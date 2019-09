Ako se na listu čekanja upiše danas, dijete koje treba pregled kardiologa u zadarskoj Općoj bolnici na red će doći tek u ožujku 2021. godine! Dakle, točno za godinu i šest mjeseci. Međutim, ni tada neće obaviti pregled srca već samo dobiti točan termin za dolazak liječniku do kojega će sigurno proteći još najmanje nekoliko mjeseci.

Zbog ovakve situacije brojni roditelji, čiji mališani imaju potrebu za specijalistom dječje kardiologije, odlaze u privatne poliklinike gdje pregled, koji uključuje ultrazvuk i EKG, plaćaju između 700 i 900 kuna.

Borba sa sustavom

– Da je vaše dijete u pitanju, sigurno ne bi čekali i borili se sa sustavom jer vam dođe na isto kao da se borite s vjetrenjačama. Ići ćete do prvog slobodnog liječnika u privatnu ordinaciju i nećete pitati koliko pregled košta jer vam je zdravlje vašeg djeteta najvažnije. U Zadru sada ima već nekoliko privatnih ordinacija, gdje jednom mjesečno dolaze i liječnici iz Zagreba i brzo se dolazi na red, a možete se preko uputnice naručiti i u jednoj od zagrebačkih bolnica i dobiti plaćene putne troškove preko HZZO-a. Ali tamo se isto čeka nekoliko mjeseci. Međutim, i to je prihvatljivije od godinu i pol u zadarskoj bolnici, ovo je zaista previše – govori nam jedna majka svoje iskustvo.

Ona je na kraju kontaktirala bolnicu u Kninu i tamo preko uputnice dobila termin pregleda za manje od mjesec dana.

– U Knin dolazi doktor iz Splita i čeka se između tri i četiri tjedna. Neki roditelji idu u Šibenik, neki u Gospić, ali čekanja za kontrolni pregled nisu velika, oko mjesec dana, dva najduže. Ako je u pitanju prvi pregled, brže se dođe na red – govori ova majka.

Lista čekanja za dječjeg kardiologa na zadarskoj pedijatriji nije od jučer. Novost je samo da je red sada za šest mjeseci duži nego lani, kada se čekanje od godinu dana činilo kao zadnja granica tolerancije.

Čekaj dok stari ode

– Nažalost, točno je da je stanje takvo, ali mi kao bolnica tu ne možemo ništa posebno učiniti. Dječju kardiologiju u zadarskoj bolnici radi samo jedan specijalist, koji je ionako već preopterećen jer uz to radi kao odjelni liječnik i na hitnom prijemu pedijatrije. Uz liste čekanja od prije i veliko područje koje gravitira našoj bolnici, ova ljetna sezona stvorila nam je dodatni pritisak, što je sve skupa rezultiralo ovakvim stanjem koje imamo sada – kaže dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice.

Na pitanje može li se problem manjka liječnika riješiti zapošljavanjem specijalizanata, dr. Karuc odgovara:

– U medicini se ne planira od jučer do danas već godinama prije nego vam specijalist ode u mirovinu. A u našoj zdravstvenoj politici vrijedilo je pravilo da novog liječnika možete početi tražiti tek kad stari ode u mirovinu. A znate koliko vam treba da dobijete gotovog subspecijalistu dječje kardiologe? Najmanje osam do deset godina. Jer prvo morate završit Medicinski fakultet, pa specijalizirati pedijatriju, a potom na klinici dvije godine subspecijalizirati kardiologiju. Danas i jesmo u ovakvoj situaciji zato što se nije na vrijeme planiralo – kaže dr. Karuc, dodajući kako je na pedijatriju zadnjih nekoliko godina primljeno osam specijalizanata, ali kako je put do gotovog liječnika subspecijalista dug još najmanje nekoliko godina.