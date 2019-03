Jedan od najpoznatijih albanskih dilera heroin skrivao na imanju poznatog zadarskog odvjetnika: 'Čovjek je bio odličan i korektan radnik, a ima i krasnu obitelj. Imao sam najbolje preporuke...'

Jedan od najpoznatijih albanskih dilera drogom, 60-godišnji Bedri Gaxha, koji je u utorak uhićen u tajnoj akciji zadarske policije, heroin je skrivao među balama sijena u Smilčiću, gdje je radio na četiri hektara velikom imanju poznatoga zadarskog odvjetnika Marka Marinovića (78).

Policija je čak 950,5 grama heroina zapakiranog u četiri PVC vrećice, od 210, 249,6, 227 i 263,9 grama, pronašla u sijenu u prizemlju devastirane kuće koju je koristio, a uz heroin je pronađena i digitalna vaga za precizno mjerenje.

– Naravno da sam šokiran. Imao sam najbolje preporuke. Čovjek je bio odličan i korektan radnik, a ima i krasnu obitelj. Na osnovi toga sam ga primio i unajmio mu stan. Hranio mi je pse i pomagao mi je na imanju. Bolestan sam čovjek i potrebna mi je pomoć, a on je sve to izvrsno radio. Ne shvaćam zašto se to sada uopće povezuje sa mnom i sramota je što se to radi. Očito se tome stremi. Kako sam uopće mogao znati za ikakav heroin. Svatko odgovara za svoja djela – rekao je oštro odvjetnik Marinović.

Nakon što smo ga izvijestili da je Gaxha još 2006. godine odgovarao pred sudom zbog istog kaznenog djela, ispričao se.

– Nisam znao za to, oprostite. Stvarno nisam znao – rekao je Marinović koji u Smilčiću, 20-ak kilometara udaljenom od Zadra, živi dugi niz godina.

Gaxhu i još trojicu njegovih partnera USKOK je, naime, prije 13 godina teretio za organiziranu preprodaju pola kilograma heroina i posjedovanje veće količine te droge. Prema optužnici, organizirali su prodaju heroina tako što ga je Gaxha nabavio i skrio u stanu u Stenjevcu, te ga s još dvojicom optuženih plasirao na tržište.

Jedan od optuženih je tada kazivao kako se u listopadu 2003. sastao s poznanikom svojedobno optuženim za atentat na jugoslavenskoga konzula u Njemačkoj, koji ga je tražio uslugu – da njegovu prijatelju s kojim je bio u zatvoru preda paketić heroina. No, ispostavilo se da je to bio prikriveni istražitelj.

Heroinom koji je skrivao u Smilčiću Gaxha bi ostvario protupravnu dobit u iznosu od 380 tisuća kuna budući da cijena grama heroina na zadarskom narkotržištu iznosi 400 kuna.

– Dovršeno kriminalističko istraživanje nastavak je niza uspješnih i složenih istraživanja iz domene zlouporabe droga na području Policijske uprave zadarske. Operativni rad i aktivnost policije na samom početku ove godine rezultirali su ovom u zadnju godinu dana najvećom zapljenom droge heroina na području ove policijske uprave – rekao je voditelj službe kriminalističke policije Bore Mršić na izvanrednoj konferenciji za novinare u četvrtak u sjedištu zadarske policije.

Uz kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 60-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a zatim i sucu istrage Županijskog suda u Zadru. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, predloženo mu je određivanje istražnog zatvora.

Zbog posjeda gotovo kilograma marihuane, policija je u utorak također uhitila i kazneno prijavila 17-godišnjaka sa zadarskog područja. Kod njega je pronađeno 822 grama marihuane. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je marihuanu nabavio na zagrebačkom području s ciljem preprodaje na zadarskom narkotržištu.

Prema maloljetniku je nadležnom državnom odvjetništvu za mladež u Zadru podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.