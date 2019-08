Incident u Zadru: iz crkve izbačeni danski turisti jer su imali psa vodiča!?; Ljutiti tajnik naložio da svi izađu i zatvorio katedralu, župnik tvrdi da nije bilo drugog načina

- U srijedu su danski turisti naglavačke izbačeni iz crkve sv. Stošije u Zadru. Zašto? Zato što su ušli sa psom. Izbačeni su, a da u toj općoj hajci na njih nitko iz crkve nije pomislio da se radi o psu pomagaču, gospođa sa psom je invalid i pas je njezin vodič. Otužno, jadno i neprimjereno. Danci su nas nazvali i ogorčeno ispričali što im se dogodilo usred dana u zadaraskoj katedrali – kaže nam Mira Katalenić, predsjednica Udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, sa sjedištem u Zagrebu.

Kako je ova udruga član međunarodne organizacije, turisti iz Danske su pronašli njihove kontakte u Zagrebu i obratili im se.

Što ste im savjetovali, pitali smo predsjednicu Katalenić.

- Da se obrate policiji. Crkva je javni prostor i oni po zakonu imaju pravu, u slučaju da je pas pomagač, ući u sakralni objekt. Pitala sam moje kolege u udruzi, napola u šali, da li trebamo otići u Zadar i o tome educirati svećenike? – kazala je Mira Katalenić, koja je o svemu obavijestila javnost.

U zadarskoj policiji su nam, međutim, kazali da im se turisti iz Danske nisu u srijedu obratili kako bi prijavili da su izbačeni iz katedrale.

Kontaktirali smo katedralnog župnika, don Josipa Radoicu Pinčića, koji je potvrdio da su danski turisti u srijedu udaljeni iz katedrale sv. Stošije.

- Ušli su muškarac i žena s ogromnim crnim psom. Uistinu nitko nije mogao znati da se radi o psu pomagaču, nije se uočavalo da je netko od njih dvoje osoba s invaliditetom. Mi u crkvi stalno imamo dvije čuvarice, jedna govori engleski jezik, druga čak tri svjetska jezika, i oni su se trebali jednoj od njih obratiti s informacijom da se radi o psu pomagaču. Ovako, oni su su se prošetavali crkvom, a kad ih se upozorilo, reagirali su vrlo burno – kazao nam je župnik zadarske katedrale.

Jedna od čuvarica, kazao je nadalje župnik, je zbog situacije koja je bila na rubu incidenta, pozvala nadbiskupskog pastoralnog suradnika Branimira Buturića.

- On je moj tajnik, odmah je došao u crkvu, naložio da svi izađu van i katedralu je jednostavno zatvorio na neko kraće vrijeme. Nije bilo drugog načina – ispričao je župnik, koji, kaže, ne može razumjeti zašto danski turisti nisu odmah rekli da je u pitanju pas pomagač.

-To je iznimna situacija i nitko ne bi prigovorio, oni bi sa psom obišli crkvu i gotovo. Međutim, umjesto da objasne, oni su nasrtali na svakog tko im se pokušao obratiti. Na kraju nitko nije saznao o čemu je zapravo riječ. Bitno je naglasiti da na vratima katedrale stoji veliki plakat na kojem su crteži s upozorenjima o ulasku u crkvu: ne može se ući sa sladoledom, s pićem, nedolično odjeven, s psom... To je dobro uočljivo i trebali su se javiti zašto imaju psa. Pa mi imamo i rampu za invalide, svatko ima pravo obići katedralu – zaključio je don Radoica Pinčić.

Ovo obrazloženje nije ipak zadovoljilo predsjednicu Udruge za školovanje pasa vodiča Miru Katalenić, koja nam je rekla da je educiranost u Zadru očigledno „jadna“, da je ovo treći slučaj izbacivanja iz crkve ljudi sa psima vodičima u Zadru u proteklih osam godina, te da su čuvarice trebale diskretno prići bračnom paru s psom i pitati da li se radi o psu vodiču, a ne da oni moraju tražiti kome će se javiti. Na taj način, zaključuje Katalenić, do incidenta ne bi ni došlo.

Turisti su nam se obratili jer su željeli znati imaju li na ulazak u crkvu sa psom pravo, obzirom da je u Hrvatskoj na snazi nedavno doneseni Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19) i to kao nastavak Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča, donesenog još davne 1998. godine.

Učestale su pojave da se krše temeljna ljudska prava korisnika kako pasa vodiča slijepih, tako i drugih pasa pomagača.

Gdje smo to danas i kamo idemo? Koliko vidimo i doživljavamo druge oko sebe? I na koncu, jesu li nam turisti važni samo dok plaćaju i one nepostojeće usluge? Kad to doživimo u crkvi koja bi trebala poštivati i promicati stvarne vrijednosti, pitamo se kako to izgleda drugdje? – navela je u svom dopisu predsjednica Katalenić.