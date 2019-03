Veliki prosvjed u Obrovcu, građani ustali protiv izgradnje pogona za preradu otpadnog grita: 'Nosite ga tamo odakle ste ga i donijeli!'

Pod transparentom "Da je Luka disao grit ne bi bio fit" u nedjelju je na mjestu bivše tvornice Glinice iznad Obrovca održan veliki prosvjedni skup građana protiv izgradnje pogona za preradu otpadnoga grita nazvan "5 do 12 za Zrmanju".

Na poziv organizatora iz Ekološke udruge "Zrmanja" odazvalo se više od tisuću Obrovčana i stanovnika okolnih mjesta, a njihovu akciju podržale su i sve zelene i aktivističke skupine s područja Zadarske županije.

– Kažimo stop uništavanju Zrmanje, našeg Velebita, našeg zraka i našeg zdravlja! Želimo pokazati da Obrovac neće više biti mjesto za odlaganje otpada tipa "odnesi to tamo i zatrpaj". Isto tako želimo reći svima da su Velebit i velebitska bura pluća naše županije i da ne želimo da naša pluća dobiju rak – poručio je Šime Šimurina, jedan od organizatora prosvjeda protiv namjere zagrebačke tvrtke "Grit Inter" da u pogonima nekadašnje tvornice recikliraju otpadni grit koji se koristi za pjeskarenje podvozja brodova.

Iako su preko stranica Slobodne Dalmacije najavili svoj dolazak, kako bi mještanima dokazali ekološku opravdanost takvog pogona, na Bravaru se ipak nisu pojavili Ivan Prižmić, vlasnik zagrebačke tvrtke, i njegov otac Josip, inače autor patenta kojim se reciklirani grit opet vraća u proizvodnju.

Kasno shvatili

– Nisu se pojavili niti su nas kontaktirali. Bolje da je tako jer ovdje nismo došli debatirati nego prosvjedovati zbog nezakonitog i štetnog postupanja prema okolišu – kazao nam je Ivan Matić iz udruge "Zrmanja" i vijećnik Mosta u skupštini Zadarske županije. Na pitanje što bi s ovoga mjesta želio poručiti političarima, gradonačelniku Obrovca Anti Županu i načelniku Jasenica Martinu Baričeviću koji se nisu pojavili na skupu, ali su zajedno s bivšim županom Stipom Zrilićem podržali namjere investitora, Matić je rekao: "Poručujem im, pazite koje odluke donosite! Kasno ste shvatili da ste pogriješili. Poduzmite sada sve da tu grešku ispravite!"

– Želimo dati primjer svim investitorima da nas prestanu tretirati kao odlagalište otpada. Mi mladi imamo viziju razvoja ovog kraja i želimo je ostvariti, jer stari su na ovom prostoru sve uništili – kazao je Matić, aludirajući na činjenicu da je Obrovac "preko pola stoljeća žrtva suludih ekonomskih i ekoloških projekata čije posljedice još uvijek trpimo".

– Imamo bazene lužine za koje nitko ne poduzima ništa. Kad je država zadnji put nešto pokušala napraviti, "napravila" je dvije kaznene prijave i pronevjereno je više od 80 milijuna kuna. Bazeni su i dalje tamo i ne samo da predstavljaju ekološki problem već i problem za nacionalnu sigurnost. Njihova opasnost je prevelika i mi tu opasnost stvarno shvaćamo – dodao je Matić, iznoseći primjere drugih problema.

Bez kontrole

– Imamo stare rudokope bez kontrole koji su postali odlagalište otpada za razni nerazvrstani otpad, od klaoničkog na dalje. Ne bih se čudio da tu ima i nuklearnog otpada. Najgori primjer takvog odlagalište otpada je Kljakovača, koja je na samom izvoru vode koju pije cijela Zadarska županija. Takve stvari su nedopustive. S druge strane ovoga kanjona, isto ministarstvo koje odobrava ovakve sulude projekte odobrilo je izgradnju cementare na površini od 28 hektara s kapacitetom od 1,5 milijuna tona proizvoda. Isti ti Talijani koji su dobili dozvolu za cementaru dobili su i 50 hektara ovog prekrasnog kanjona za hranjenje te zvijeri. To je također nedopustivo, ali je prošlo, dobilo svu potrebne dokumentaciju – nastavio je Matić kojeg su prekidali skandiranjem "ne damo Zrmanju"

– Projekt grit je kap koja je prelila čašu. Imamo investitora koji traži dozvolu za nešto što već tri godine radi. To je direktno kršenje zakona, a prema tome treba snositi posljedice za ugrožavanje zdravlja i života ljudi. Nešto što se klasificira kao opasan otpad tu se već skladišti tri godine i tek se sada ishoduje dozvola. Nažalost, ministarstvo nije promptno reagiralo i ukinulo taj proces, nisu rekli "ne damo dozvole" i "vozi to odakle si dovezao", nego su osnovali povjerenstvo. Tražimo od povjerenstva da nas podrži i da taj projekt zaustavi. Da svim bahatim investitorima, koji dolaze na ovo područje, to bude primjer da to više tako ići neće. Mi takvim investitorima zahvaljujemo. Ne, hvala! – poručio je Matić i potom pozvao prosvjednike na kavu u Obrovac "da ipak od ovog skupa neku ekonomsku korist imaju stanovnici", jednog od najsiromašnijih krajeva Hrvatske.