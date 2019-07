Reporteri 'Slobodne' među partijenerima evakuiranima s plaže: 'Zrće je gorjelo, ali glazba se nije gasila! Vladao je kaos, mnogi su još željeli plesati, pa je došlo i do naguravanja sa zaštitarima...'

– Ništa nas neće spriječiti u partijanju. Platile smo karte, a povrata novca nema. I večeras idemo partijati – prasnule su u smijeh dvije mlade tamnopute djevojke iz Londona, ispred kojih je još jedna vatrena noć na najpopularnijoj plaži u Hrvatskoj.

Zrće je u noći između ponedjeljka i utorka doslovno gorjelo. Ali ne od lude zabave i vrhunske glazbe koja je treštala iz zvučnika zbog održavanja Fresh Island festivala, nego zbog velikog požara koji je oko jedan sat buknuo u gustoj šumi, svega tristotinjak metara od poznatoga kluba "Calypso". Prema riječima vatrogasaca, u dva sata tijekom noći sa Zrća je evakuirano oko deset tisuća ljudi, a izgorjelo je, prema njihovoj procjeni, više od pet hektara borove šume.

– Vidjele smo požar iz daljine, a bile smo u "Calypsu". No nije to tako strašno izgledalo kako su mediji predstavili. Kad smo vidjele da gori, otišle smo u zadnji klub ("Noa") i bile tamo do pet ujutro. Ali, moramo priznati, kako smo vidjele dosta ljudi koji su noć proveli na parkingu, vidjelo se da im je bilo hladno jer su se tresli, no nama je bilo super. Sad možemo reći da smo preživjele požar – vesele su naše sugovornice, nestrpljive da padne noć kako bi opet osjetile uzbuđenje radi kojeg tisuće mladih iz cijelog svijeta već godinama pristižu u Novalju.

Njihovo uzbuđenje neće sigurno dijeliti vatrogasci koji su prethodnu noć nadljudskim naporima uspjeli obuzdati požar pogonjen snažnim vjetrom promjenjivog smjera. Tek u utorak rano ujutro uspjeli su ga staviti pod kontrolu uz pomoć tri kanadera.

Što se točno dogodilo na Zrću i kako je protekla evakuacija, pokušali smo doznati od partijanera koji su u utorak ujutro izbezumljeno lunjali po Novalji. Prema njihovim pričama i izrazu lica, ovo im je bilo jedno od najtraumatičnijih iskustava u životu. Ima i onih koji kažu kako požar nisu ni osjetili. Ovisno o tome na kojem su se mjestu zatekli kada je požar izbio.

– Ne znam što bih vam rekao. Svi smo umorni i jedva čekamo doći do apartmana – kaže nam tamnoputi Francuz kojeg smo oko devet sati zatekli na glavnoj cesti iznad Zrća.

Hodao je sa svojim prijateljima i pokušavao doći do apartmana. Oko njega su i dalje trčali vatrogasci s brentačama jer se na svakih desetak metara požar opet rasplamsavao. Preko lica je imao zavezanu crnu majicu da ga ne guši gusti dim i bio je vidno izmoren. Govori nam kako mu se ovako nešto nikada u životu nije dogodilo.

– Bili smo u "Calypsu" kad smo odjednom iza kluba vidjeli veliki plamen. Iste sekunde je počela evakuacija. Sve je izgledalo dosta hektično. Ljudi su krenuli prema izlazima, no uskoro je i cesta bila zatvorena. Nismo uspjeli doći do svojih apartmana i sad jedva čekamo zaspati – veli Francuz.

– Požar je izbio iza "Calypsa", a glavni event "Fresh Islanda" bio je u "Papayi". Došli smo na Zrće oko 1.30 i na parkiralištu je bila gomila ljudi. Moji prijatelji i ja pokušavali smo doznati što se točno dogodilo i otišao sam do zaštitara. Nije mi znao reći što se događa, ali je kazao kako mu je naređeno da nikoga ne pušta na plažu. Nismo znali hoće li se event održati ili ne, samo su držali ljude vani – kazuje, pak, mladi Londonac.

Dodaje kako su ljudi, čekajući ulaz na plažu, postali pomalo agresivni.

– Zaštitar je u jednom trenutku kazao jednoj grupi ljudi: "Zašto želite ući kad možete poginuti?" No, zanimljivo je da su klubovi i dalje puštali muziku, iako je počela evakuacija, zbog toga je cijela situacija djelovala vrlo zbunjujuće. Zatvorili su sve klubove i ostale sadržaje na plaži, ali klub "Noa" je i dalje radio, pa smo odlučili otići do njega. Oko 4.30, kada smo željeli ići u hotel, glavna cesta je bila zatvorena i ljudi njome nisu mogli proći – govori naš sugovornik, koji cijelu noć nije oka sklopio, a evo i zbog čega:

– Ljudi su ostali zaglavljeni na cesti pa su se neki počeli penjati po šumi i grmlju. Stoga smo se i mi morali prošuljati pored policije kako bismo došli do hotela. U tome smo uspjeli, ali bilo je strašno. Ljudi gotovo uvijek u požarima umiru zbog dima, a ne zbog vatre, a oko nas je sve bilo zadimljeno. Vladao je čisti kaos. Mislim da evakuacija i nije išla po planu jer da su bili strogo organizirani, ljudi ne bi pokušavali doći do svojih apartmana kroz šumu – zaključio je i dodao kako su ljude satima zadržavali, a jednostavno su ih trebali pustiti da idu kući.

Od prijatelja iz Londona koji je također boravio na Zrću dobio je poruku kako je tek u utorak ujutro oko 8.30 uspio doći do svog apartmana. Pokušavali su prvo doći do svog auta, policija im nije dala, pa su htjeli ići pješice, no ni to im nisu dali; na koncu su noć proveli pokraj ceste i tek se ujutro uspjeli probiti do svog vozila kako bi pošli u apartman.

Zrće je oko devet sati ujutro bilo potpuno prazno, tek pokoji radnik koji je u smjenu ujutro došao kako bi pripremio sve za večernji party. Nitko od "jutarnjih" radnika nije htio govoriti za medije jer, kako tvrde, nitko od njih nije bio na Zrću dok je gorjela obližnja šuma, pa ne bi htjeli davati krive informacije. Ipak su nam otkrili da je jutros bilo teže doći do posla jer je cesta koja vodi do Zrća jedno vrijeme, zbog preleta kanadera, bila zatvorena.

O tome kako je s balkona bilo gledati vatrenu stihiju i strahovati hoće li joj doći do kuće, govorila nam je Branka, vlasnica obližnje kuće, koju je oko dva ujutro probudio telefon.

– Oko dva sata mi je zazvonio telefon, a zvao nas je prijatelj i kazao kako gori Zrće. Jutros je cijela cesta bila blokirana, nije se moglo ni tamo ni amo, a sinoć su ispred kuće bili poredani taksiji, bezbroj njih. Puhao je jak vjetar baš od Zrća prema Novalji, a da je došlo do nas... – mahne Branka rukom kao da vraga tjera od sebe.

Pokazuje nam oko kuće osušenu travu i raslinje.

– U jednom trenutku počeo je do nas dolaziti vrlo gust dim. Nismo više mogli izdržati vani pa smo se zatvorili u kuću. Ja sam vam jutros mela ove skale od pepela – jada nam se Branka.

Pokušava dočarati kako se u tom trenutku osjećala.

– Nije čovjeku svejedno kad zna da mu gori u blizini kuće. I moji turisti iz Italije su zapeli. Jutros sve mislim kako se nisu probudili od puste buke sirena i kanadera, a oni tek oko devet došli u kuću. Rekli su mi kako nisu mogli proći. Valjda se nisu puno prepali, autobusom su došli do apartmana – kaže Branka.

Stanje na požarištu objasnio je Hrvoje Ostović, vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije (na slici ispod).

– Požar je bio iznimno zahtjevan zato što se radi o crnogoričnoj šumi koja i nije baš održavana. Na svu sreću, nema ozlijeđenih osoba ni štete na tehnici i ugostiteljskim objektima. Odluka da se provede potpuna evakuacija bila je ispravna jer je puhao jak vjetar koji je u bilo kojem trenutku mogao promijeniti smjer – objašnjava Ostović.

Dodaje kako se neki turisti nisu pridržavali evakuacije, nego su odlučili sami pronaći putove koji će ih izbaviti iz požara.

– Nažalost, kad se požar razbuktao, uočili smo velik broj ljudi koji su počeli trčati po šumi i koji se nisu mogli orijentirati, odnosno otkriti pravi put kako bi dospjeli do željenog mjesta. Na svu sreću, policija je obavila svoj posao i ubrzo su svi evakuirani – kaže Ostović, dodajući kako su požar gasila 64 vatrogasca s 22 vozila i tri kanadera, a ujutro su im se pridružili djelatnici komunalnog poduzeća iz Novalje te djelatnici Hrvatskih šuma.

Navečer se, pak, nastavilo sve po starom. Zrće je bilo spremno za još jednu noć bez sna.

Nema šanse da je bilo deset tisuća ljudi! – Malo je to sve skupa napuhano i ružno je vidjeti te slike koje noću zasigurno strašno izgledaju, ali nije onako prestrašno kako mediji pišu. Ništa nije bilo senzacionano, požar ko požar. Tamo je gorjelo, a vatrogasci su to gasili, mi smo utišali muziku i rekli ljudima da je u tijeku evakuacija koja se odvijala na dvije ceste, glavnom cestom i sporednom koja se nalazi iza kluba "Noa". Sve je obavljeno na vrijeme bez panike. U tijeku je "Fresh Island" i tu se nalazi četiri-pet tisuća Britanaca. Evakuacija je trajala ukupno dva sata. No, da je deset tisuća ljudi evakuirano, pretjerano je, možda ih je bilo oko pet tisuća maksimalno – kaže nam Šime Oštarić, direktor tvrtke "Naša ideja", koja "drži" sve zabavne sadržaje na Zrću, i usput nas pokudio zašto nikada ne dođemo na Zrće da napišemo neku dobru temu.

Gradonačelnik Ante Dabo: Skidam kapu vatrogascima – I ovaj je događaj pokazao koliko je važna sigurnost u turističkim mjestima, poglavito tamo gdje se okupljaju tisuće mladih ljudi. Sinergija svih sastavnica sustava, od zaštitara i klubova do policije, vatrogasaca i kanadera, funkcionirala je savršeno. Prošli smo bez ijedne ljudske žrtve, bez ijedne medicinske intervencije, sačuvani su svi vitalni objekti otočne i gradske infrastrukture važni za svakodnevan normalan život građana, nisu stradali ni klubovi na plaži. Najzahtjevnije je bilo gašenje tijekom noći, dok kanaderi još nisu mogli djelovati. Vatrogascima skidam kapu, uspjeli su obuzdati požar nadljudskim naporima. Evakuacija je također održana bez problema, nekoliko tisuća ljudi sa Zrća je preusmjereno na Kateralac, prema Kolanu, a odatle ih se mirno, autobusima, razvozilo do Novalje – kaže nam gradonačelnik Novalje Ante Dabo.

Je li požar podmetnut? Željko Prša, zamjenik glavnog ravnatelja policije, kaže kako policija nema informacije da je požar podmetnut. – Je li podmetnut ili nije, bit ćemo pametniji kad obavimo očevid. Na putu za Zrće su naši najbolji vještaci iz Centra za kriminalistička istraživanja i vještačenje "Ivan Vučetić" iz Zagreba – kaže Prša. Dodaje kako je evakuaciju gostiju iz klubova na Zrću organiziralo oko 40 pripadnika policije iz Novalje, Paga i Zadra, zajedno s vatrogascima. – Obavili su vrhunski posao, dio ljudi je bio dezorijentiran pa se uputio u šumu, a neki su bili znatiželjni pa su htjeli iz blizine vidjeti što se događa. S evakuacijom smo krenuli iz "Calypsa", do "Noe", sve skupa oko 10 tisuća ljudi je sigurno evakuirano. Nitko pritom nije bio ozlijeđen, nitko nije tražio medicinsku pomoć. Vatrogascima kapa dolje, odradili su vrhunski posao – naglašava Prša. Kritičan trenutak bio je kada je vatra prešla cestu. – Postojala je opasnost da dođe do trafostanice i dalekovoda, a tada bi nastupila i veća materijalna šteta. Srećom, kanaderi su to uspjeli obraniti – veli Prša.