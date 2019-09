Zadranka Mihaela bila je jedina Hrvatica na velikoj akciji Greenpeacea: Zaustavili smo brod koji iz Afrike prevozi ugljen, a onda je nastala prava drama. Na naš brod upali su maskirani specijalci i uperili puške u nas...

Jedna naša ekipa je, unatoč svemu, blokirala dvije lučke dizalice, tako da taj ugljen nisu mogli iskrcavati. U zraku, na dizalici, proveli su čak 30 sati! Dva dana bili smo prva vijest u poljskim medijima, ali i natjerali političare da govore o ugljenu

Ponedjeljak je predvečer, drugog tjedna u rujnu. Sunce taman zalazi nad lukom u poljskom Gdanjsku, uobičajena dnevna živost na moru polako jenjava, prizor je naoko miran i idiličan. Ali, samo naoko. Za 15-ero ljudi na velikom zelenom jedrenjaku, usidrenom na samom ulazu u luku, akcija tek počinje.

Najpoznatiji "dugin ratnik" na svijetu, legendarni Greenpeaceov "Rainbow Warrior", planira zaustaviti pet puta veći teretni brod koji iz Afrike u Poljsku upravo uvozi veliku količinu ugljena, najvećeg neprijatelja klime i glavnog uzročnika zagađenja zraka koji udišemo. I to u zemlji koja je drugi najveći potrošač ugljena u Europskoj uniji.

Višesatna kontrola

Dok se 255 metara veliki teretnjak približava luci, napetost u zraku može se opipati. Posada se zatvorila na zapovjednom mostu i odbija maknuti jedrenjak dok oko njih nervozno kruži brod poljske obalne straže, glasno im dajući do znanja da su nepoželjni. U isto vrijeme, na obzoru se pojavljuje brod s maskiranim specijalcima poljske granične policije koji punom brzinom kreće prema jedrenjaku.

– U tom trenu shvatili smo što će se dogoditi. Naoružani i maskirani specijalci upali su na brod i počeli udarati po zapovjednom mostu. Razbili su prozor kapetanove kabine i otvorili vrata prostorije u kojoj smo bili nagurani. Uperili su prema nama puške i prvo što smo čuli bilo je "Ruke uvis!". Moram priznati da nije ugodno kad ti laser s automatske puške "šeće" po tijelu. Nakon toga svi smo legli na pod – kazuje nam u jednom dahu Mihaela Bogeljić, aktivistica, Zadranka i jedina Hrvatica koja je sudjelovala u velikoj akciji Greenpeacea u Poljskoj prošlog tjedna.

Snimke brutalnog upada naoružanih specijalaca na brod Greenpeacea u Gdanjsku prenijeli su brojni svjetski mediji, a aktivisti koji su pokušali zaustaviti nosač ugljena nekoliko su dana bili glavna tema u Poljskoj. O njihovoj akciji govorili su svi, od poljskog premijera, ministra energetike do tamošnjeg parlamenta. Za to vrijeme, oni su bili zatočeni na brodu, uz stalni nadzor specijalaca, a kapetana im je odvela policija.

– Ostatak posade bio je na palubi gdje su do pet ujutro kontrolirali naše dokumente. Cijelo vrijeme nismo se smjeli maknuti bez pratnje, sa strojnicama su nas pratili čak i na zahod. Kad su oni otišli, ostali smo sami na brodu. Ali, oko nas je kružila Obalna straža, digli su i helikopter, a kad sam preko ograde vidjela podmornicu koju su poslali da plovi uz nas, doživjela sam blagi šok. Jer lučke smo vlasti obavijestili o našemu mirnom i nenasilnom prosvjedu – iznosi nam Mihaela dramatične trenutke iz poljske luke, gdje su se, paralelno s blokiranjem prilaza brodu, odvijale još dvije akcije.

Dok je jedna ekipa bila zatočena na jedrenjaku, druga je na gumenjaku, dok je brod uplovljavao u luku, na njegovu boku uspjela bijelom bojom golemim slovima ispisati "STOP UGLJENU".

– Ne znam ni sama kako im je to uspjelo, ali zaista je bio pothvat. Malim gumenjakom vozili su paralelno s tim velikim brodom, uspjeli mu "ofarbati" bok, a cijelo to vrijeme za leđima im je bio policijski brod. Jedna od aktivistica bila je uhićena. "Točka na i" bila je treća ekipa koja je blokirala dvije dizalice tako da, na kraju svega, taj ugljen nisu mogli iskrcavati. U zraku, na dizalici, proveli su čak 30 sati! Dva dana bili smo prva vijest u poljskim medijima, natjerali smo njihove političare da konačno progovore o ugljenu koji tamo inače zovu "crnim blagom". Do prije godinu dana bilo je nezamislivo da se uopće dirne u tu temu, a kamoli govori o prestanku njegova korištenja – ponosna je 41-godišnja Zadranka, koja za Greenpeace, neovisnu globalnu organizaciju čija je misija zaštita i očuvanje okoliša te promicanje mira, radi zadnje tri godine.

Stop fosilnim gorivima

Trenutačno je angažirana u njihovu uredu za srednju i istočnu Europu na "European transition energy project", koji se svojim akcijama bori za prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. S ovim brodom, u kampanji simboličnog naziva "Ujedinjeni za klimu", do sada su prošli Rumunjsku, Bugarsku, Grčku, Italiju, Španjolsku i, sada, Poljsku.

U Italiji su desetak sati prosvjedovali na bušotini usred mora, ali nije ni izbliza bilo dramatično kao u Poljskoj, koja, unatoč svim upozorenjima, nastavlja uvoziti ugljen iz Rusije, Australije i Afrike. U toj zemlji čak 80 posto električne energije dolazi iz termoelektrana na ugljen, a u prijedlogu nove energetske strategije stoji kako će baš to gorivo imati značajnu ulogu u energetskom miksu do 2040. godine. Sve to crvena je krpa za ekološke aktiviste, pogotovo najveći zeleni pokret Greenpeace, koji od svih svjetskih vlada već godinama traži da 2030. bude krajnji rok za prijelazno razdoblje, a 2040. godina potpuni prijelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

– U ovom trenutku, nalazimo se u klimatskoj uzbuni i, prema procjenama znanstvenika, imamo još maksimalno 11 godina da prestanemo koristiti fosilna goriva koja su glavni uzročnik klimatskih promjena. Tu prije svega govorim o ugljenu, zatim o nafti i plinu. Zaista je zadnji čas da se uozbiljimo, Amazona gori, a i mi u Dalmaciji svjedoci smo koliko je klima postala ekstremnija. Ljetne oluje, ekstremne poplave, sve je to posljedica globalnog zatopljavanja. I događa nam se puno brže nego su znanstvenici predvidjeli – kaže Mihaela.

Rješenje postoji, zove se obnovljiva energija, prvenstveno solarna, za koju i Hrvatska ima neograničeni potencijal. Međutim, bez obzira na 2700 sunčanih sati godišnje, bez obzira na sav drugi potencijal, na samom smo kraju liste zemalja koje iskorištavaju takve mogućnosti. Solarnu energiju koristimo gotovo deset puta manje od Slovenije, koja je manje sunčana, te dvadeset puta manje nego Slovačka.

Pritisnite vladajuće

– Već nekoliko godina obnovljivi izvori su isplativiji od ugljena, dakle, sve je tu. Nedostaje još samo volja vlada da više ne podržavaju lobi fosilne industrije, nego da rade za narod. Zato je izrazito važno da se građani uključe u taj proces. Da iziđu na ulice na ovim prosvjedima koji se organiziraju u rujnu, da pritisnu svoje vlade, da se sami uključe u proces proizvodnje energije na svojim krovovima. Na taj će način taj važan proces demokratizirati, kako ne bi sva proizvodnja energije bila koncentrirana samo u rukama giganata – poziva Mihaela, koja se u nedjelju, nakon tjedan dana poljske avanture, konačno vratila kući.

Putovanje je trajalo tri dana dulje jer joj je policija u Poljskoj na kraju zabranila da se iskrca na njihovu kopnu, kao i "Duginu ratniku" da pristane u drugu poljsku luku gdje su doplovili nakon Gdanjska.

Na kraju su, nakon dva dana plovidbe, sretno stigli do njemačkog Rostocka i tamo završili svoju veliku akciju. Sada, hladnije glave i smirenijih emocija, još je odlučnija.

– Bez obzira koliko je bilo neugodno i potencijalno opasno, osjećaj nakon svega i više je nego dobar. Razlog je samo jedan: znam zašto sve ovo radim i jedva čekam novu akciju!

Posada iz cijelog svijeta Jedan od junaka ove priče, brod "Rainbow Warrior III", konstruiran je 2011. po potpuno ekološkim načelima, kao jedina jedrilica takve vrste u svijetu i isključivo za potrebe Greenpeacea. Ovaj, "najzeleniji" brod na svijetu, pokreću vjetroelektrane sa sustavom jarbola od 55 metara, a na brodu se može pohraniti do 59 kubičnih metara sive i crne vode, izbjegavajući potrebu za odlaganjem u more. Svi materijali, od lakiranja do izolacije, odabrani su s ciljem održivosti. – Posadu čini 15 članova iz svih dijelova svijeta, koji se izmjenjuju ovisno o području u kojem se provode akcije, a koristimo svaku priliku da s njime zaplovimo – otkriva nam Mihaela. Današnji "Rainbow Warrior" treće je izdanje izvornog broda. Prvi su minirali francuski specijalci 1985. godine, kada aktivisti njime nisu uspjeli zaustaviti nuklearne pokuse na Pacifiku, blokirati dovoz ugljena i spriječiti destruktivno koćarenje. Njegov nasljednik, "Rainbow Warrior II" otišao je u zasluženu mirovinu nakon 22 godine.

Više hodajte! Ovaj rujan proglašen je mjesecom klimatske mobilizacije, a u ovoj globalnoj akciji sudjelovat će milijuni ljudi u cijelom svijetu. U Hrvatskoj su prosvjedovali Zagreb, Split, Osijek i Rijeka, ali puno toga za spas planeta može se učiniti u svakodnevnom životu. – Manje koristite automobile, više javni prijevoz i bicikle. Manje se vozite, više hodajte jer tako činite dobro sebi i klimatskom sustavu. Ali ono najbitnije jest prosvjedovati i stvarati pritisak na poličare jer oni donose odluke koje mijenjaju kompletni energetski sustav – kaže zadarska aktivistica.