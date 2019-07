Putnici na letu za Zadar mrtvi pijani urlikali, divljali, povraćali... U Zemuniku 'pala' i uhićenja

Pijani muškarci koji su zrakoplovom tvrtke Ryanair 29. lipnja putovali iz engleskog grada Manchestera za Zadar uzrokovali su kašnjenje leta jer su urlali, ignorirali upute osoblja zrakoplova te povraćali u prolazima između sjedalica, piše Daily Mail. Putnici na letu koji inače traje oko tri i pol sata počeli su praviti probleme i prije polijetanja te su uzrokovali njegovo kašnjenje. Kako piše Manchester Evening News, let je s terminala broj 3 trebao odletjeti u 17:40 sati, međutim na koncu je poleti u 19:23 sati. U Zadar je sletio u 23 sata.

Među 70 putnika na spomenutom letu našli su se i Aneta Žukow (24) te njezin dečko Pjotr Nesan (32), koji su rekli da većina putnika putovala na festival Hard Island koji se od 7. do 11. srpnja održava na plaži Zrće na otoku Pagu, prenosi Jutarnji list.

Nepristojno ponašanje pijanih putnika snimljeno je, a kako piše Daily Mail, na snimkama se može vidjeti kako putnici urlaju jedni na druge, dok jedan povraća po sebi i prolazu između sjedalica. Vidjevši to, neki od putnika su se počeli smijati. Putnik koji je povratio kasnije je snimljen kako spava na svom mjestu.

Video snimku razularenog ponašanja putnika možete pogledati ovdje.

Žukow je rekla da putnici nisu htjeli svezati svoje sigurnosne pojaseve te da su tijekom emitiranja poruke o sigurnosti urlali jedni na druge. "Atmosfera u zrakoplovu bila je nalik onoj u noćnom klubu, samo što glazba nije svirala", rekla je Žukow te dodala da je trojicu putnika po slijetanju u Zadar uhitila policija.

"Kao da sam bila u džungli s divljim životinjama. Bio je to pakao na zemlji. Bio je to najgori let u mom životu. Potpuno odvratno. Urlali su i skandirali, a osoblje ih nije moglo smiriti. Bili su van kontrole. Potpuno neprihvatljivo ponašanje. Svi su bili pijani. Osoblje leta prijetilo im je izbacivanjem iz zrakoplova. Očito su bili pijani prije nego što su ušli u zrakoplov. Nitko tijekom leta nije mogao kupiti alkohol jer su ovi bili toliko pijani. Grozno iskustvo."

Žukow je neke od putnika vidjela i prije nego što su se ukrcali na let. "Vozili su se na svojim kovčezima i pili su u aerodromskim kafićima", dodala je.