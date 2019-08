Viktor Orban ljetuje u Dalmaciji: neobrijani mađarski premijer jedrilicom stigao na Molat, totalno se uklopio u bodulski đir...

Mađarski premijer Viktor Orban nalazi se u Brguljama na Molatu. Tamo ga je zatekao naš kolega novinar Mario Vuksan nakon što je svratio kod prijatelja Darka Šarunića, koji ima svoj dućan. Rekao mu je, onako usput, evo baš mi je bio mađarski premijer u dućanu...

Nakon toga otišao je u poznati restoran "Janko" na doručak, a u Brgulje je zapravo stigao jedrilicom, u društvu djece, dok supruga nije zamijećena, barem ne na obali. Orban se potpuno uklopio u bodulski đir, gdje je šetao bosonog, s japankama u rukama, u kratkoj majici i hlačama, neobrijan, u skroz opuštenom izdanju.

Nakon što se vratio u dućan kupiti kruh, kao i bilo koji drugi turist, bez tjelesnih čuvara, samo s djecom i skiperom koji upravlja 12 metara dugom jedrilicom koja je bila privezana na bovu, ne uz kraj, Vuksan mu se obratio i - počastio ga travaricom, ali zadarskom, koju proizvodi poznata tvornica "Maraska".

- Mr. Orban, do you like some travarica from Zadar?

- O travarica from Zadar, yes, thank you. Ali samo malo. Živili - glasio je kratki razgovor u u kojemu je još rekao da nakon Brgulja ide dalje u obilazak brodom. Nakon toga je mađarski premijer nazdravio, zahvalio se, rukovao i otišao još malo uživati sjedeći na štekatu s plastičnim stolicama, uz obalu.

Poznato je da Orban voli dalmatinska mala mista. Dolazio je u Muline kod Davora Vidakovića i baš traži odredišta koja nisu "razvikana", gdje može naći mir, ljepotu i spokoj, kao u Brguljama ovih izvansezonskih dana.

Orban je viđen sa svojih četvero od ukupno petero djece koliko ih ima, a jedan mu je sin i poznati profesionalni nogometaš, veznjak Gašpar Orban, za kojega se pretpostavlja da je bio s njim i u Brguljama na odmoru.

Mađarski premijer očigledno dobro zna što valja, pa je odabrao Brgulje i mala dalmatinska mista za odmor izvan sezone. Možda će i to utjecati na bolje mađarsko-hrvatske odnose kad krene politička sezona, a i kap Maraskine travarice neće odmoći...