Petrini opet pozlilo na suđenju, završio u bolnici: Evo mi upravo mire tlak. Nije dobro. Jedva sam živ došao nazad do Šibenika; Ukić Kotarac: Razvio je PTSP na hrvatsko pravosuđe

- Stipe Petrina je razvio Postraumatski stresni poremećaj u odnosu na hrvatsko pravosuđe - rekla je pravna zastupnica Općine Primošten Iris Ukić Kotarac nakon što je u ponedjeljak ujutro načelnik Općine Primošten i bivši saborski zastupnik još jednom kod liječnika doveden direktno iz sudnice.

Niti petnaestak minuta od početka suđenja na Općinskom sudu u Zadru, gdje mu je nastavljen dio postupka za slučaj iz 2006. kada je motornim pilama na primoštenskom brdu Gaj prepilio drvene stupove dalekovoda nakon što su HT i tvrtka “Odašiljači i veze” odbili plaćati komunalnu naknadu i naknadu za korištenje javnih površina i prilaznog puta, Petrini je pozlilo.

Počeo je osjećati izraženu nelagodu i lupanje srca, pa je zatražio da ga se pusti sa suđenja na kojega ga je prethodno iz Primoštena dovela šibenska policija jer se nije odazivao na ročišta. Iako je isprva negodovala, sutkinja Ivana Parać Krišto na koncu je otpustila Petrinu koji je potom prevezen u šibensku Opću bolnicu.



- Evo mi upravo mire tlak. Nije dobro. Jedva sam živ došao nazad do Šibenika. Zadnji put kada sam iz zagrebačke sudnice završio na Rebru morali su me u život vraćati elektrošokovima. Tako pravosuđe utječe na mene – rekao je Petrina.

U sudnicu zadarskog suda dovela ga je policija po nalogu sutkinje jer on, kako je rekao, nije htio dolaziti na suđenje koje je, kako tvrdi – nezakonito.



- Ranije mi je zbog zdravstvene situacije utvrđeno da nisam rasparavno sposoban, no sutkinja je u međuvremenu provela novo vještačenje. Njime je utvrđeno da sam raspravno sposoban iako me nitko nije pregledao. Sutkinju sam zbog toga tužio i mislim da se ona morala izuzeti iz ovog slučaja, no to nije učinila - rekao je primoštenski načelnik.

Zbog Petrininog osjetljivog srca još prije dvije godine u sudnicu Općinskog suda u Zadru doveden je tročlani liječnički tim Hitne pomoći s aparatima za oživljavanje. U tom se postupku teretio da je u Primoštenu sumještanina Jerka Radića zavitlao u glavu nunčakama nakon što ga je ovaj prethodno udario šakom u glavu zbog čega je posrnuo.

Prvotno je za to U Šibeniku bio osuđen u odsutnosti jer se nije pojavljivao na ročištima, no Europski sud presudio da su Petrini u tom postupku povrijeđena procesna prava. Potvređna mu je dijagnoza da boluje od “paroksizimalne fibrilacije atrija” što je značilo da nije ni mogao sudjelovati na raspravama bez liječničkog tima koji bi trebao biti opremljen za hitno pružanje medicinske pomoći u slučaju pojave srčane fibrilacije tijekom rasprave, jer se prema dijagnozi njegovo srce ne smije izlagati stresu.

- Meni je situacija danas samo gora, nije mi ništa bolje. Imam organske promjene na srcu kao uzrok fibrilacija. Sada čekam nove nalaze kardiologa - rekao je Petrina.



Jučerašnji slučaj u Zadru dio je priče iz 2006. godine kada je Primošten i šire područje odjednom ostalo bez tv-signala. Na brdu Gaj motornom pilom prepiljeni su drveni stupovi preko kojih se električnom energijom napajao cijeli kompleks baznih stanica i repetitora zbog čega antene Primoštenaca mogu “hvatati” samo talijanske postaje, a hrvatske programe mogu gledati samo preko satelita ili MAX TV-a.

Iako je Županijski sud u Šibeniku u pravomoćnoj presudi ustvrdio da Općina Primošten piljenjem drvenih stupova na brdu Gaj nije postupala protupravno, niti je ometala posjed Hrvatskog Telekoma (HT), zadarsko tužiteljstvo je nastavilo progon po službenoj dužnosti u kojem se Petrina i komunalni redar Gorana Furčić terete za namjerni poremećaj normalnog života stanovnika.

- Općina je u ovom slučaju dobila šest postupaka, a ovo je pokrenulo odvjetništvo po službenoj dužnosti. Ne znam zbog čega se slučaj vodi u Zadru. Sada nema nikakvih razloga da se to ne vodi u Šibeniku - rekao je Petrina.



Nakon što su temeljem odluka Poglavarstva i Općinskog vijeća, motornim pilama oborili drvene stupove preko kojih se postrojenje napajalo strujom, Petrina je izjavio kako su se u stupove zaletjeli prapovijesni kljunati reptili i presjekli ih.

- To vam je pozicija Davida i Golijata - objašnjavao je tada novinarima.

- Ako vi njima (HEP-u, op.a.) ne platite, oni vam isključe struju. Ali, ako vi isključite njihovu struju jer vam ne plaćaju, onda vam naprde optužnicu za zlouporabu položaja i ovlasti! - rekao je tada Petrina.

Sukob između općine Primošten i državne tvrtke Odašiljači i veze, ujedno i mobilnih operatera, nastao je kada su odbili u općinski proračun uplatiti po 150.000 kuna za pravo služnosti prometnicom koja vodi do bazne stanice i repetitora na brdu Gaj iznad Primoštena.