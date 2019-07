Dva dana nakon što je Slobodna Dalmacije izvijestila o divljačkom ponašanju pripadnika britanskih oružanih snaga na odmoru u Zadru, preko Britanskog veleposlanstva u Zagrebu dobili smo reakciju britanskih oružanih snaga.

Plitička savjetnica u veleposlanstvu Snježana Vukić proslijedila nam je izjavu glasnogovornika britanskih oružanih snaga, u kojoj se ispričava Zadranima zbog doživljenih neugodnosti koje su prouzročili njihovi pripadnici.

Ne toleriramo loše ponašanje i mjere će biti poduzete protiv bilo koga tko se ne pridržava na pravi način visokih standarda koje postavljaju britanske oružane snage. Ispričavamo se Zadranima koji su doživjeli neugodnosti – poručio je glasnogovornik britanskih oružanih snaga.

Iz veleposlanstva su nam također sugerirali da u svojim izvještajima koristimo izraz pripadnici "britanskih oružanih snaga" umjesto zračnih snaga. "Usput, također moram reći da – u svakom slučaju i u svakom dijelu svijeta – Velika Britanija poštuje visoke novinarske standarde u izvještavanju, što podrazumijeva i provjeru podataka, a što isključuje poluinformacije i nagađanja", dodala je savjetnica Vukić.

No, iako smo to pitanje postavili na više službenih adresa, nitko nam nije htio potvrditi niti dati informaciju kojem rodu vojske pripadaju britanski vojnici na odmoru u Zadru, koji se povezuju s brojnim incidentima. U MORH-u su nam rekli da to nije u njihovoj nadležnosti, iz Britanskog veleposlanstva, ali i od glasnogovornika britanskih oružanih snaga, nisu nam na to ništa odgovorili. Ništa o tome nismo mogli doznati ni u zadarskoj policiji, kao ni u vojnoj bazi u Zemuniku.

Međutim, svi naši zadarski sugovornici koji su zadnjih dana imali bliske kontakte s britanskim vojnicima uvjeravaju nas da je riječ o pripadnicima zračnih snaga britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, preciznije, da su u nasilnim incidentima sudjelovali pripadnici 3. bataljuna padobranske regimente. Prije dolaska u Zadar sudjelovali su u međunarodnoj vojnoj operaciji "Swift Response" koja je završila krajem lipnja. U zračnu bazu HRZ-a u Zemuniku, došli su svojim helikopterima prije nekoliko tjedana. S njima su stigli i pripadnici francuskih oružanih postrojbi, ukupno ih je bilo oko 600. Zadatak padobranaca Ujedinjenog Kraljevstva u sklopu vježbe bio je desant na Udbinu. I. Nevešćanin