Prijetnje Pupovcu na ulazu u njegovo rodno selo: 'Teror velikosrpskoga luđaka nad cijelom Hrvatskom'; Oglasio se Pupovčev brat: To sam vidio dok sam vodio ovce s ispaše

Nove uvrede i prijetnje čelniku SDSS-a Miloradu Pupovcu osvanule su na ulazu u njegovo rodno selo - Donje Ceranje u zadarskom zaleđu.

Preko ploče s imenom sela ispisan je grafit „Ubi Srbina“ s krilatim U. U blizini je zalijepljen uvredljiv plakat na kojem stoji Pupovčeva fotografija i tekst u kojem se saborskog zastupnika SDSS-a proziva za teror i naziva velikosrpskim luđakom.

- Teror velikosrpskoga luđaka nad cijelom Hrvatskom, posljedica je bolesne Plenkovićeve politike istjerivanja ekstremizma, klerofašizma i nacionalizma iz HDZ-a i Hrvatske – stoji na plakatu.

Fotografije je na svojim Facebook stranicama objavila Samostalna srpska demokratska stranka.

Brat Milorada Pupovca, Vojislav koji živi u kući pokojnih roditelja izjavio je kako je išaranu ploču na ulazu u selo vidio kada je vodio ovce s ispaše.

- Ja sam to jučer vidio, a je li to bilo u subotu, nedjelju, ne znam. Inače tu prođem, ne gledam, gledam da sklonim što prije ovce s asfalta. Idu noću, danju, prolaze, ne znamo tko bi to napravio – kazao je Vojislav Pupovac za Večernji list, dodavši kako ih dosad nitko nije provocirao ni maltretirao jer su srpska manjina u Hrvatskoj.

Najveći incident upravo se nedavno dogodio u dalmatinskom zaleđu gdje su u kafiću u Uzdolju pokraj Knina huligani pretukli Srbe koji su gledali utakmicu Crvene zvezde.

Zbog tog napada Pupovac je usporedio Hrvatsku s NDH i izjavio da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti u regiji zbog čega članovi vladajuće koalicije traže od njega ispriku.

Nakon dojave policija je išaranu ploču na ulazu u Donje Ceranje danas uklonila.