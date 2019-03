Masakr kod Zadra: tek što je u noći vlasnik stada premoren sklopio oči na minutu, dvije, vukovi preskočili mrežu pod naponom i zaklali 40 janjaca!

Marku Pucaru (37) vukovi su prošle noći zaklali 40 ovaca i janjaca u Crnom, rubnom naselju u Zadru.

To je već treći napad vukova na njegovo stado, čime se šteta popela na gotovo sedam tisuća eura. Što je najgore od svega, Marko je stado osobno čuvao u noći kad se dogodio napad. Vukovima je bilo dovoljno nekoliko minuta kad je umorni vlasnik stada sklopio oči sjedeći u vozilu. Probudilo ga je frcanje kamenja, uznemireno blejanje ovaca i krikovi zaklane janjadi u mrkloj noći.

– Bilo je ujutro oko 4 sata. Bio sam prije toga oko ponoći kod stada, pa sam otišao kući i vratio se oko 2 sata ujutro. Bio sam unutar mreže koja naponom štiti ovce do 4 sata. Izišao sam tada iz mreže, ušao u kombi, otvorio staklo, stavio neki šal na okvir prozora, naslonio glavu i malo zaspao. Već tri mjeseca tako čuvam ovce od napada, umor me nakratko svladao. Ako sam zaspao, bilo je to svega nekoliko minuta, ubrzo me probudilo frcanje kamenja. Probudio sam se, utrčao u mrežu, vidim ovce trče prema meni. Sve je mračno, ali goni ih nešto, bježe prema meni. Čuo sam odjednom kako je iskočio, izišao na put. U mraku se čulo: uuuuu, uuuuu… Kad je sve stalo, obišao sam stado i odmah mi je bilo jasno da je teško stradalo. Do jutra sam nabrojao 30 komada, uglavnom janjadi i nekoliko ovaca – kazuje nam Marko na mjestu događaja u Crnom jutro poslije vučjeg napada.

S njim je i Ana Grgas, ovlaštena vještakinja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koja obavlja očevid.

S obzirom da je vuk zaštićena životinja koju se ne smije ubijati, država za vučju štetu plaća odštetu od 700 kuna za janje i 600 za ovcu, ali prema strogim kriterijima koji se moraju utvrditi na mjestu događaja.

Nakon što se sastavi izvješće, pokrenut će se postupak utvrđivanja nastale štete, pri čemu vuk mora ostati sit (i čitav), ovce doduše neće biti na broju, ali vlasnik bi morao biti obeštećen, no to, kako rekosmo, ovisi o puno stvari, među kojima je utvrđivanje da je doista bila riječ o šteti od vuka, zatim visina zaštitne mreže pod naponom, psi čuvari unutar tora itd.

Postupak bi morao biti riješen u roku od godine dana, dok je prije sve to znalo trajati i znatno dulje. U pravilu, kad se šteta dogodi prvi put, dosta toga se tolerira, dok se u opetovanim napadima vukova pooštravaju i kriteriji za odštetu.

Markovo stado napala su ovaj put dva vuka, što vještak utvrđuje prema tragovima ugriza na nesretnim životinjama. Zadnji put također su bile u pitanju dvije vrste ugriza, a pretprošli čak tri.

Ukupno je stradalo 60 njegovih ovaca do sada, ali nedostaje ih još i više jer se neka janjad u napadima razbježala ili je uginula u okolišu. S obzirom da je od Europske unije dobio 50 tisuća eura poticaja za podizanje stada, Marko će morati kupiti još grla stoke kako bi ispunio broj za koji mu je odobren projekt.

Kad je vuk gladan, zaklat će jedno ili dva janjeta koje će odvući i pojesti. Problem za stočare je što nikada ne stane samo na tome jer je vuk prije svega lovac. Kad ovce počnu uznemireno blejati i bježati, vučji nagon tjera ga da ih što više ulovi i zakolje i tada nastoji u što kraćem vremenu usmrtiti što više janjaca koje uopće ne jede i zbog toga nastaju velike štete.

S druge strane, kazna za usmrćivanje vuka je gotovo 50 tisuća kuna i njega zakon štiti od odstrela.

Od početka ove godine bilo je 17 napada vukova na domaće životinje na zadarskom području, ali je pojedinačno najveća šteta ova u Crnom, u stadu Marka Pucara.

On je profesionalni stočar koji živi od uzgoja ovaca. Ima stado od 250 grla, međutim učestalim vučjim napadima egzistencija mu dolazi u pitanje.

– Cijeli život sam u ovome i moglo se dobro raditi i živjeti od toga prije. Sad to dolazi u pitanje jer je vrlo teško sačuvati stado s obzirom da su napadi vukova postali sve bezobzirniji i više se ne ustručavaju napasti ni po danu blizu kuća, a kamoli ne po noći.

Više ne možeš ništa planirati. Paše ima, ali tko će proširivati stado kad je rizik od napada tako velik? Bio bih još 250 komada blaga nabavio, ali kakvog smisla to ima?

Pa i kad čuvate stado, nije rečeno da neće vuk napasti, i pored vas dok ste u toru. To je jednostavno izmaknulo kontroli. Zašto, to je veliko pitanje. Poštujemo to što je vuk zaštićen. Ali na ovaj način opstanak stočarstva i samog čovjeka na ovim prostorima dolazi u pitanje – ogorčen je Pucar.

Nije mu za zamjeriti. Dok obilazimo stado u Crnom, prizor je zbilja strašan. Neke naklane ovce leže još uvijek žive. Teško dišu i sa strahom u očima gledaju.

Njima bi u takvom stanju smrt bila jedino olakšanje. Mali, bijeli pahuljasti janjčići već su davno uginuli i njihova sićušna trupla s krvavim mjestima vučjih ugriza sada djeluju još bespomoćnije u kamenjaru zadarskog zaleđa.

Preživjele ovce uznemireno bleje. Šokirane su i to stado nakon stresa kroz koje je prošlo više nikada neće biti bezbrižno kao prije. Priroda je ponekad zbilja nemilosrdna i strašna. Pokazao je to i najnoviji vučji napad u Crnom pokraj Zadra.