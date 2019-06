Kako je moguće da tek otvoreni restoran ima već stotinjak ocjena 'izvrstan'?! Internetski rat među lokalima rasplamsava se iz dana u dan, zadarski ugostitelji upozoravaju na prijevare

Među ugostiteljima kruži uvjerenje da se prijevara sastoji u tome što se pomoću određenih internetskih alata, a i nešto novca, mogu vrlo lako 'kupiti' pozitivne recenzije koje onda dovode goste kao pčele na medKad idući put ukucate neki restoran koji je otvorio prije par tjedana, pa od 100 recenzija vidite 99 pozitivnih, razmislite je li to baš tako ili vas netko zapravo muljaJa osobno nemam za svoj bar 'Brazil' koji postoji više od 20 godina nikakav rang na internetskim servisima niti me to zanima, ali sam čuo da navodno postoje ljudi koji su plaćeni da pišu lažne pozitivne recenzije. A ako je to točno, onda se tu više nema što dodati – kaže Robert Kovačević

Jedan nekadašnji noćni klub u Zadru prometnuo se u restoran, a da mu je krenulo više nego dobro, svjedoči rekordan broj pozitivnih ocjena na jednom od najutjecajnijih internetskih servisa, gdje korisnici usluga restorana i barova ostavljaju svoje ocjene temeljene na dojmovima koje je na njih ostavio taj ugostiteljski objekt. Ima takvih primjera puno i ništa u tome nema neobično i sporno, jer su već odavno takve recenzije postale najmoćnije "oružje" restorana i barova u borbi s konkurencijom. Što više dobiju pozitivnih komentara i "zvjezdica", što se bolje rangiraju na ljestvicama najbolje ocijenjenih ugostiteljskih objekata, imaju bolje preporuke za posjet. Današnji gosti više ne šeću gradom kako bi ugledali zgodan restoran pa ušli na ručak ili coctail. Oni jednostavno pogledaju u mobitel, pronađu najbolje rangiran restoran na internetskom servisu, pa puste da ih do njega dovede mobitel GPS-om i tako bez razmišljanja uđu na ručak ili na coctail. Internet, digitalija i mobiteli upravljaju životima, ali i turizmom i ugostiteljstvom. Zašto ne, nema, ponavljamo, u tome ništa sporno, jer tko dobro radi, ima odličnu spizu, izvrsnu uslugu, prihvatljive cijene, ugodan ambijent, volju i želju osoblja da ugode svakom gostu, imaju pravo i na odlične ocjene, preporuke gostiju i bolji posjet. Samo što neki zadarski ugostitelji upozoravaju da se u zadnje vrijeme pojavljuju prijevare u davanju recenzija i ocjena. Objašnjavaju to vrlo jednostavno: kako je moguće da neki tek otvoreni lokal ima već skoro stotinjak ocjena excellent (izvrstan)? Sve sami hvalospjevi, jedan do drugog posjetitelji se nadmeću u tome tko će više ishvaliti hranu, uslugu, osoblje, cijene, lokaciju, ugođaj... S takvim se ocjenama tek otvoreni restoran, za kojega nitko od gostiju još nije dobro ni čuo, automatski popeo na listu najboljih restorana u Zadru, a oni koji rade godinama, trude se, bore za svakoga gosta i svaku recenziju, zaostaju daleko iza novopečenog. Više recenzija od računa Među ugostiteljima kruži uvjerenje da se prijevara sastoji u tome što se pomoću određenih internetskih alata, a i nešto novca, mogu vrlo lako "kupiti" pozitivne recenzije koje onda dovode goste kao pčele na med. Nešto slično lajkovima na društvenim mrežama (koji se također mogu kupiti, pa imamo najčitanije portale u Zadru za koje nitko ne zna), tako i restorani i barovi sebi "bildaju" recenzije i na umjetan, a zapravo nepošten način, stječu naklonost publike i - novac. - Čuo sam za takve primjere, kolege ugostitelji se žale da neki u vrlo kratko vrijeme znaju dobiti ne na desetke i stotine, već i na tisuće odličnih recenzija i ocjena. A to je zapravo lako raskrinkati. Trebalo bi usporediti broj fiskaliziranih računa toga lokala, s brojem najviših recenzija u istom razdoblje, pa bi se vrlo lako vidjelo tko ima više recenzija od računa i tko vara, a tko je prevaren, što bi trebalo biti čak i kažnjivo. Zapravo, u svemu ovome nisu meta ugostitelji koliko – gosti, jer oni se dovode u zabludu. Ugostitelji trpe ekonomsku štetu, ali se goste vara, a takvi slučaju uopće nisu usamljeni. Ja osobno nemam za svoj bar "Brazil" koji postoji više od 20 godina nikakav rang na internetskim servisima niti me to zanima, ali sam čuo da navodno postoje ljudi koji su plaćeni da pišu lažne pozitivne recenzije. A ako je to točno, onda se tu više nema što dodati – kaže Robert Kovačević, zadarski ugostitelj i predsjednik Ceha ugostitelja. U biznisu se ne preže ni pred čim, pa ako postoji takva mogućnost, zašto je ne iskoristiti, kad je ionako (polu)legalna? Ne postoji nikakav sud, inspekcija ili policija koja bi sankcionirala takvo ponašanje, pa se iz dana u dan rasplamsava sve veći internetski rat među lokalima. On je nevidljiv i virtualan, ali ništa manje "krvav" i surov od onog stvarnog. Kad idući put ukucate na internet neki novi restoran, pa u startu od 100 recenzija vidite 99,99 pozitivnih, razmislite je li to baš tako ili vas netko zapravo mulja. Ali pitanje je tko će o tome uopće promisliti kad tako zdušno vjerujemo mobitelima, tabletima i društvenim mrežama. Hodamo vođeni GPS-om kao guske u (internetsku) maglu, mislimo i – jedemo, ono što nam se servira, a ne ono što sami biramo. Tri dolara za osvrt Ako želite u što kraćem vremenu zaraditi što više odličnih ocjena na Trip Advisoru ili pak 'sakupiti' što veći broj pratitelja na Instagramu i Facebooku, za to u današnje moderno vrijeme itekako ima načina. Doslovno je potrebno par klikova mišem i kreditna kartica koja će vam omogućiti online kupnju i vaši izvrsni osvrti uskoro će se pojaviti na Trip Advisoru. Pitate se kako? E pa tako što se preko raznih internetskih stranica mogu kupiti osvrti i to po cijeni od tri dolara pa nadalje. Jedan internetski sajt nudi 50 izvrsnih osvrta, i to gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država koji bi se na vašoj stranici restorana ili drugog objekta pojavljivali kroz deset do petnaest dana za cijenu od 122 dolara. Isto tako je moguće "kupiti" sto pratitelja na Instagramu za samo 2,99 dolara, za tisuću pratitelja potrebno je izdvojiti 12,99 dolara, ali mogu se također kupiti i lajkovi za određenu objavu. Postoje još neki sustavi "manipulacije" društvenim mrežama, a to su grupe na Facebooku ili na nekim forumima gdje ljudi međusobno jedni drugima komentiraju i lajkaju određene objave kako bi one bile vidljivije i kako bi im "rejting" porastao. (Iva Ivanac)