Dvojica braće, strojar i ekonomist, odvažili se na hrabar potez i isplatilo im se: Do nekidan nisan ni zna šta je to, a sad ga prodajem za 80 kuna po kilogramu

Znate li gdje raste najkvalitetniji eukaliptus na svijetu? U San Remu i na Ugljanu. Da, dobro ste pročitali. Na tom zadarskom otoku postoji 4500 sadnica ove sve popularnije ukrasne biljke, koju uzgajaju jedan strojar i ekonomist. Sad vam tek ništa nije jasno? Pa, krenimo otpočetka.

Marin Hrabrov (30) je prije deset godina odlučio iz malog otočnog mjesta Lukorana otići na fakultet u Zagreb. Studirat će strojarstvo, završiti u roku, u međuvremenu se oženiti i dobiti dva sina. Jedno će vrijeme provesti u našoj metropoli, no otočna će ga vibra previše vući nazad.

Taman kad se on vratio nazad, brat Tomislav (26) započeo je svoj studij na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Prije pet mjeseci, sasvim slučajno, poslovno ih je spojila zajednička prijateljica. Dobila je upit od svog poznanika Talijana, koji se bavi uzgojem i prodajom eukaliptusa, gdje bi on mogao posaditi u Hrvatskoj svoje sadnice.

Ona se odmah sjetila braće Hrabrov i njihove zemlje na otoku Ugljanu. Braća su nakon kratkog razmišljanja pristala, pretpostavljajući pritom da nemaju što izgubiti.

- Ionako nam je taj jedan hektar zemlje u Čeprljandi zjapio prazan, a ja uz moj stalni posao, koji je fleksibilan, mogu biti tu i sve to nadgledati – rekao nam je Marin, uvodeći nas u priču o "otočnom eukaliptusu".

U svijetu inače postoji više od 700 vrsta eukaliptusa, no ova biljka divnog izgleda i još boljeg mirisa, postala je u posljednje vrijeme pravi “must have” komad za lijepe fotografije, neizostavna u raznim aranžmanima i vjenčanim buketima.

Kako nam je Marin pojasnio, oni su posadili dvije najtraženije kulture, populus i cinereu, poznatije još kao i 'Silver Drop' ili 'Dollar', čije su grane i lišće srebrnkasto-zeleni ili plavkasti, pigment koji i nije baš jednostavno dobiti.

- Najveći proizvođači su trenutno Talijani, gdje se eukaliptus sadi duž cijele zemlje, a u okolici San Rema je najkvalitetniji zbog idealnog pigmenta. Do prije nekoliko godina tu su titulu držali Mađari, no otkad se promijenio jedan europski zakon vezan uz uštedu energije, njima je proizvodnja drastično pala jer im je uzgoj u staklenicima postao neisplativ – objašnjava nam Marin međunarodnu "politiku" eukaliptusa, dodajući da je baš prije nekoliko tjedana, skoro četiri mjeseca nakon sadnje, došao njihov partner iz Italije u obilazak ugljanskih sadnica.

Ni u snu nisu očekivali ono što im je priopćio.

- Rekao nam je da smo dobili tu njihovu, talijansku pigmentaciju i da imamo prvoklasnu robu! Stvarno smo se ugodno iznenadili i skužili da smo zapravo napravili odličan poslovni potez. Naime, na hrvatskom tržištu pola kilograma eukaliptusa košta 40 kuna. A ko bi reka da ja do nekidan nisan ni zna što je eukaliptus ha, ha! – kroz smijeh nam govori Marin.

Inače, braća Tomislav i Marin trenutno rade isključivo s Talijanima te svu svoju robu, odnosno porcionirane buketiće od dvjesto grama, preko hladnjača šalju u San Remo na burzu, od kuda ugljanski eukaliptus odlazi u Rusiju, Tajland, Japan, Koreju, Ameriku...

- Da, naš otočni eukaliptus odlazi u cijeli svijet! Tako da nam je, za sada, to najbolja i najsigurnija opcija, s obzirom da smo novi u ovome i da nam je ovo zapravo nulta godina. Ne želimo se, za sada, plasirati na naše tržište iako postoji jedna rupa. Naime, postoje dvije firme koje ga sade, jedna u Splitu i jedna u okolici Dubrovnika, no njihove količine ne mogu zadovoljiti cjelokupno hrvatsko tržište – govori nam Marin, koji je sad postao pravi meštar za uzgoj ove biljke:

- Njoj samo treba masu vode! Voda, voda, voda. Čak i do dvije litre dnevno po biljci, posebno dok je još mala, u počecima svog rasta i ukorjenjivanja. Mi trenutno imamo 4500 sadnica, što znači oko deset kubika vode dnevno. A mi smo, prije svega, morali pripremiti teren za sadnju, a to je bilo dosta zeznuto i dugotrajno s obzirom da su na njemu bile hrpe ogromnih babulja.

Ipak, ta se zemlja pokazala idealnom! Čak i po ph vrijednosti! Ne moramo ni gnojiti, što je super jer joj to mijenja pigmentaciju, a to, naravno, ne želimo. Što je ljepša boja, to bolje kotira na tržištu – stručno nam je objasnio Marin, dodavši da je jedan omraženi vjetar među Dalmatincima idealan suradnik u biznisu.

- Ne biste vjerovali, ali kad nam ovdi puše jugo, listovi našeg eukaliptusa po rubovima dobiju crvenkastu boju, što je još traženije na tržištu. Tako da se više nikad neću žalit na jugo! - kaže nam Marin uz široki osmijeh, dok ponosno gleda svoje duge grane mirisnog, srebrnkastog eukaliptusa.

A vrsta eukaliptusa koju sade braća Hrabrov upravo je najzahvalnija vrsta, koja se može držati i kao sobna biljka. Zahvaljujući Instagramu i mnogim poznatim fashion i life influencericama, ova je biljka u posljednje vrijeme postala sve traženiji ukras svakog "in" doma.

No, osim što prekrasno izgleda sama ili s drugim cvjetovima, riječ je o snažnom antiseptiku karakterističnog mirisa i poznatog okusa koji hladi. Nije eukaliptus samo dekorativan, on se koristi i u medicinske i kozmetičke svrhe: lišće se često koristi u liječenju dišnih puteva u obliku inhalacije, a izvrstan je i kao čaj ili kupka...

Vjerujemo da ste znali i da poznate, preslatke koale žive na drveću eukaliptusa i hrane se isključivo njegovim lišćem.