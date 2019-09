Svećeniku ukrao dragocjenu kolekciju luksuznih satova; Don Mario bijesan: Ne daj Bože da smo se našli sami zajedno u istoj prostoriji! Ako sam svećenik, i ja sam Bibinjac!

Iz crkava je lopov uzimao uglavnom škrabice s milodarima, a najvećeg materijalnog plijena domogao se u župnom stanu svećenika Marija Sikirića na zadarskom predjelu Bili brigImam i ja nekoliko satova. Nisam kriv za sve ovo za što me se tereti. Policija mi je uzela 700 eura, što je bilo od moje plaće, a cijelu noć su me maltretirali da sam iz župnog ureda Sikirića ukrao i 'shotgun' – rekao je okrivljeni

– Ne daj Bože da smo se našli sami zajedno u istoj prostoriji. Zajedno ne bismo izišli iz sobe. Jesam što jesam, svećenik, ali sam i Bibinjac – rekao je don Mario Sikirić, župnik župe blaženog Alojzija Stepinca, u srijedu na Općinskom sudu u Zadru, gdje je svjedočio u kaznenom postupku koji se vodi protiv 34-godišnjeg Frane Brkovića, serijskog pljačkaša crkava, koji mu je u jednom od svojih pohoda ukrao 26 ručnih satova.

U impozantnom nizu pljački 34-godišnjaka, koji je na sud doveden iz zatvora u Šibeniku, od ožujka do srpnja 2017. našle su se crkve Gospe od Karmela u Vodicama, Uznesenja Blažene Djevice Marije, Gospe Loretske, sv. Petra, Srca Isusova, Blažene Djevice Marije u Zadru, rođenja Blažene Djevice Marije u Zatonu, Velike Gospe u Bibinjama, Pravoslavna crkva u Crnom, kao i dva župna stana u Zadru.

Iz crkava je uzimao uglavnom škrabice s milodarima, a najvećeg materijalnog plijena domogao se upravo u župnom stanu na zadarskom predjelu Bili brig svećenika Marija Sikirića.

Prema policijskom zapisniku, iz svećenikova stana ukrao je satove Rolex Oyster perpetual date Explorer, Henry London, Omega, Tissot 1853, Swatch Swiss Automatic, Seiko, Citizen Puma, Kienzle Sport, Certina, Polet, Breill, Casio, Suunto Ambit, U-Boat, četiri sata Swatch, Nike, Omicron, Steinhart, Longines Spirit, Hamilton, Luis Erard, te kopiju Rolexa.

– Volim te satove. To mi je hobi. To su moji osobni satovi – rekao je svećenik na sudu.

Zamjerio je što se u javnosti ističe njegovo ime, kao i optuženik, no sutkinja Danijela Zubčić Poljak odbila je isključiti javnost iz postupka.

– Eto, nije bitna krađa, nego kome je ukradeno – rekao je svećenik.

'Običnu latu' ostavio

Brković je "pao" u kolovozu 2017., kad su policajci banuli u kafić pokraj zgrade suda na zadarskom Poluotoku i polegli na pod njega i don Sikirića. Svećenik je objasnio kako je nakon krađe svim urarima u Zadru i Zagrebu oglasio kakvi će se njegovi satovi naći na tržištu. Tragajući za svojim satovima, dogovorio je kupnju jednog koji mu se učinio njegovim, a na sastanku se pojavio – Brković.

– Taj netko me je nazvao jer je znao da se zanimam za satove. I onda je dotični donio taj sat na dogovoreno mjesto. Znao sam da je to moj sat jer je takvih satova malo. Meni je htio prodati Omegu monomatic, a na ruci je imao moj Swatch. Policija nas je uhitila, a u policiji sam ugledao kako policajac iz Brkovićeve "pederuše" vadi moje satove. Rolex mi je odmah upao u oči – ispričao je.

Brković je objasnio kako je policija upala čim je stavio sat na stol.

– Polegli su nas na pod. On je počeo glumatati i vikati da će zbog mene završiti u zatvoru – rekao je na sudu.

Iako je svećenik rekao da mu je javljeno da bi to mogao biti njegov sat, zbog čega se prethodno o svemu konzultirao s policijom, sutkinja Danijela Zubčić Poljak primijetila je da u spisu nema zapisa o klopci.

Objasnio je kako su satovi prije krađe bili u dvije do tri prostorije njegova župnog stana u sklopu crkve na Bilom brigu, te da je računalo nestalo nakon mise.

– Tog dana kad su mi ukradeni satovi bio sam s gostima na kupanju. Susjed mi je rekao da je vidio nekoga da ulazi. Pitao sam ga zašto nije intervenirao, na što mi je on rekao da je to župni ured i da on ne zna tko dolazi tamo. U spavaćoj sobi bio je potpuni nered, a u dnevnom boravku i sakristiji crkve bila su otvorena vrata. Kaleži nisu ukradeni jer su, nažalost, obična lata – posvjedočio je svećenik.

Dodao je kako ovo nije njegov prvi susret s Brkovićem jer se njegovo ime pojavilo prije pet godina, kad je opljačkano zlato iz crkve u Pakoštanima.

Odao ga Maksanov zlatnik

– Zlatar u Zagrebu pronašao je zlatni medaljon na kojem je kao posveta svetom Anti i crkvi stajalo ugravirano ime Žonija Maksana. Nazvao ga je i pitao: "Žoni, što je tolika kriza da prodaješ zlato?" On mu je rekao da nazove policiju jer je taj medaljon dao crkvi – ispričao je don Mario Sikrić.

Rekao je kako je bio oštećen za 70 tisuća kuna, no da mu je većinu stvari policija vratila, zbog čega od optuženika sada potražuje 20 tisuća kuna, te novac za računalo i opremu za digitalno pregledavanje koja je ukradena crkvi.

Brkovićeva odvjetnica Daria Krajina Štivičić upitala ga je ima li račune za satove, s obzirom na imovinskopravni zahtjev.

– Mogu vam reći sajtove gdje se mogu vidjeti cijene takvih satova. Mogu vam donijeti u karioli njihove kutije, jer ako sat ne prođe s kutijom, gubi na vrijednosti – kazao je Sikirić.

Inače, jedan od ukradenih satova pronašao je odmah nakon krađe u sandučiću jer je na njemu bila posveta župljana Plovanije. Odvjetnica Krajina Štivičić prigovorila je njegovu iskazu u dijelu koji se temelji na njegovim pretpostavkama.

– Svjedok nije ovlašten davati svoje pretpostavke i mišljenje. Iz nekog razloga motiviran je teretiti upravo ovog okrivljenika. I sam navodi da njihovo poznanstvo datira od 2014. – rekla je, prigovarajući visini postavljenog imovinskopravnog zahtjeva jer svećenik ničim ne dokazuje vlasništvo ni imovinu koja mu je navodno ukradena.

Ukrao i 'shotgun'?!

Sam Brković demantirao je dio optužbi:

– Imam i ja nekoliko satova. Nisam kriv za sve ovo za što me se tereti. Policija mi je uzela 700 eura, što je bilo od moje plaće, a cijelu noć su me maltretirali da sam iz župnog ureda Sikirića ukrao i "shotgun". O tome ne znam ništa – rekao je.

Držanje "shotguna" u župnom uredu na Bilom brigu demantirao je i svećenik.

– Tamo sam od 2014. i ne znam ništa o tome – rekao je.

Suđenje se nastavlja 14. listopada saslušavanjem svjedoka.