'Moga bi mađarskoj stoki glavu rascipiti palicom': gradski vijećnik sablaznuo javnost brutalnim vrijeđanjem turista, tvrdi da je bio frustriran

Vijećnik Akcije mladih u Gradskom vijeću Zadra Kristijan Kotlar našao se na udaru javnosti nakon što je na svojoj Facebook stranici izvrijeđao turiste iz Mađarske koje je ugostio u Zadru.

"Nakon tisuće recenzija, koju stotinu više rezervacija i par tisuća ugošćenih turista, danas prvi put najozbiljnije razmišljam kako bi moga mađarskoj stoki glavu rascipiti palicom. A tek su se checkirali...", "Istetovirat ću im Bana Jelačića na čelo. j... im pas mater"- napisao je u svojoj objavi.

Komentar je odmah obrisao, te u svoju obranu rekao kako je zbog ponašanja mađarskih turista bio frustriran i ljut zbog čega je neprimjereno reagirao, javlja zadarski.hr.

- Nekoliko godina se bavim ovim poslom i nikada nisam imao većih problema. Bio sam, frustriran i nemam ništa reći u svoju obranu. Nisam to smio učiniti i objavu sam odmah obrisao- rekao je.

Pojasnio je kako mu se jedan od turista unatoč tome što ih je primio četiri sata prije “check ina” stalno unosio u lice, te je zahtijevao da mu kaže gdje ima streeptease klub u Zadru.

- Uz to mi je agresivno gurnuo ruku dok sam je pokazivao nešto na karti. Kada sam im pružio ruku za pozdrav, mlitavo mi je dao zglob. Progutao sam to i ostao ljubazan, ali me jako isfrustriralo - rekao je

Pojasnio je da njegova objava ne znači da mrzi Mađare, ali da je većina njihovih sunarodnjaka - problematična.

Njegova stranačka kolegica Marjana Šešelja Botić njegov je status na Facebooku komentirala riječima "Ne daj se Kiki! Poć će oni brzo u pm odakle su i došli. Izdrži!".

Kotlar je rekao kako je spreman otići iz gradskog vijeća bude li ovaj njegov slučaj opterećivao stranku Akcija mladih, na čijoj je listi bio.