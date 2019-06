Istražili smo kako je moguće da taksisti 12 km vožnje do zračne luke naplaćuju 500 kuna i došli do zanimljivog zaključka; Pročitajte i savjete gradskog pročelnika

Nedavno je u medijima odjeknula vijest da je taksist iz Zadra vožnju do Zračne luke u Zemuniku naplatio nekom gostu nevjerojatnih 500 kuna.

Nije ovo prvi, ali ni zadnji put da se priče o "opelješenim" turistima pojavljuju u javnosti na početku turističke sezone i nisu takvi slučajevi vezani samo uz taksiste. Naslušali smo se priča o bajoslovnim računima iz restorana, kafića i noćnih barova koji su isporučeni gostima za razmjerno obične usluge, ali da se dvanaestak kilometara, koliko ima iz centra Zadra do zračne luke, nekome naplati 500 kuna, stvarno zvuči nemilosrdno.

Negdje početkom svibnja do novinara je došao račun za istu relaciju u visini od 396 kuna, dakle, više od sto kuna manje, no i to nam se učinilo bezobrazno jer je uobičajena cijena između 120 i 150 kuna. Naravno, ako se uistinu radi o vožnji na relaciji između aerodroma i Zadra, jer ni na jednom od tih spornih računa nije ispisana relacija. Računi jesu fiskalizirani, ali se iz njih ne vidi na kojoj su relaciji izdani, za koliko osoba, je li bilo prtljage, kućnih ljubimaca ili nekih drugih dodatnih nestandardnih usluga koje se mogu naplatiti.

Nema opisa usluge

Treba, dakle, uzeti u obzir što je sve u tih 500 kuna uračunato osim "taxi usluge", kako stoji na računu, pa je pravo pitanje zašto taksisti, kao i drugi prijevoznici – brodovi, vlakovi, avioni, autobusi... - na svom računu nemaju ispisanu relaciju i točan opis pružene usluge.

Kao što smo već naveli, cijene mogu varirati zbog niza elemenata koji taksistima daju otvorene ruke da konačni trošak za korisnika usluge obračunaju kako god žele. Posljednjim izmjenama zakona o taksi uslugama jedinstvena tarifa više ne postoji, postoji nekoliko modela naplate i sam taksist odlučuje o njima. Istovremeno, rijetko koji taksist, pogotovo manji taksisti, ima istaknut cjenik svojih usluga pa se cijena za nestandardne relacije ili usluge u pravilu dogovara sa samim taksistom.

O svim tim promjenama, dobrim i lošim iskustvima, pokušali smo razgovarati sa zadarskim taksistima koji su izdali sporne račune. Htjeli smo od njih dobiti objašnjenje što su zapravo naplatili korisniku, i kakvu su mu uslugu za taj iznos pružili. No čim smo im se predstavili kao novinari, poklopili su nam slušalicu.

Stoga smo sami odlučili krenuti u priču i saznati što sve taksisti naplaćuju i koliko stvarno košta prijevoz od zadarskog autobusnog kolodvora do Zračne luke Zemunik.

Taxi Cammeo je u Zadar stigao tek u rujnu prošle godine. Za razliku od drugih, koji svoju vožnju naplaćuju po tarifi taksimetra, oni za vožnju do zadarske zračne luke imaju fiksnu cijenu. Sto kuna će vas doći ako na aerodrom idete iz Zatona, dok je cijena iz grada do Zemunika 120 kuna. Iz Cammea ističu da su cijene aerodromskih transfera fiksne zbog transparentnosti, a izražene su u kunama kako bi putnicima koji možda prvi put dolaze u Hrvatsku i susreću se s njihovom uslugom, ali i svima ostalima, osigurali najbolji prijevoz po najpovoljnijim cijenama koje ne variraju.

Aplikacija Uber za vožnju do aerodroma nudi dvije opcije, ovisno želimo li ići osobnim automobilom ili kombijem (za sedam osoba). Cijena vožnje u autu je 150 kuna, dok je cijena kombija 255 kuna.

Denis Mikulić, vlasnik tvrtke Taxi Denis, kaže da vožnja do aerodroma njihovim vozilima iznosi od 100 do 150 kuna, a cijena najviše ovisi o lokaciji s koje vas taksi treba preuzeti i na koju vas treba dovesti.

Nitko neće javno

- Nije isto kada naručite da vas taksi pokupi na Boriku ili na kolodvoru u Zadru. Naša cijena je formirana na način da pet kilometara košta 30 kuna, a svaki sljedeći kilometar se naplaćuje deset kuna. Prtljagu ili kućne ljubimce dodatno ne naplaćujemo - kaže Mikulić, koji nije htio komentirati cijenu od petsto kuna s početka priče jer, kaže, ne želi nikoga blatiti.

Za potrebe ovog teksta razgovarali smo s brojnim taksistima koji nisu htjeli govoriti pod svojim imenom, ali su nam rekli da ih veliki prijevoznici koji samo preko ljeta dolaze u Zadar doslovno uništavaju. Stoga im nije bilo čudno da je netko od njihovih kolega vožnju od 12 kilometara naplatio 500 kuna.

- Velike tvrtke vam u Zadar pošalju desetke svojih automobila i jednostavno vam odnesu i ono malo posla što ste imali. Moguće da je taksist koji je naplatio tu cijenu turistima čekao tko zna koliko na tu vožnju jer na red nije stigao doći od svih ostalih. Ako je tri ili četiri dana bio bez ijedne vožnje, vjerojatno je htio naplatiti taj gubitak od nekoga gosta, kazao nam je jedan naš sugovornik.

Vlasnik "Taxi Zara" Goran Golem objasnio nam je kako je moguće za nešto više od 10 kilometara naplatiti 500 kuna.

- Sve vam ovisi o taksimetru i tarifama koje su postavljene u njemu. Cijenu po kilometru kreiraju sami taksisti. Neki mogu staviti cijenu jednog kilometra 30, 40 ili 50 kuna, govori nam Golem, kod kojeg se cijene do aerodroma također kreću od 100 do 150 kuna. Golem kaže da neki taksisti naplaćuju prtljagu ili prijevoz kućnih ljubimaca te da je noćna vožnja skuplja za dvadesetak posto od dnevne, a i čekanje po pozivu se zna naplatiti.

Što je sve bilo uračunato u cijenu od petsto kuna, nismo tako uspjeli saznati, ali su nam naši anonimni sugovornici ipak pojasnili kako se taksimetri mogu "baždariti".

- U taksimetar se unese nekoliko tarifa. Jedne su "normalne", gdje je prvih pet kilometara 30 ili 40 kuna, dok je svaki idući kilometar 10 kuna. No ostale tarife su puno skuplje. Tako, primjerice, namjeste da nemaju cijenu za prvih pet kilometara, nego im je svaki kilometar odmah od starta 40 ili 50 kuna. Turisti se na to ne obaziru i ne pitaju po kojoj tarifi se voze i eto skandala. Glavni problem nastaje zbog toga što takvim taksistima nigdje ne piše od kada do kada koja tarifa traje, već kada vide da nekome mogu naplatiti više, to i naprave te ga voze po najskupljoj tarifi, kazali su nam taksisti.

Zbog čega je to tako i zašto nitko ne može stati na kraj samovolji taksista koji nerijetko "deru" turiste, razgovarali smo i s Ivicom Katićem, pročelnikom Odjela za gospodarstvo Grada Zadra, koji je prije izmjene zakona određivao visinu taksi tarife.

- Do stupanja novog Zakona o prijevozu u taksi prometu, mi smo kao jedinice lokalne samouprave (JLS) određivali maksimalne iznose kojima taksisti mogu svoju uslugu naplatiti. I početnu cijenu i cijenu svakog kilometra. Međutim, novom zakonskom regulativom uloga JLS-a je svedena doslovno na izdavanje dozvola. Svakom taksistu koji dobije licenciju za obavljanje prijevoza od Državne uprave moramo u roku od mjesec dana izdati dozvolu. Ako mu je mi ne izdamo, izdat će je nadležno ministarstvo i time više nemamo nikakve ovlasti u kreiranju cijena taksistima - kaže Katić i dodaje da je Grad Zadar odredio da maksimalna cijenu za pet kilometara bude 45 kuna, svakom sljedećem kilometru maksimalna cijena može biti deset kuna, dok je noćna vožnja bila 20 posto veća od dnevne.

Pročelnik Katić nam također govori da je po starom zakonu Grad Zadar mogao odlučivati samo o području koje mu administrativno pripada.

Žalbi nije bilo

- Vidio sam članak koji govori o taksistu koji je vožnju naplatio petsto kuna, ali ove godine nisam imao ni jednu službenu primjedbu na cijene taksista. Lani sam zaprimio jednu žalbu šibenskog iznajmljivača čije je turiste vozio zadarski taksist i za vožnju od zračne luke do Šibenika im naplatio cijenu od 700 kuna. Iako bi neki rekli da je to OK cijena, morate uzeti u obzir da ti ljudi dolaze s niskobudžetnim letovima čija karta košta 35-40 eura, te im je onda vožnja taksijem bila poprilično skupa, ističe Katić i dodaje da je po starom zakonu bilo koja osoba koja je htjela dobiti dozvolu morala donijeti i certifikat koji dokazuje da je taksimetar baždaren od ovlaštenih osoba, u Hrvatskoj je postojalo tek nekoliko tvrtki koje su to radile. To znači da je taksist za svoj taksimetar morao imati papir kojim dokazuje da je ovlaštena firma unijela cijene i tarife.

- Ono što bih preporučio svakome tko sjeda u taksi, bilo domaćima ili turistima, jest da se dobro informiraju o cijeni i duljini putovanja, te da pokušaju barem okvirno dogovoriti iznos koji će platiti za taksi uslugu - zaključuje Katić.