staru sobu, sjeo na krevet i pokušavao prizvati sva pozitivna sjećanja na djetinjstvo. I tamo, u jednom prašnjavom kutku police, sjedio je on. Action Man. I tu su mi se sve kockice posložile. Prisjetio sam se kako smo se u sedamdesetima dečki iz razreda i ja igrali s tim akcijskim figuricama u dvorištu, kopali rovove za naše Action vojnike, slali ih u misije i postavljali im razne opasne zadatke. Pomislio sam, ok, on će mi biti inspiracija i link za sreću te sam ga uzeo sa sobom - govori Mike.

Nina i on počeli su putovati, a on je išao s njima. A na jednom putovanju Mike je pomislio...

-... ma zašto ja njega ne bih slikao kao osobu, modela, otvorio mu Instagram profil i neka ljudi prate avanture mog Action Mana uz duhovite legende ispod slika!

I tako je sve počelo...

Mike danas ima 61 godinu. Sjedimo u zadarskom lokalu, za stolom punim robe i raznoraznih sitnih, a opet tako realnih stvarčica s kojima Action Man Adventurer putuje.

- Hvala bogu na internetu, eBayu i Kini! Što god poželim za njega, vrlo lako nabavim: malo sitnica ukradem od Barbie i Kena, malo od Marvelovih junaka, malo od nekih nepoznatih lutkica. Želja mi je da bude moderan, kao da se iz prošlosti vratio u budućnosti i prilagodio ovom vremenu. Gledajte, cilj mi je da to sve bude zabava, jer realno, ovo nije ništa ozbiljno, ne živim od toga, ovo je moj hobi, nešto čime čistim misli. Jednostavno se i Nina i ja jako dobro zabavljamo i vrlo često tako lijepo ismijemo dok namještamo scenu za fotkanje. Ona je stvarno divna, tako opuštena i puna podrške za te moje dječje igrarije. Jednom sam je zamolio da mi zamota mali joint za Action Mana i tako ozbiljno je prionula poslu da sam shvatio kakvu ženu imam kraj sebe! Nije ukočena poput svih Britanki - uz široki osmijeh nam priznaje Mike.

Pokazuje slike svog junaka koji je, vjerujte nam, bio na zavidnim mjestima.

- Proputovao je on dosta do sada! Bio je na Malti, u Irskoj i Škotskoj, sjedio na Kineskom zidu, plivao s krokodilima na Floridi, surfao na Viru, odmarao se u Preku i uživao s prijateljima, putujući u posebnom kombiju kroz Europu. Nina i ja smo ga specijalno uredili za njega, nekad je bio ružičast i pripadao Barbie, danas je to Bob Marly kombi za duga putovanja - ni sam ne vjerujući s kolikom strašću to govori, govori nam Mike, očekujući našu reakciju.

Na sliku kombija svi smo dobro nasmijali. Priznajemo, dali su si truda.

- Nina ima prijateljicu na Ugljanu i zato nas put često dovede u Hrvatsku, u Zadar. Obožavamo ovaj grad i možemo zamisliti da živimo tu. No, za sada smo na relaciji Engleska - Zadar i to nam je sasvim ok. Vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti – iskren je Mike, zaključivši da se stvari u životu poslože onako kako najmanje očekuješ i kako je nekad upravo ta spontanost i neizvjesnost draž koja čini život posebnim.