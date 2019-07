Oni se sigurno neće vratiti: njemačku četveročlanu obitelj šetnja gradom i sladoled došli 1200 kuna!

Četveročlana njemačka obitelj šokirala se velikim iznosom novca koji su morali platiti nakon što su otišli u centar Zadra na sladoled. Sve je na svom Facebook profilu opisao Daniel Radeta, gradski vijećnik SDP-a i vlasnik turističke agencije koji je njemačkim turistima organizirao smještaj, javlja Morski.hr.

Nijemci, kojima je pauk odvezao auto, morali su platiti kaznu za nepropisno parkiranje u iznosu od 400 kuna, te još 350 kuna za odvoz auta paukom, kao i dnevnu kartu za parkiranje u iznosu od 150 kuna. Uz to, bankomat im je za podizanje gotovine uzeo čak 300 kuna, prenosi Morski.hr.

Radetin Facebook status prenosimo u cijelosti:

"KAKO IZGLEDA JEDAN PROSJEČAN DAN GOSTA KOJI ZALUTA U ZADAR NA SLADOLED

Tako smo i ove godine dogurali do početka turističke sezone kasnije nego ikad. Kolone auta koje pokušavaju pronaći parking su samo početak njihove agonije. Nakon nekoliko provedenih sati u automobilu nekim čudom se ponekom i ukaže slobodno mjesto. Tada nastupa drama oko plaćanja istog i utvrđivanje da li je automobil propisno parkiran s obzirom na to da je većina parkinga na Poluotoku neoznačena. Nakon što shvate da se jednostavno nemaju kome obratiti, kreće prava pustolovina i potraga za ispravnim aparatom koji osim kovanica prima i papirnati novac ili kartice. Do trenutka pronalaska istog, gost dolazi do spoznaje da je već dobio kaznu u iznosu od 150,00kn.

Sada kad je jednom neslavno završila epizoda s parkingom kreće nova epizoda s podizanjem gotovine s bankomata. Red da se u gradu pojede sladoled i naravno plati dnevna karta za parking. Na svakih 10 metara svijetle razno razni uređaji spremni za pljačku epskih razmjera (slike u prilogu). Podizanje samo 200€ (1500,00 kuna) gosta će koštati 300,00 kuna što znači da je za svakog tko odluči trošiti u HR automatski sve skuplje za 20%. Em što smo već napravili antireklamu ovakvim hohštaplerski firmama u destinaciji još smo i generalno izmijenili vizuru mediteranskog grada. Svaki taj aparat izgleda kao šaka u oko našem gradu u moru, gradu u kamenu. Tako su četiri kantuna već odavno preimenovana u četiri bankomata zahvaljujući bandi koja naš grad i svoje postojanje vide samo kroz profit.

Nakon što je budžet već došao na svega 1050,00 kn nakon plaćene kazne i provizije bankomata put navodi na Kalelargu po sladoled. Nakon 500 metara smrada od friganja svega i svačega dolazimo do slastičarnice u kojoj će četveročlana obitelj napokon pojesti "slado"led" . O cijeni i kvaliteti sladoleda neću govoriti jer nema smisla. Neki nisu ni valjali dok je kuglica bila i 3 kune.

Nakon kratke šetnje u gradu bez organiziranih događaja red je da se djeca odvedu na spavanje. Dolazak na mjesto gdje je ostavljeno auto konačna je potvrda da je ovo bio zadnji posjet Zadru. Auto je odveo pauk zbog nepropisnog parkiranja uz kaznu od 750,00kn ili 120,00 eura prema tečaju iz bankomata.

To vam je dragi moji bio samo sladoled u Zadru, naravno uz naknadu za korištenje bankomata u iznos od 29,30 HRK i tečaju 6,5!".