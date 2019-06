Nevjerojatna priča obitelji Lakić: Država nam je dala 2,1 milijun kuna za kuću, onda odjednom novac zatražila natrag, kuću oduzimaju i još nas tuže za 450.000 kuna jer smo u njoj boravili

Sudac Općinskog suda u Zadru Željko Rogić donio je presudu po kojoj država mora na ime naknade za kuću i 406 kvadrata zemljišta obitelji Nives Lakić isplatiti 1,8 milijuna kuna i zatezne kamate.

Rogićeva presuda donesena je 9. svibnja, na Dan pobjede, ali ova zadarska obitelj nema ni jednog jedinog razloga osjećati se kao pobjednik u dugotrajnom pravosudnom mrcvarenju s državom, koje trenutačnim epilogom isuviše podsjeća na zloglasnu "konfiskaciju imovine".

Najprije, riječ je o nepravomoćnoj presudi u sporu u kojemu su sudovi već donosili više nepravomoćnih i dvije pravomoćne presude, ali je revizija Vrhovnog suda sve vratila na početak. Obitelj se obraćala ministarstvima, tražili su pomoć i od predsjednika države, pisali požurnice, javljali su se medijima. I nije se dogodilo ništa: kraj njihove pravosudne noćne more ne nazire se ni nakon 11 godina parničenja, jer je i na najnoviju presudu Općinsko državno odvjetništvo uputilo žalbu.

Država njih tužila?!

Očišćena od paragrafa, zamršenih tumačenje, pravnih zavrzlama i proceduralnih rastezanja, priča ove obitelji, koju sada predstavlja Novica Bašić, ustvari je vrlo jednostavna. Sredinom 60-ih godina njegov je djed kupio zemljište u Gaženici i na njemu izgradio obiteljsku kuću. Ubrzo, kroz Gaženicu je prošla željeznička pruga i izolirala kuću, pa je uokolo nastala cijela industrijska zona, država je proglasila pomorsko dobro u kojemu više nitko osim nje ne može biti vlasnik ičega, a na koncu se obiteljska kuća našla u žicom ograđenom krugu tvrtke "Luka". Silna obećanja i države i Lučke uprave i "Luke" da će "problem biti riješen" nikada se nisu ostvarila, a životni uvjeti "ljudi iza žice" postajali su sve nesnosniji.

Zbog toga je obitelj 2008. pokrenula sudski spor kako bi bili pravedno izvlašteni iz kuće za koju su imali i uporabnu dozvolu.

U jednom se trenutku činilo da su se riješili "uklete kuće u Gaženici".

- Županijski sud nam je pravomoćno dosudio odštetu od ukupno 2,1 milijun kuna. Nakon pet-šest mjeseci kupili smo drugu kuću i odselili se, pa smo pomislili da su naše muke završene. Ali, tek tada je počelo - kaže Novica Bašić.

Zadarsko Općinsko državno odvjetništvo na tu se presudu žalilo, a Vrhovni sud je postupak vratio na početak.

U tom su trenutku stvari postale još gore: država je odlučila tužiti obitelj!

- U tim su tužbama od nas tražili da vratimo 2,1 milijun kuna, ali i djedovu kuću u Gaženici! Kako?! Odakle nam toliki novac!? Pa mi smo s tih 2,1 milijun kuna već kupili drugu kuću. A oni su još tražili i 450.000 kuna jer smo nastavili povremeno koristiti kuću u Gaženici. Tako bismo ostali bez obje kuće i novca, ostali bismo na cesti bez ičega - nastavlja Bašić.

Bježe od razgovora

- Razgovarali smo s ljudima iz Lučke uprave, direktorima i pravnicima "Luke", ali uzalud. Uspio sam kontaktirati i nekoliko ljudi iz Ministarstva pomorstva koji su nam obećavali rješenje sve dok ne bi čuli da je riječ o pomorskom dobru. Tada bi se smrznuli i utihnuli, bježali su od nastavka razgovora kao od vatre, a naše su muke nastavljane - prepričava Bašić.

Nevjerojatnim se čine preokreti do kojih je dolazilo u interpretaciji nadležnosti i odgovornosti između različitih državnih institucija. Posebno je zanimljiv dokument što ga je 2008., kada se još pokušavalo s mirnim rješenjem spora, potpisao pomoćnik ministra Mario Babić.

Babić piše da se dva puta Ministarstvo mora, prometa i razvitka obraćalo ODO-u u Zadru "kao tijelu nadležnom za provođenje postupka izvlaštenja", ali ODO "nije poduzeo nikakve radnje".

- Napominjemo da je u državnom proračunu za 2008. godinu planiran određeni novac za izvlaštenja na pomorskom dobru, te će ovo ministarstvo pristupiti osiguranju potrebnog novca za izvlaštenje predmetne nekretnine - navodi u tom dopisu Babić.

Dakle: novac je osiguran, pokrenite izvlaštenje.

Međutim, četiri godine poslije dolazi do obrata!

- Ministarstvo je priznalo opravdanost izvlaštenja i nalaz sudskog vještaka koji je priznao vrijednost nekretnine na iznos od 1,7 milijuna kuna, te se pozvalo na načelno mišljenje Državnog odvjetništva da je obveznik plaćanja naknade za nekretninu obuhvaćenu u lučko područje Lučka uprava - piše Nikola Mendrila, tadašnji pomoćnik u tom istom ministarstvu.

Tu je i dopis DORH-a iz 2011. godine u kojemu zamjenica glavnog državnog odvjetnika Snježana Frković navodi da bi "lučke uprave u ovakvim slučajevima bile u obvezi platiti naknadu za zemljište koje je izmijenilo status, odnosno koje je time oduzeto vlasniku".

'Vratite i kuću i naknadu!'

Vlasnici kuće u Gaženici suočavali su se s različitim stavovima različitih ljudi u različitim vremenima, a svi su oni predstavljali jednu te istu državu.

Na kraju, početkom ove godine, nakon što je država tužila obitelj tražeći povrat isplaćenog novca, ali i posjed kuće u Gaženici, sutkinja Općinskog suda u Zadru Sonja Miljak u svojoj presudi navodi kako je nesporno da je obitelj primila iznos od 2,1 milijun kuna "na ime naknade za izvlaštenje predmetne nekretnine" i to "temeljem pravomoćnih sudskih presuda koje su ukinute odlukom revizijskog suda".

- Slijedom toga, tužena obitelj je iznos primila temeljem osnove koja je poslije otpala jer su presude Općinskog i Županijskog suda ukinute - stoji u presudi sutkinje Miljak.

Dakle, više ne postoji pravna osnova za isplatu naknade i ona mora biti vraćena.

Ali, sutkinja Miljak je odbila zahtjev države da joj bude predana i kuća u Gaženici:

- Budući da je ovaj sud naložio povrat iznosa primljenog na ime naknade za izvlaštenu nekretninu, a država nije u spis predmeta priložila pravomoćno rješenje o izvlaštenju s utvrđenom naknadom, stajalište je suda da naknada za izvlaštenje nije plaćena, odnosno postoji obveza na povrat navedenih sredstava, te stoga država nema pravo (za sada) tražiti predaju u posjed - stoji u presudi.

- Mi smo na početku imali svoju kuću s uporabnom dozvolom, a država je priznala da smo vlasnici, jer nam inače nikada ne bi ni isplatili onih 2,1 milijun kuna kojima smo kupili drugu kuću. Od nas sada traže povrat tog novca i kuću u Gaženici i "podstanarstvo" u njoj! Ispada da bi nas država htjela izvlastiti, ali bez rješenja o izvlaštenju i bez jedne jedine kune naknade i ostaviti nas na ulici i s dugovima od oko 400.000 kuna. Kako je to moguće - pita se Novica Bašić.

'Ma, kakav Dan pobjede!'

Zbog svega toga se Bašić nije pretjerano obradovao najnovijoj presudi Željka Rogića od 9. svibnja.

- Ma, kakav Dan pobjede, kakva je ovo i čija pobjeda?! Ovo je samo poraz pravnog sustava koji se materijalno slama na mojoj obitelji. Godinama se natežu oko toga tko je nadležan za izvlaštenje i isplatu naknade, ovo ili ono državno tijelo, donose različite presude, pa ih poništavaju, sporovi traju godinama, a pozicija moje obitelji je iz godine u godinu sve gora i sve neizvjesnija - zaključuje Novica Bašić, strahujući od toga da je država preko leđa njegove obitelji ušla u "prekomjerno pravosudno granatiranje" ostavljajući im vrlo male izglede za postizanje pravde.

Kafkijanski sudski proces oko kuće u Gaženici se nastavlja.

PRAVO I NEPRAVDA

'Nemoćni smo, nikoga nije briga'

- Nitko tko se nije nalazio u ovakvoj situaciji ne može shvatiti koliko se čovjek osjeća nemoćnim! Imaš osjećaj da taj pravosudni sustav može sve i da nikoga nije briga za pravdu. Pa mi smo jednom tražili da se u nekom od tih sporova tvrtka 'Luka' pojavi kao umješač na našoj strani, jer su nam iz 'Luke' rekli da će to rado učiniti. Ali, sud je odbio taj naš prijedlog. U jednom drugom sporu, sud je dopustio da se 'Luka' pojavi kao umješač, i to na strani države! Znači, kad njima treba - onda može! Nikog ništa nije briga, ni za to što mi nemamo taj novac, ni to što je država za naplatu sudskih troškova išla ovrhom na mirovinu moje bake Nives, ni za to što u kući koju smo kupili živimo moja baka, majka, supruga i dvoje maloljetne djece - kaže Novica Bašić.