Prekrasna prirodna uvala nestala preko noći: teškom mehanizacijom zdrobili su je Nijemci, a uspostavilo se, gle čuda, da za to zna cijeli otok - osim načelnika i inspektora!? Investitor ima 'genijalno' objašnjenje

Da je u 21. stoljeću usred Jadrana moguće usitno zdrobiti škrape i sike, objaviti videosnimku na internetu i još prodavati parcele na toj lokaciji u oglasniku, pokazalo se u najnovijem skandaloznom slučaju s Paga.

Tu je prirodna morska uvala Paladinka nestala preko noći, a da za to nitko nije znao. Nitko od nadležnih, jer otokom se mjesecima može čuti priča kako su neki njemački investitori pitoresknu uvalu Paladinku pregazili teškom mehanizacijom, oduzeli joj njezinu netaknutost i trajno uništili dio tamošnjeg pomorskog dobra, a sve za potrebe kamp-naselja s desetak montažnih kućica. Kad se pogleda s mora, umjesto "dalmatinske stine", pješčana Paladinka sada ima vizuru uzorane njive!

– Ja sam na godišnjem odmoru! Nemam ni sekunde vremena, jeste li me čuli! Pitam vas, jeste li me čuli?! Ne znam tko vam je dao uopće moj privatni broj! Ovo je moj privatni telefon! Za sve informacije zovite Ministarstvo, urlao je na nas hidrograđevni inspektor Lučke kapetanije Zadar Nedjeljko Sjauš nakon što smo ga upozorili na devastaciju obale na Pagu.

U Ministarstvu zaštite okoliša naveli su kako su od 1. travnja poslovi inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša prešli u djelokrug Državnog inspektorata.

Nestala preko noći

– Ljubazno vas upućujemo da se s predmetnim upitom obratite Državnom inspektoratu – naveli su iz Službe za odnose s javnosti, nakon čega ni iz Inspektorata nismo dobili odgovor, unatoč pisanom upitu.

Ništa više o slučaju devastacije u uvali Paladinka nije znao ni gradonačelnik Paga Ante Fabijanić, kazavši kako je istina da je o toj devastaciji dobio prijavu, ali da o svemu tome ne zna – ništa.

– Dok ne vidim što je to i o čemu se točno radi, ne mogu ništa više reći – rekao je, iako se radovi prema navodima mještana izvode više od godinu dana. Bageri su za to vrijeme lijepo izravnali škrape i prirodne stijene te ih potom moćnim strojem pedantno isfrezali tako da obala u Paladinki sada izgleda kao nasuta šljunkom.

– Jedinstvena obala nestala je preko noći. Samljeli su je cijelu u dužini od 200 metara – upozorio nas je šokirani Pažanin, koji se "uhvatio za glavu" nakon što je jedan dan umjesto prekrasne plaže zatekao devastiranu obalu.

Dodao je da ne vjeruje kako za to nitko nije znao jer je zemljište još prošle godine prodano njemačkom investitoru.

– Pa nisu svemirci vozili bagere da se za to ne zna. To se noćima radilo dok se sve nije iskrčilo. Koliko mogu vidjeti, na oglasu se sada prodaju dijelovi parcele za 500 eura po četvornom metru. Navode čak i da je završeno 80 posto plaže, a spominju i lungomare, što znači da sada moraju i cementom naliti obalu jer će im ovaj šljunak odnijeti more – dodao je Pažanin, koji je htio ostati anoniman.

Naglasio je kako ne može vjerovati da takvi radovi mogu proći bez znanja nadležnih službi.

Michael Dragan Scherer, direktor njemačke tvrtke OlioOlivo.de koja je na internetskim stranicama objavila video s "nove" plaže u paškoj uvali Paladinka, pojašnjava kako se devastacija dogodila greškom jer su radnici koji su izvodili radove čišćenja terena to shvatili odveć doslovno pa su izravnali – cijelu obalu!

– To je bila velika greška jer želimo raditi sve u skladu sa zakonom. Htjeli smo samo očistiti ulaz u plažu od makije i većih stijena i napraviti sustav za ulaz u more za svaki bungalov. Tražili smo da se očisti plaža, no očito je došlo do nesporazuma s radnicima i zatekli smo ovo – rekao je u telefonskom razgovoru Scherer.

Dodao je kako su zemljište kupili prošle godine od privatnog vlasnika na Pagu jer su se na prvu iskreno oduševili velikom uvalom s pješčanom plažom i pješčanim dnom.

– Namjeravamo zasaditi stabla i izgraditi desetak bungalova. Nije nam bila namjera, niti smo znali da će se to dogoditi. Zasad nemamo sve dozvole, ali one su u nastajanju jer su nam u Zadru i Pagu prije tri mjeseca usmeno rekli da možemo početi s radovima, samo da moramo izmjeriti obalu, što smo i učinili – objasnio je investitor tvrtke OlioOlivo.de, koja na svojima stranicama reklamira prodaju montažnih kuća uz koje će biti i Beach Bar te vezovi za brodove.

Navode kako će se daljnje širenje naselja odvijati u jesen 2019. i proljeće 2020. godine.