Očekivao sam optužnicu, ali, iskreno, nisam znao kad će biti podignuta. Isto bih i ja napravio da sam bio na mjestu Uskokovih istražitelja

Čim smo stigli u Škabrnju, uputili smo se u Općinu. Upadamo bez najave i tražimo načelnika Nediljka Bubnjara. Od kada je USKOK objavio pravomoćnu optužnicu protiv njega, bio je nedostupan novinarima, pa nismo htjeli riskirati. Ako ga nađemo, valjda će nas primiti...

- Izvolite, tu je načelnik - kaže nam ljubazna tajnica na ulazu u Bubnjarev ured.

U velikoj kancelariji načelnik sjedi za pomoćnim stolom ispod križa na zidu. Gleda nas začuđeno, ali u pogledu se vidi da dobro zna zašto smo kod njega. Poziva nas da sjednemo za stol, njegova suradnica izlazi iz kancelarije i počinjemo razgovor.

- Očekivao sam optužnicu, ali, iskreno, nisam znao kad će biti podignuta. Isto bih i ja napravio da sam bio na mjestu Uskokovih istražitelja - otvoreno će Bubnjar.

Znači li to da priznajete da ste općinski proračun oštetili za 870 tisuća kuna i taj novac spiskali na reprezentaciju bez pokrića?

- Ne. Znam da ću u sudskom postupku biti oslobođen i da ću dokazati da ništa od toga što me se tereti nisam napravio za svoju korist već u interesu općine i uz znanje članova Općinskog vijeća. Priznajem, bilo je tu nezakonitosti i kršenja procedure, ali lopovluka nije bilo. Ništa nisam stavio u svoj džep.

Samo malo, kako to "ima nezakonitosti i kršenja procedure, ali nema lopovluka"?

- Bio je toj moj prvi mandat načelnika, nismo znali da Općinsko vijeće treba donijeti pravilnik o reprezentaciji, ali su svi vijećnici znali na što sam trošio novac. Trošio sam na ono što sam kao načelnik morao.

Prijavljivali ste putne troškove na praznike i neradne dane?

- Nikad od općine nisam uzeo dnevnicu za putovanje. Imao sam službeni automobil 24 sata na raspolaganju, putovao sam gdje je trebalo, ali nisam o tome vodio evidenciju. Načelnik u mandatu nema neradnog dana, praznika i godišnjeg.

Ali tu su računi za Bossova odijela, parfeme, kožnu galanteriju, rukavice za fitness, skupe hotele, restorane...

- Ma sve su to gluposti. Kao načelnik moraš svaki Božić i novu godinu davati poklone, ali je moja greška što nisam zapisivao kome sam ih poklonio. Što se tiče hotela i restorana, nije to bilo žderanje radi žderanja. Svaka je večera imala smisla, tako svijet funkcionira. Sjediš s nekim za stolom i dogovaraš se u interesu općine. Ne zaboravite da smo u to vrijeme realizirali više od 60 milijuna kuna vrijedne projekte na području općine, nije se trošilo samo na reprezentaciju.

Zašto ste na put sa sobom vodili i neke novinarke iz bivšeg VOX-a Rena Sinovčića?

- U to smo vrijeme izdavali općinski list kao službene novine. Trebale su izlaziti svaka dva-tri mjeseca, ali je izašao samo jedan broj.

Dobro, a što je bilo s ovim gotovinskim akontacijama, i tu ste, kažu istražitelji, uzeli nekoliko stotina tisuća kuna?

- To se dogodilo u mom prošlom mandatu, dakle od 2013. do 2017. godine. Tu sam optužen da sam podizao gotovinu s općinskog računa, a sve što sam uzimao, uzimao sam za potrebe NK Škabrnja. Račun kluba je bio blokiran i da bi mogao funkcionirati, da bi mogao pokrivati njihove troškove, plaćati plaće i nabavljati opremu, ja sam podizao gotovinu i sve trošio na njih. Klub je bio u financijskim problemima i trebao je ići u stečaj. Drugim klubovima sa sličnim problemima znali su progledati kroz prste, ali nama nisu. Blokirali su nam račun i ugasili klub. Postupao sam u nevolji svjestan da bih za to mogao odgovarati, ali htio sam spasiti klub.

Tako ste općinu oštetili za oko 300.000 kuna...

- Gledajte, proračun kluba je danas oko 350.000 kuna, tada je bio oko 200.000. Troškovi onda i danas su gotovo isti. To za što sam ja optužen, jest razlika koju klub danas ima, ali na transparentan način prikazano, za plaće trenera i igrača.

Možemo li razgovarati s vašom zamjenicom Kristinom Erlić koja je također optužena?

- Ona u ovom mandatu radi kao volonter, a trenutačno je kod muža u Irskoj.

Je li točno da je podigla kredit i vratila novac koji je navodno uzela?

- Točno. Moram reći da sam ja kriv za taj njezin grijeh. Morate znati da je to bio početak moga drugog mandata, zatekli smo općinsku blagajnu s četiri milijuna kuna nepodmirenih obveza, a proračun je težio 1,5 milijuna kuna. Cijeli je mandat bio stresan, pod presingom blokade računa, nakon koje ne bismo mogli više funkcionirati. U jednom trenutku sam joj rekao da podigne s računa gotovinu da možemo pokrivati tekuće troškove, a kasnije ćemo to vratiti, samo da zaustavimo mogućnost ovrhe i blokade općinskog račun. Ona me poslušala, i sada zbog toga odgovara. To svi u Škabrnji znaju, moji protivnici i moji suradnici, i siguran sam da ću sve to tijekom postupka dokazati.

Vidjet ćemo, nego, ako je sve tako kako govorite, zašto vas je prijavio Luka Škara, bivši načelnik, nakon vašega prvog mandata?

- Ne znam za to, ali znam da su me prijavili ljudi iz bivšeg sistema, nezadovoljnici iz obavještajnih i režimskih krugova, jer im je propala država. Fali im statusa i pažnje u novoj Hrvatskoj pa iz obijesti rade što rade.

Čekajte, sad je i vama za trošenje općinskog novca na skupa odijela i parfeme, kriva UDBA i to trideset godina nakon raspada Jugoslavije?

- Ma nije to ideološki razlog, više psihološki, jer tim ljudima fali ona pažnja i status koji su nekad imali...