Britanski padobranci danima teroriziraju Zadrane: 'Divlji su, pijani i nasilni! Vulgarni su prema djevojkama, ne plaćaju račune i pišaju po ulici'

Zvao sam policiju, a oni našu vojnu policiju. S našom vojnom policijom u lokal su došli i britanski vojni policajci. Mi smo lokal zatvorili i još ga nismo do kraja uspjeli očistiti. Napravljena nam je velika šteta. Nitko se od njih zbog toga nije ispričao, niti su ponudili da nam plate štetu. Samo su otišli

Divlji su, pijani, bahati i nasilni. Gradom šeću u grupicama, goli do pojasa, s karakterističnim ruksacima preko ramena. Većina ih je istetovirana te se nametljivo i vulgarno ponašaju prema djevojkama.

Prošlog su vikenda pretukli jednog mladića u središtu grada, pijani su pobjegli iz nekoliko lokala neplativši račun, u jednom poznatom baru na Kalelargi u trenutku najveće gužve aktivirali su aparat za gašenje, uništili su interijer lokala i sve goste natjerali u panični stampedo. Prijavljivani su policiji najmanje desetak puta zbog naročito drskog ponašanja i uriniranja po gradskim ulicama.

Oni nisu ni bitange ni probisvjeti, kriminalci ni huligani, nego britanski vojnici, ponosni pripadnici britanskog ratnog zrakoplovstva, Kraljevskih zračnih snaga, koji svojim divljačkim ponašanjem zadnjih tjedan dana doslovno teroriziraju Zadar. Njihovo bezobrazno i drsko ponašanje toliko je iziritiralo Zadrane da se njih desetak prije nekoliko dana organiziralo ne bi li ih dočekali negdje u gradu i pretukli!

- Počelo je prošlog ponedjeljka i traje sve do ovog vikenda, punih sedam dana. Najgore je bilo u ponedjeljak, utorak i srijedu. Toliko su nas isprovocirali da se jedna ekipa dogovorila da će ih idući put kad dođu u grad dočekati i razbiti. Na sreću, nisu se te večeri pojavili u gradu. Takvo bahaćenje nisam nikad vidio! Da se ja tako ponašam u Engleskoj, siguran sam da bi me i pretuklo i zatvorilo - priča nam voditelj jednog poznatog zadarskog lokala u kojem je jedan vojnik, za vrijeme najveće popunjenosti, aktivirao aparat za gašenje s prahom.

U tom trenutku u lokalu je bilo nekoliko desetaka Britanaca, i nekoliko desetaka domaćih gostiju. Kad je vatrogasni aparat aktiviran, nastala je strka i panika. Svi su počeli bježati prema vani, pravo je čudo da u tom stampedu nitko nije stradao.

- Taj tip koji je aktivirao aparat bio je gol do pojasa. Kad je ispraznio prah iz aparata, pobjegao je iz lokala i nismo ga uspjeli uhvatiti. Zvao sam policiju, a oni našu vojnu policiju. S našom vojnom policijom u lokal su došli i britanski vojni policajci. Mi smo lokal zatvorili i još ga nismo do kraja uspjeli očistiti. Napravljena nam je velika šteta. Nitko se od njih zbog toga nije ispričao, niti su ponudili da nam plate štetu. Samo su otišli - priča nam mladi voditelj kojeg su najviše zasmetali bahati gard i razmetanje britanskih vojnika koji su nakon incidenta kukavički pobjegli.

- Ne možete vjerovati kako su se ponašali. Kao navijački huligani. Čujem da su na nekoliko mjesta u gradu pobjegli ne plativši račun, da su jednoga momka pretukli u Varoši, da pišaju gdje god stignu. Što je najgore, da sam ja nekoga od njih krenuo zaustaviti, da sam nekoga dotaknuo, ja bih odgovarao i sigurno bih bio kažnjen. Ovako se oni bahate, divljaju, rade što ih je volja, i nitko im ništa ne može - žali nam se voditelj popularnog zadarskog lokala.

I on, ali i drugi naši sugovornici kažu da su britanski vojnici u Zadar došli iz Udbine gdje su privremeno smješteni. Prema neslužbenim infomacijama, britanski vojnici u sklopu NATO snaga, zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske, sudjeluju vojnim vježbama. Riječ je, kako doznajemo, o međunarodnoj vježbi "Immediate Response 19" pod vodstvom američkih snaga u Europi, a u njoj sudjeluje 1600 pripadnika oružanih snaga iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, BiH, Albanije, Crne Gore, Kosova, SAD-a, Poljske, Francuske i Ujedinjene Kraljevine, Litve, Sjeverne Makedonije, Italije i Njemačke.

Pripadnici britanskih navodno padobranskih jedinica nedavno su imali slobodan tjedan i odlučili su ga provesti na zadarskom području. Stiglo ih je stotinjak, neki su iznajmili stanove i apartmane na području Zadra, a slobodno vrijeme provode u gradu i okolici.

- Po danu su više-manje normalni gosti, idu na ručak, na kupanje, iznajmljuju brodove za obilazak otoka ili sjede u kafićima i ispiju kave. Ali navečer i noću podivljaju. Ne znam je li to njima normalno, ali ovakvo ponašanje nije tipično, nije nešto na što se možete naviknuti. Ljudi ih se boje, tjeraju nam goste, nitko ne želi upasti u incident s njima jer znaju da svašta mogu napraviti - govori vlasnik kafića ispred kojeg je policija zatekla jednog pijanog britanskog vojnika kako urinira.

Jednako bahato ponašaju se i u restoranima. U jednom takvom na Polutoku, na ranoj večeri oko 20 sati, jedan vidno pijani britanski vojnik je skinuo majicu i s njom provocirao goste, dodirujući uglavnom žene i djevojke.

- Upozorili smo ga da to ne radi, no on se tome protivio. I prijatelji su ga pozvali na red, ali nije puno mario. Na kraju je prolio piće po sjedalici. Tek nakon trećeg upozorenja se smirio i teturajući izišao iz restorana - kaže nam jedna od svjedokinja.

Zadarska policija prošlog je tjedna u obradi imala sedam britanskih državljana. U srijedu oko 18.25 u ulici Ivana Mažuranića, iznad marine Tankerkomerca, policija je dobila dojavu da pet-šest osoba oštećuje vozila, viču, galame i uriniraju po cesti. Uz asistenciju vojne policije u prostorije zadarske policije privedena su četiri britanska državljanina stara 29, 27, 25 i 22 godine. Nakon policije, odvedeni su na Prekršajni sud gdje su novčano kažnjeni i pušteni na slobodu.

Drugi zabilježeni incident dogodio se dva dana kasnije, u Ulici Elizabete Kotromanić, na Kalelargi. Policiji je dojavljeno da neki goste u lokalu ne žele platiti račun i da jedan od njih urinira na ulici. Mladić je priveden u prostorije policije gdje mu je izmjereno 1,97 promila alkohola. I on je nakon triježnjenja odveden na Prekršajni sud te je uz novčanu kaznu pušten na slobodu.

Zadnjih tjedan dana zadarska je policija dobila više prijava o divljanju britanskih vojnika, ali po dolasku policajaca na teren nikoga ne bi zatekli. Policija također nema prijavu da su britanski vojnici nekoga fizički napali i pretukli.

Zadnji incident u kojem su sudjelovali britanski vojnici dogodio se prošlog vikenda, u noći s nedjelje na ponedjeljak. Oko jedan sat iza ponoći policija je dobila dojavu da dva britanska gosta prave nered u poznatom noćnom klubu smještenom u gradskom parku. Događaj je još uvijek u obradi.

- Tako vam izgleda kad se vojska spusti u grad. Opiju se i divljaju, nikoga se ne boje, rade što hoće, a ako ih se i kazni, to je ništa prema onome što bi se nama civilima, ili nekim drugima, dogodilo u njihovoj zemlji da se ponašamo kao oni. To nije ponašanje dostojno bilo koje vojske i vojnika, a kamo li britanskih vojnika. Ponašaju se kao da je sve njihovo, kao da mogu sve što hoće, kao da smo njihova kolonija. Mi jesmo tolerantan grad i ljudi, ali ovako ponašanje ne možemo niti želimo tolerirati - oštar je jedan naš sugovornik.

Od njega smo dobili i informaciju da su britanske vojnike u Petrčanima, gdje su neki pronašli smještaj, lokalni ljudi odlučili otjerati zbog brojnih incidenata koje su izazvali u tom zadarskom prigradskom naselju.

- Nije mi poznato da ih se htjelo otjerati, ali ja sam ih na svoje oči vidio kako se tuku. Njih četvorica, na novoj petrčanskoj rivi, pijani ili drogirani, međusobno su se tukli. Bilo je oko 18 sati. Ljudi su gledali i čekali da završe, a onda su se pokupili i nestali - ispričao nam je predsjednik MO Petrčane Velibor Čubrić.