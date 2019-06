'Slobodna' podignula državni aparat na noge: zbog nezapamćene devastacije pomorskog dobra DORH pokrenuo istragu, na teren izašli inspektori i policija! Otkriveno da njemački investitori nemaju koncesiju ni građevinsku dozvolu

Dan nakon što je Slobodna Dalmacija otkrila da su njemački investitori teškom mehanizacijom nepovratno devastirali dio obale u uvali Paladinka na otoku Pagu, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru (ŽDO) u srijedu je zatražilo hitne izvide na spornoj lokaciji kako bi se otkrili razmjeri nezapamćenog uništavanja pomorskog dobra.

Prekrasna uvala nestala preko noći: teškom mehanizacijom zdrobili su je Nijemci, a uspostavilo se, gle čuda, da za to zna cijeli otok - osim načelnika i inspektora!?

Zbog sumnjivih poslova njemačkih investitora koji su u nekad lijepoj prirodnoj uvali namjeravali podići naselje bungalova, izvidi su osim od Lučke kapetanije Zadar, te Državnog inspektorata RH, zatraženi i od Policijske uprave zadarske. Sumnja se da njemački investitori u ime tvrtke "OlioOlive.de" nisu imali koncesiju na pomorskom dobru ni potrebne građevinske dozvole za uređenje zemljišta i gradnju turističkog naselja, a poglavito nisu imali pravo uništiti prirodnu obalu, što su sve teška i ozbiljna kaznena djela.

Neugodni inspektor

Iz zadarske Lučke kapetanije potvrđeno je da je hidrograđevni inspektor Nedjeljko Sjauš u srijedu hitno upućen na mjesto događaja, gdje se već godinu dana izvode radovi teškom mehanizacijom, a nitko od nadležnih, od gradonačelnika Paga do Lučke kapetanije, o tome navodno ništa nije znao. Dan ranije Sjauš je bio jako neugodan prema novinarima Slobodne Dalmacije, užasno se iznervirao što ga zovu u namjeri da ga informiraju o skandaloznoj devastaciji pomorskog dobra u njegovoj nadležnosti, i to na privatni telefon, a on je bio na godišnjem odmoru. Koji je u srijedu, nakon otkrića "Slobodne", iznenada morao prekinuti.

"Možemo vas izvijestiti da je inspektor Lučke kapetanije Zadar izišao na očevid na predmetno zemljište, te je tom prilikom zapisnički utvrdio da je za sada nepoznati počinitelj, na lokaciji uvale Paladinka na Pagu, devastirao pomorsko dobro na način da je obavljajući radove gradnje plaže bez koncesije strojno usitnio kamen prirodnih stijena i škrapa na tom dijelu pomorskog dobra, čime je počinio kazneno djelo protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona."

Resort s pet zvjezdica

Lučka kapetanija Zadar nastavlja s provođenjem izvidnih radnji radi utvrđenja identiteta svih uključenih u počinjenje tog kaznenog dijela, nakon čega će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu - rekao je David Radas, voditelj samostalne Službe za odnose s javnošću Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Njemački investitori su u uvali Paladinka na otoku Pagu namjeravali izgraditi resort s pet zvjezdica u kombinaciji s kopnenim mostom. Na površini od 100 tisuća četvornih metara podigli bi 50 montažnih kuća s bruto površinom od oko 85 četvornih metara s prostranim terasama i bazenom. Osim toga, planirali su i 20 vezova za brodove, te šest kilometara dugačak lungomare.

- Namjeravali smo sve raditi po zakonu. Žao nam je što se ovo dogodilo jer su nas radnici krivo shvatili i uništili obalu - rekao je Michael Dragan Scherer, koji se predstavio kao direktor tvrtke "OlioOlive.de", koja je tijekom srijede sa svoje stranice počela uklanjati tragove svojih kriminalnih postupaka.

Brzinski izbrisali Pamića i Pericu

Poljoprivredni stručnjak Davorin Pamić, koji je na stranici "OlioOlive.de" također naveden kao suradnik projekta "Paladinka", još u utorak nam je demantirao da s tim nema nikakve veze: "Vodio sam neku ekipu danima po Pašmanu, ali ništa od toga nije bilo", rekao je. Fotografija i ime Davorina Pamića jučer je iznenada nestala sa stranice tvrtke, jednako kao i ona dr. sc. Slavka Perice iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Na stranici su ostali Geissler, Scherer, te Hans Jurge Bohm.

U ekipi s osuđenim Zlatkom Čeljuskom

Vlasnici njemačke tvrtke na internetu navode da u Hrvatskoj surađuju s nekoliko operativnih tvrtki - MAI Zadar, Svibanj Dalmacija, MAI Pag 1, te MAI Pag 2, koje su u stopostotnom vlasništvu njemačke matične tvrtke NCB, Neo-Cross-Bruno-System GmbH. Upravo se Nijemac Thomas Geissler, koji se navodi kao voditelj projekta "Paladinka", prije nekoliko godina našao u priči s kontroverznim poduzetnikom Zlatkom Čeljuskom, koji je uhićen u Njemačkoj nakon što je za njim bila raspisana međunarodna tjeralica jer je pobjegao iz Hrvatske kako ne bi služio višegodišnju zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa zemljištem "teških" 700 tisuća kuna. Čeljuska je kao prokurist tvrtke MAI Zadar, koju je uz njega zastupao upravo Thomas Geissler, potpisao ugovor s bivšim ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom o najmu 60 hektara državnog zemljišta na području Bulića kod Benkovca za sadnju maslinika. Vlasnik tvrtke MAI Zadar bilo je zagrebačko poduzeće "Mediteranska agro industrija", čiji je jedini osnivač "Ex Oriente Lux AG" iz Njemačke, a direktor je bio Thomas Geissler. - To je bio teren iznad Kožlovca gdje su namjeravali posaditi masline. Koliko znam, nikada to nije zaživjelo. Sada u blizini se sade bademi, ali to je neka druga ekipa - rekao nam je bivši gradonačelnik Benkovca Branko Kutija.