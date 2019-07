Kupanje u moru liječi dušu i tijelo, no ljekovito blato to radi još učinkovitije pa ako se s plaže želite vratiti preporođeni, zaputite se put Nina, gdje se nalazi 3,5 kilometra duga pješčana Kraljičina plaža. Smještena je u pješčanoj laguni, samo 400 metara grada, a ime duguje legendi po kojoj je na to mjesto voljela dolaziti supruga prvog hrvatskog kralja Tomislava.

Zbog širokog pojasa plićine plaža je kao stvorena za kupanje s malom djecom, no ono što mnoge privlači na ovo mjesto je najveći lokalitet ljekovitog blata u Hrvatskoj koji se nalazi stotinjak metara dalje.

Posjetitelji često ostanu zatečeni pejzažem jer atmosfera lagune, pijesak i šaš stvaraju ugođaj sasvim drugačiji od uobičajenog za plaže na našem dijelu Jadrana. Iznenaditi se možete čak i ako ste već posjetili Kraljičinu plažu , jer se ona gotovo svakodnevno mijenja zahvaljujući snažnom utjecaju plime, oseke i morskih struja u laguni, a po tom se fenomenu može usporediti s bolskim Zlatnim ratom.

Do plaže se dolazi pješice ili automobilom koji možete ostaviti na jednom od tri parkirališta. Na plaži se iznajmljuju ležaljke i suncobrani, a u ponudi su i pedaline. Jedan dio plaže posebno je uređen za bebe, a postoji i pristup za invalide u dužini 500 metara. Plaža ima tuševe, javni WC, nekoliko kafića i zalogajnica, a nedaleko je i pizzerija.

Do ovog fascinantnog kupališta iz Splita se stiže za nešto više od dva sata.