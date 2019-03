Zašto on, a ne Luka Modrić? Tajkun kojemu sude za kriminal 'težak' 1,2 milijarde kuna proglašen počasnim građaninom; 'To jedno s drugim nema veze, drago mi je da se netko sjetio svega onoga što sam napravio za svoj kraj u mladosti'

Politička i gospodarska karijera 72-godišnjeg Ante Jurjevića pokazuje da je riječ o čovjeku koji je od osamdesetih godina prošlog do drugog desetljeća ovog stoljeća obilježio gospodarski, politički i sportski život ne samo rodnog Kruševa i Obrovca nego i cijele zadarske regije.

Jurjević je nekada radio u obrovačkom "Kamenu", pa kao pravnik u zadarskoj "Luci", godinama je bio neprikosnoveni gazda Nogometnog kluba Zadar, jedno je vrijeme bio i vlasnik Zadarskog lista, a vrhunac svoje moći dosegao je kao vlasnik tvrtke "Zadarkomerc", koja je koncem 90-ih bila zastupnik talijanskog FIAT-a za Hrvatsku.

Ni ne sluteći koliko će u budućnosti ostati usamljen, Jurjević je na različite načine zadužio mnoge svoje zemljake iz Kruševa i Obrovca, ali i brojne Zadrane, zbog čega su lokalni mediji, čak i kada su ga nazivali tajkunom, o njemu govorili kao o "jedinom Robinu Hoodu među hrvatskim tajkunima".

Paralelno s gospodarskom, vodio je računa i o političkom djelovanju, devedesetih je bio vrlo blizak vrhu HNS-a, a u Skupštinu Zadarske županije 2005. godine se probio s vlastitom Nezavisnom listom. Na koncu se povukao iz sporta, gospodarstva i politike.

Jurjević je u ozbiljne probleme upao kada su se počele pojavljivati pukotine u ogromnom poslu zastupanja FIAT-a, a sve je rezultiralo podizanjem optužnice: mediji su navodili da je riječ o najopsežnijoj optužnici ikada podignutoj u Hrvatskoj sa čak oko 9500 stranica i inkriminacijom od 1,2 milijarde kuna za neplaćene dugove. Zbog niza prekinutih i neodržanih ročišta, to megasuđenje još uvijek nije završeno, Jurjević je u međuvremenu teško obolio, a zadarska je javnost na nekada vrlo moćnog čovjeka iz Kruševa gotovo potpuno zaboravila, otišao je živjeti na Silbu i ostao je u kontaktu s malim brojem prijatelja.

U utorak 19. ožujka Ante Jurjević će odlukom Gradskog vijeća postati počasni građanin Obrovca.

- Osobno vrlo dobro poznajem Antu Jurjevića i mogu reći da smo prijatelji. To je legenda obrovačkog kraja, istaknuti čovjek na mnogim planovima, a za nas je uvijek bio vrlo pozitivan čovjek kojega ogromna većina Obrovčana i danas cijeni i uvažava. Suđenje Anti Jurjeviću još nije završeno i mi se u ocjene sudskog postupka nismo htjeli upuštati. Bez obzira na to, rekao sam na koji se način mi sjećamo Ante Jurjevića i što je prevagnulo u našoj odluci da ga proglasimo počasnim građaninom - kaže zamjenik obrovačkog gradonačelnika Stanko Mijić.

Vrlo slično na cijelu priču gleda i Ante Jurjević, s kojim smo kratko telefonski razgovarali:

- Netko se sjetio mog "minulog rada" i svega onoga što sam napravio za obrovački kraj u mladosti i u zrelim životnim godinama, kada sam pomogao zaista mnogim ljudima s kojima sam odrastao i živio. Tada sam smatrao da je to moja ljudska obveza, jer sam bio u mogućnosti brojnim ljudima osigurati nekakvo radno mjesto ili im pomoći na neki drugi način. Sada su mi se, vjerojatno iz sentimentalnih razloga, ljudi koji vode Grad Obrovac željeli na neki način odužiti. U emocionalnom, ljudskom smislu, to mi zaista puno znači. Pogotovo danas kada sam već star i nemoćan, drago mi je vidjeti da se netko sjetio i prepoznao moj prošli rad. To je sada daleka prošlost, za nekog je pozitivna, za nekog negativna, ali ja i dalje živim s tim istim ljudima - kaže danas Ante Jurjević.

Jurjević ima i svoj odgovor onima koji obrovačkim vlastima zamjeraju što su čovjeka kojemu se još sudi proglasili za počasnog građanina:

- To jedno s drugim nema nikakve veze. Sudski postupak i moja bolest su jedna, a sve ono zbog čega su me u Obrovcu odlučili proglasiti počasnim građaninom sasvim druga priča. Ne vidim tu nikakvu poveznicu - zaključuje Ante Jurjević.