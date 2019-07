Nevjerojatna priča Zadranina Lorenca Zalovića: Upao sam u mrežu lihvara i kriminalaca, u utorak će mi sud ovršiti jedini dom! U svojoj 52. godini ostajem na cesti...

Lorenco Zalović (52) već mjesec i pol dana ne spava. Kaže da ne može, čim sklopi oči, hvata ga takva panika da bi najrađe iskočio iz kože. Već neko vrijeme pije tablete za smirenje i odlučio je potražiti i psihijatrijsku pomoć.

- Više ne mogu. Došao sam do kraja. Potrošio sam sve što sam imao. Novac, sudske sporove i živce. U utorak, kada dođu ovršitelji, ostat ću i bez doma. U svojoj 52. godini ostat ću na ulici - kaže Lorenco, u Zadru mnogima poznat kako bivši DJ i voditelj na lokalnim radijskim postajama.

Njegova noćna mora počela se ostvarivati prije mjesec i pol dana kada su mu došli ovršiti stan, u Zrinsko-frankopanskoj ulici na Relji. Na sreću, tog je dana bio u Zagrebu na liječničkom pregledu, pa je ovrha odgođena za utorak, 16. srpnja. Od tada Lorenco živi kao zombi, ne spava, jedva jede, pokušava na sve moguće načine odgoditi ovrhu koja će mu oduzeti jedinu imovinu koju ima, a stekao ju je prodajom obiteljskog stana.

- Bio sam u Zagrebu kad me nazvala policija. Rekli su mi da me ne mogu pronaći na zadarskoj adresi, pa ih zanima gdje sam. Nisam ni znao da je u pitanju ovrha, jer nikakvu sudsku obavijest nisam dobio. Kasnije sam saznao da je rješenje o ovrsi bilo izvješeno samo na oglasnoj ploči zadarskog suda. Eto, tako vam to izgleda kad vam otimaju zadnje što imate. Preko oglasne ploče...

Lorenco je neutješan. Na razgovor nam je donio "stog" dokumenata, mahom sudskih presuda, od Općinskog i Županijskog do Vrhovnog i Ustavnog suda, niz pokušaja da se izvuče iz zamke u koju je upao vjerujući u institucije ove države. Vjerujući da je zemljišno-knjižni izvadak jedini dokaz o vlasniku i jedini preduvjet svake kupoprodaje nekretnine, a da je zakonito sklopljen ugovor i upis u sudske knjige jedini dokaz o vlasništvu. Ali, grdno se prevario.

Štoviše, na koncu, kada je ovršni postupak došao pred samo izvršenje, shvatio je da je od prvog dana, od kupnje stana tog 20. srpnja 2011., bio muha koja je upala u veliku mrežu lihvara i prevaranata. Da im je poslužio kao kolateralna žrtva koju će usput "oderati" za sve što je u životu stekao.

A tu gorku istinu otkrio je, ni manje ni više, nego iz presude Županijskog suda u Zagrebu koji je, temeljem USKOK-ove optužnice, osudio zločinačku organizaciju sastavljenu od 20 kriminalaca, da su putem više od sto tvrtki registriranih diljem Hrvatske, lihvarenjem i nezakonitim zajmovima i kreditima, opljačkali najmanje 660 građana pričinivši im štetu veću od 92 milijuna kuna!

- Počelo je tog srpnja 2011. godine, kad sam odlučio kupiti stan u Zadru od 50-ak kvadratnih metara. Moja tadašnja supruga u rujnu je trebala dobiti dijete, a majka mi je bila teško bolesna. Odlučili smo prodati veći stan u Ljepotici da bi imali novca za majčino liječenje i kupnju manjeg stana za moju novu obitelj. Stan sam našao putem oglasnika na internetu, bio je u prilično lošem stanju i trebalo je u njega dosta uložiti. Ali cijena mu je bila povoljna, oko 56 tisuća eura. Postojao je samo jedan problem, u sudskim je knjigama imao zabilježena tri tereta - počinje priču Lorenco.

Kao predstavnik prodavatelja, tvrtke OMH Razvitak iz Vukovara, predstavio mu se izvjesni Igor Matušić. Dogovorili su se da će stan kupiti, ali tek nakon što se iz ZK uloška izbrišu tereti na ime Raiffeisen banke od 30 tisuća eura, MORH-a od 69 tisuća kuna i još jedne tvrtke za manji iznos. Mislio sam da to nikad neće biti riješeno, ali malo po malo, u roku četiri mjeseca, svi su tereti izbrisani i ZK izvadak je bio čist. Imao sam gotovinu i potpisao sam kupoprodajni ugovor u agenciji za prodaju nekretnina kod mog prijatelja, kao svjedoka.

Kako mu je supruga trebala uskoro roditi Lorenco je odmah poduzeo obnovu stana.

- Jednog dana u rujnu, kad sam još uvelike bio u renovaciji stana, na vratima mi se pojavi starija gospođa. Predstavi se kao NN (podaci poznati redakciji) i kaže: "Ovo je moj stan". "Nije, sigurno", odgovorim, "ja sam vlasnik, pogledajte u zemljišne knjige", jer sam se odmah po sklapanju ugovora upisao. Ona međutim tvrdi da je prevarena, i da je stan prodala Igoru Matušiću, odnosno tvrtki iz Vukovara, za 370 tisuća kuna. I na tome ostane. Nije prošlo dugo, dobivam obavijest da je NN podnijela tužbu i da traži poništenje mog ugovora s tvrtkom OMH Razvitak. Istom tužbom tuži i poništenje ugovora o prodaji između nje i tvrtke OMH Razvitak. Sutkinja Općinskog suda u Zadru Sonja Miljak presuđuje u njenu korist i poništava ugovor između NN i OMH Razvitka, ali odbija tužbu protiv mene, jer NN tu nije stranka u postupku. Pritom je upućuje na pravni lijek, pokretanje drugog postupka, kroz tužbu o ništetnosti ugovora. Nakon pravomoćnosti prvostupanjske presude, NN to i napravi...

Druga tužba za ništetnost ugovora između Lorenca i vukovarske tvrtke, došla je kod suca Tomislava Bage. On tužbu prihvaća, proglašava ništetnost ugovora, a Županijski sud to potvrđuje. Lorenco preko noći postaje "nepošteni kupac" i sudskim putem se traži da se njegovo vlasništvo izbriše iz ZK uloška.

Lorenco međutim ne želi odustati i od Vrhovnog suda traži reviziju presude. U rujnu 2017. Vrhovni sud djelomično prihvaća njegovu žalbu, utvrđuje da je Lorencov ugovor o kupnji stanja pravovaljan i zakonit, ali istovremeno potvrđuje njegovu ništetnost. Vrhovni sud pritom utvrđuje i neke kontradiktorne stvari, primjerice, da je u trenutku Lorencove kupnje stana 20. srpnja 2011. "pravomoćnom presudom već bio poništen kupoprodajni ugovor između NN i OMH Razvitak".

- To je naprosto neistina! - tvrdi Lorenco.

- Presuda o poništenju tog ugovora donesena je 14. studenog 2012., dakle godinu i pol kasnije! Kako sam ja mogao predvidjeti budućnost!? Zar čisti ZK izvadak ništa ne vrijedi? - pita se.

Međutim, Vrhovni sud je potvrdio zaključke nižih sudova da je Igor Matušić, prilikom prodaje stana Lorencu, imao punomoć od NN, da je njezino ime bilo na poštanskom sandučiću, ali i da je Lorenco pokušao stupiti u kontakt s tužiteljicom, "iz čega se može zaključiti da je isti mogao posumnjati u to da predmetni stan ne pripada otuđivatelju".

- Zar da više vjerujem imenu na poštanskom sandučiću nego upisu u sudske knjige?! Koje su bile vlasnički čiste, jedan kroz jedan na tvrtku OMH Razvitak iz Vukovara! Zar sam ja tu išao nekoga varati? Za to ne postoji niti jedan jedini dokaz, a sada ispada da sam ja varao!? Ma dajte, molim vas... - ogorčeno odgovara Lorenco.

Presuda Vrhovnog suda Lorenca je pretvorila u podstanara u vlastitom stanu. I to podstanara bez ugovora, pa je NN pokrenula i treću tužbu, ovaj put za njegovo iseljenje.

- Naravno da sam i to izgubio. Sudac Marko Baraka nije mogao drukčije presuditi, moj kupoprodajni ugovor je već poništen, a ja izbrisan iz vlasničkih knjiga - kaže Lorenco.

No tada mu u fokus interesa upada istraga i tužba USKOK-a protiv "ekipe" lihvara, predvođena stanovitim Alexom Loxleyem, Markom Romaničem i Andrejom Škalić iz Slovenije, a među njima su još bili Emir Isaković, Ivanka Bina, Enis Almašta, Rajana Jambres, Dario Pleskalt, Zvjezdan Malenica, Dario Mitrović, Marijo Kožar, Andro Kumarić, Sandra Brundić, Nikola Đukić, Adin Handžić, Zoran Obradović, Ivana Ćurić, Kristijan Kowalsky, Nino Bevc te Igor Matušić, čovjek koji mu je prodao stan. Pali mu se lampica i shvaća da se mora dokopati sudskog spisa, a kako bi dobio na vremenu odlučuje tužiti NN za povrat uloženih sredstava u renoviranje stana. Ipak je uložio u njega više od 20 tisuća eura.

- Kako je ta ekipa neke prevare počinila na zadarskom području, spis je bio i na zadarskom sudu, ali kad sam ga tražio u arhivi, rekli su mi da je nestao! U međuvremenu je došla presuda, gotovo svi optuženi nagodili su se s tužiteljstvom, priznali su krivicu, a za kaznu su dobili uvjetne kazne od deset mjeseci do godine dana koja im je zamijenjena radom za opće dobro. Ostao sam šokiran - kaže Lorenco.

Konačno, na Županijskom sudu u Zagrebu uspijeva se domoći spisa i kopira ga, svih 370 stranica presude. Čitajući je, zajedno s dokaznim materijalom, ostaje neugodno iznenađen: pronalazi čak 37 dokumenata iz kojih se vidi da je njegova tužiteljica i ovršiteljica, NN, nekoliko godina u najmanju ruku surađivala s lihvarskom mafijom, da se njeno ime pojavljuje u kupoprodaji nekoliko različitih stanova, da su je oni isplaćivali preko deviznih računa, da su joj "skinuli" sve terete sa spornog stana koji ukupno, kad se zbroje, iznose nešto manje od 370 tisuća kuna, iznos za koji im je ona navodno prodala stan i bila prevarena...

- Nisam mogao vjerovati što sam otkrio. Odmah sam sve to kopirao i poslao svom odvjetniku u Zadar, a on svim instancijama, od općinskog do županijskih sudova, kako bi zaustavili provođenje ovrhe. Jer u pitanju su novi dokazi koji bude osnovanu sumnju da moja tužiteljica, koja se cijelo vrijeme predstavljala kao žrtva, nije žrtva, već njihova suradnica. Da je ona s njima bila u poslovnim odnosima godinama i da nije nikakva oštećenica, jer je svoj stan dobila nazad, ali i novac za koji ga je navodno prodala joj je na koncu vraćen. Ispada da je ona bila njihova suradnica, a ne žrtva, da je ona stan njima prodala samo nekoliko mjeseci prije, i onda čekala da se nađe neki naivac poput mene koji će platiti i njen dug i preko mene zadržati stan - govori Lorenco.

Međutim, Općinski sud u Zadru nove dokaze nije ni uzeo u razmatranje, zaključio je postupak i donio rješenje o provođenju ovrhe. Koja će se izvršiti u idući utorak.

- Policija me zvala i pitala hoće li doći Živi zid! To je njima glavni problem. Neće doći, nikoga neću zvati, neću od ovoga raditi cirkus. Ja sam legalist i to ću ostati do kraja - kaže Lorenco, dok se guši u nemilosrdnoj nepravdi kojoj je izložen.

- Znate što, od prvog dana surađujem sa sudovima, prihvaćam sve njihove odluke. Vjerujem da su svi suci koji su donosili odluke meni na štetu, sudili u skladu sa zakonom i činjenicama, u dobroj vjeri. Ali ne mogu shvati da na nove dokaze nitko ne želi obratiti pažnju. Ne mogu shvatiti da sam ja potpisao samo jedan ugovor, a moja ovršiteljica više od 30 s osuđenim lihvarima, i da svi njeni ugovori valjaju, a moj jedan, kupoprodajni, s čistim ZK vlasništvom, ne valja. Da ja ispadam "nepošten kupac", a ona "žrtva" i "oštećenica". Da sam ja jedini tražio od prodavatelja da očisti teret na stanu, što je i razotkrilo njihovu igru, jer trag novca iz sudske presude pokazuje da su lihvari u vrijednosti tereta isplatili "oštećenicu". Da se ona cijelo vrijeme predstavljala kao netko bez novaca, i u svim sudskim postupcima država joj je plaćala odvjetnika i sudske troškove, a ja, koji sam nezaposlen, morao sam sve platiti iz svog džepa, zadužujući se na sve strane. Da je ona dobila i ovce i novce, a ja, debelo prevaren, ostajem bez svega. Da država, koja je odgovorna za vjerodostojnost sudskih isprava, proglašava ništetnost, i tako pere ruke. Da ja ostajem bez jedinog doma, da nemam više mjesto gdje nakon razvoda mogu primiti svoju kćerku...