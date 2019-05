Bizarna priča sa 'zazidanim čovjekom' dobila je nastavak, Perković srušio zid i probio vrata u slobodu; 'Brat i sestre me muče godinama, kako ću doći do svog kata kuće ako mi ne daju prolaz?!'

Priča o "zazidanom čovjeku" iz Biograda dobila je još jedan nastavak: Željko Perković, čovjek koji je puna dva dana proveo zazidan na katu svoje obiteljske, srušio je zid izgrađen po nalogu suda i ponovno postavio vrata kako bi mogao doći do kata kuće koji mu pripada.

- Ne vjerujem vam ja više ni ljudima ni hrvatskom sudstvu, ali me nije strah ni Boga ni ljudi, jer znam da sam u pravu i da je moral na mojoj strani, kaže Željko Perković.

Nakon što su sudski ovršitelji zazidali ulazna vrata kuće koju Perković dijeli sa sestrama i bratom, on je ostao na svom katu do kojeg nije imao nikakvog prilaza. Nakon dva dana mu je pozlilo, pa je prebačen u Opću bolnicu Zadar i to tek nakon što su ga s kata požarnim ljestavama spustili vatrogasci.

A onda je Perković u utorak krenuo u novu akciju: razbio je zid izgrađen po nalogu suda i postavio nova vrata kako bi mogao doći do svog vlasništva.

Međutim, ubrzo su mu na vrata pokucali policajci!

Godine torture

- Vjerojatno je netko iz susjedstva obavijestio sestre, pa su one nazvale policiju. Bili su oni tu, napravili zapisnik i otišli. Ako će me prijaviti neka me prijave, ja nisam ovo učinio zato što mi se tako hoće, nego zato što moram!

Nemam gdje živjeti, morao sam razvaliti zid i postaviti vrata kako bih mogao doći u svoj dio kuće, objašnjava svoj čin Perković često se vraćajući na sudske odluke i povijest imovinsko-pravnog sporenja unutar obitelji.

- Ovo traje godinama, postoji sudska presuda da je pola kuće moje vlasništvo. Država mi je to priznala, pa kad je tako, zašto mi onda ta ista država nije rekla kako ću ja doći u svoje vlasništvo ako mi sestre i brat ne daju prolaz do kata?!

Nakon pet godina su došli i zazidali ulaz, a ja nikada nisam dobio obavijest, pa nisam ni znao za ovrhu jer sam u to vrijeme bio u Njemačkoj. Ali tamo piše da sve "treba vratiti u prvobitno stanje", a oni to ne naprave, nego mi zazidaju ulaz tako da i dalje nisam mogao koristiti svoju kuću.

Ta tortura traje godinama, izmučen sam čovjek, ne mogu spavati, da se ovo riješilo po pravdi i poštenju odavno bih otišao raditi, a ovako moram ostati tu. Sve ovo što mi se događa nije po moralu, sestre i brat me muče, iživljavaju se na meni, a država im drži stranu i kao da ispunjava njihove želje, ogorčen je Željko Perković i sam svjestan da bi zbog probijanja zida i postavljanja vrata mimo sudskog rješenja mogao zaraditi kaznenu prijavu.

- Moral je na mojoj strani. Zanima me kakvu bi odluku donio sudac da se stavio u moju kožu, da mu sud priznaje vlasništvo polovine kuće, ali u njoj ne živi jer nema ulaz. Što bi on napravio?! Mislim da bi svatko reagirao kao i ja. Nije me strah prijave, znam da je moral na mojoj strani, zaključuje Željko Perković.