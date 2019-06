Poznati zagrebački poduzetnik prokrčio 200 metara hrastove šume od magistrale do svoje kuće uz more bez ikakve dozvole!;  Načelnik: Priznajem, znao sam za to, ali nikome ništa nisam prijavio

Jurilj: Ovdje se radi o specifičnoj situaciji, mi smo sanirali brdo klizišta koje je prijetilo da poklopi moju kuću. Skrenuli smo smjer vododerine koja mi se slijevala ravno na kuću. Naravno, sve smo to napravili uz pomoć bagera, zbog toga smo i morali probiti put

Uništavaju nam uvalu Kostanj! Jednoj od najljepših plaža na Jadranu, jednoj od najljepših uvala na otoku Ugljanu, prijeti da bude zatrpana.

A sve zato jer je zagrebački poduzetnik Željko Jurilj bez građevinske dozvole probio put u dužini 200 metara od državne ceste, otočke magistrale, do svoje kuće na samoj obali. Obavijestili smo o tome građevinsku inspekciju i Ministarstvo zaštite okoliša, ali nitko nije reagirao - alarmirali su nas mještani Kukljice na otoku Ugljanu poslavši nam nekoliko fotografija devastacije uvale.

Na slikama se lijepo vidi kako je niz strminu, kroz gustu tamnozelenu šumu, svježe probijen vijugavi put u dužini od nekih 150-200 metara. Uvala Kostanj nalazi se nasuprot zadarske Gaženice, a specifična je, ne samo na Ugljanu, po gustoj šumi hrasta medunca koji raste na debelom sloju zemlje i svojim korijenjem praktički je drži da se ne odroni u more. Jedinu kuću u uvali, izgrađenu još 60-tih godina izvan građevinske zone, podigao je neki bivši jugooficir, a prije nekoliko mjeseci kupio ju je poznati zagrebački poduzetnik Željko Jurilj, nakon što je prošla legalizaciju. Željko Jurilj se inače zajedno sa svojim također poznatim bratom Draganom, bavi iskorištavanjem geotermalnih voda u komercijalne svrhe.

Jurilj: 'Sve ću prekršiti'

Put širine od 3,5 do 10 metara otvoren je na mjestu gdje prije nikada nije bio, niti je prostornim planom općine predviđen, a zemlja preko koje prolazi 99 posto je u vlasništvu Republike Hrvatske. Barem tako kažu zemljišne knjige...

– Točno je da se put počeo probijati prije tri tjedna, da je napravljen bez ikakve dozvole, i da ja nisam ništa poduzeo da to prijavim nadležnim državnim organima, iako prolazi državnom zemljom – priznao nam je načelnik Općine Kukljica Marin Boško objašnjavajući kako je sve počelo.

– Došao mi je gospodin Jurilj u društvu jednog policajca i rekao da je bagerima počeo sanirati klizište iznad kuće koju je kupio u uvali Kostanj. Nama je to klizište bilo poznato, pogotovo nakon velike kiše 2017. godine. Do tada se jednom stazicom i moglo doći do uvale, ali nakon tog povodnja, uvala je bila nepristupačna. Pokazao nam je i slike kuće na kojoj se vide oštećenja izazvana prodorom zemlje i vode. Isprva sam bio ljut na njega, ali naredna dva dana on se našao s vlasnicima zemljišta i sa svima dogovorio otkup. Naime, iako je država odavna upisana kao vlasnik terena preko kojih prolazi put, ona je već desetljećima praktički u posjedu naših mještana. Oni su se dogovorili s Juriljem da će, nakon što okončaju sporove s RH, njemu prodati zemlju preko koje put prolazi – kazao nam je načelnik.

– Ne znam jesu li vas na to upozorili politički protivnici aktualnog načelnika u Kukljici, ali ja ne želim ulaziti u njihove igrice. Ja sam postupio onako kako bi postupio svatko kome prijeti ugroza. A meni, mojoj obitelji i mojoj imovini prijetila je ugroza – kaže nam Jurilj s kojim smo telefonski razgovarali.

Usput nam je poslao fotografije i videa snimljene nakon velike kiše prošlog rujna na kojima se vidi kako bujica vode prolazi niz padinu iznad njegove kuće i sa sobom nosi stotine kubika zemlje i mulja. Poslao nam je i fotografije napuklih vanjskih zidova kuće kroz koje je voda prodrla i statički ozbiljno ugrozila nekoliko vanjskih i unutrašnjih zidova.

Ugroza obitelji

Pitali smo ga je li imao ikakvu dozvolu ili nečiju suglasnost za probijanje puta.

– Ne znam kako ćete me shvatiti, ali kad je moja obitelj ugrožena, onda ću prekršiti i deset zabrana da to spriječim. Ovdje se radi o specifičnoj situaciji, mi smo sanirali brdo klizišta koje je prijetilo da poklopi moju kuću. Usput smo uspjeli zatvoriti veliku rupu koja se na tom dijelu brda bila otvorila nakon zadnjih kiša, a općina do nje nije ni mogla doći. Također smo i skrenuli smjer vododerine koja mi se slijevala ravno na kuću u more. Naravno, sve smo to napravili uz pomoć bagera, zbog toga smo i morali probiti put. Na nekim mjestima i do 10 metara širok, ali samo kako bi mogli provesti sanaciju klizišta i premjestiti zemljište. Ako općina bude željela, ovdje se može napraviti normalni put širine 3,5 metara. Dapače, kod ovakvih slučajeva hitne sanacije klizišta država vam dozvoljava da napravite privremeni put, ali ako će ostati, u roku dvije godine morate za njega ishoditi građevnu dozvolu – kazao nam je Željko Jurilj.

Prema riječima načelnika Boška, poduzetnik Jurilj namjerava obnoviti kuću u uvali Kostanj, ali u njoj neće biti poslovnih prostora, niti iznajmljivanja. Koristit će je samo on i njegova obitelj.