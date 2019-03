Na osmrtnici svećeniku pedofilu osvanula bijesna poruka; 'Čak 148 dječaka je izašlo svjedočiti da ih je taj monstrum silovao i sve prije negoli su napunili 13'; Jedna od žrtava: Nikad mi se nije ispričao

"Smrt fašizmu!!! Gori u paklu!" – poruka je koja je u srijedu, nekoliko sati prije nego što je sahranjen na mjesnom groblju u Sutomišćici na otoku Ugljanu, osvanula u Zadru na osmrtnici don Nediljka Ivanova, prvog hrvatskog svećenika koji je prema crkvenom kanonu osuđen za pedofiliju.

Uvredljive poruke bivšem bibinjskom župniku, koji je za vrijeme svoje službe zlostavljao više od stotinu dječaka, eskalirale su na osmrtnici nakon što je u ponedjeljak, 18. ožujka, preminuo u privatnom domu u Biljanima Donjim, u 79. godini života.

"Čak 148 dječaka je izašlo svjedočiti da ih je taj monstrum silovao i sve prije negoli su napunili 13. Koliko ih se srami i ostali su šutjeti? Neka gori u paklu. Neka mu Bog oprosti", samo je dio komentara koji ponovno potresaju javnost, jednako kao što se to događalo 2014. godine, kada je otkriveno njegovo monstruozno zlostavljanje.

Neizbrisiva trauma

Prema crkvenom kanonu osuđen je 2014. godine, no kazneni postupak je obustavljen jer je ušao u zastaru nakon što je od događanja prošlo više od 15 godina. Iako je to obećao kada je slučaj otišao u zastaru, svojim se žrtvama nikad nije ispričao.

– Ne želim o tome govoriti. Sve je to sada prošlo. Ne, don Nediljko Ivanov mi se nije nikada ispričao – rekao nam u srijedu muškarac koji je bio jedna od prvih žrtava svećenika.

Danas želi sve zaboraviti. Vratio se u mjesto gdje je doživio zlostavljanje i gdje sada vodi uređen život u kojem nema mjesta za stare traume.

No svojedobno je za Slobodnu Dalmaciju iznio detaljno svjedočanstvo o tome što je u mladosti proživljavao u crkvi u Bibinjama, rekavši tada da korpulentan lik don Nediljka Ivanova neće zaboraviti nikada. Naveo je kako cijeli život u sebi nosi proživljenu traumu od njegovih dodira.

– To nije radio samo meni. Don Nediljko je uživao veliki autoritet u to vrijeme, bio je markantan, krupan, autoritativan – rekao je tada o svećeniku čija je strast prema dječacima trajala punih 20 godina. Svećenik u Bibinjama bio je od 1976. do 1996. godine, kada je, prema riječima žrtava, zlostavljao veliki broj dječaka osnovnoškolske dobi, njih više od – stotinu.

Godine zlostavljanja

Prva žrtva koja je javno progovorila 2014. o njegovu zlostavljanju bio je Josip Lisica. On je tada iznio svoju uznemirujuću priču navodeći kako ga je don Nediljko zlostavljao u Bibinjama kao ministranta, obično za vrijeme svete ispovijedi, za koju je zahtijevao da se odvija u sakristiji, a ne u kabinama za ispovijed.

Nakon Josipova javnog priznanja, uskoro su se počele javljati i druge žrtve zlostavljanja. Josipov sumještanin svjedočio je da je seksualno zlostavljanje dječaka u župnom uredu u Bibinjama trajalo godinama i da je takvu torturu od don Nediljka prošlo najmanje stotinjak dječaka.

– Zlostavljao je najmanje pet do šest dječaka godišnje, posebno u kasnijim godinama svećenstva – rekao je.

Don Nediljko je inače u Bibinjama bio omiljeni svećenik, koji je od Općine dobio i Nagradu za životno djelo. Rodom iz Poljane na otoku Ugljanu, kao svećenik je došao u Bibinje 1976. godine, gdje je ostao punih 20 godina.

Nakon iskaza brojnih žrtava zlostavljanja, zadarski nadbiskup Želimir Puljić otvorio je tada istragu koju je preuzeo Vatikan, kamo su poslani svećenikovi dokumenti i svjedočanstva zlostavljanih.

Glasnogovornik Državnog odvjetništva u Zadru Slobodan Denona rekao je tada kako je istraga završila još 2012. godine jer je tada nastupila zakonska zastara, koja po hrvatskim zakonima stupa na snagu 15 godina od posljednjeg počinjenja djela.