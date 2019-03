Bageri i automobili na prekrasnoj plaži, a načelnik zahvaljuje 'izvođaču radova': 'Ovo je samo vrh sante leda kaubojskog ponašanja lokalnih vlasti! Tko će odgovarati ako netko pogazi turiste?'

Predsjednik Mjesnog odbora Seline Šime Bucić ilegalno radi iskop na plaži Pisak ispred svog kampa koji je dobio na korištenje od države. Ovo je samo vrh sante leda kaubojskog ponašanja lokalnih vlasti u Selinama, dosta je samo vidjeti autima razrovanu plažu, upozorava Josip Buljat, pitajući se "kako može predsjednik Mjesnog odbora samovoljno ordinirati po plaži kao po svom privatnom vlasništvu".

- To je veličanstvena plaža, a on po njoj radi što hoće. Najgore od svega je što dopušta promet, pa tu prelijepu prirodnu plažu devastiraju automobili. To je jedinstven slučaj u Hrvatskoj da se od plaže pravi prometnica. Imam i ja u blizini apartmane, ali mi ne pada na pamet izići i po plaži raditi što hoću - poručuje Buljat.

Zbog Bucićevih radova, Buljat je zvao i policiju i Lučku kapetaniju.

- Da, zvao sam policiju i Kapetaniju da ga dovedu u red. Bili su na terenu i utvrdili da bez dozvole radi nekakve iskope i obustavili su radove. Ali, oni su prekinuli, pa nastavili preko vikenda, sada sade tamarise da navodno odvoje plažu od "prometnice", pa se pitam može li i hoće li itko ovo zaustaviti - kaže Buljat.

Šime Bucić u neposrednoj blizini plaže ima koncesiju za kamp "Pisak", a o radovima na istoimenoj plaži tvrdi:

- Čistim i održavam tu plažu o svom trošku, ali ni ove godine nisam uradio ništa što nisam radio i prethodnih skoro 20 godina! Iz Male Paklenice voda nanese na plažu razni materijal kojega ja uklanjam i u tome imam podršku načelnika Krste Ramića - objašnjava Šime Bucić svoje radove.

Što se automobilskog prometa na plaži tiče, Bucić tvrdi da se radi o dijelu plaže od tridesetak metara kojega mještani oduvijek koriste da bi – stigli do svojih polja!?

- Sramotni promet se odvija po prirodnoj plaži! Dugo je trebalo da ona nastane, ali malo da bi se plažu uništilo. Tko će odgovarati ako netko pogazi turiste koji leže na plaži ili ako nekoga pogodi kamen ispod guma, kao prošlog ljeta - pita se Josip Buljat ni sam ne vjerujući da se svemu ovome ne može stati na kraj.