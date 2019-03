Mladi 'influencerski' par otkrio nam je sve o biznisu koji mnogi još ne razumiju: Ljudi misle da je to lagan posao, no pozadina je drukčija. Potrebno je od sebe napraviti brend i onda se od Instagrama uistinu može živjeti

Upoznali su se prije devet godina, zajednički modni blog počeli su pisati prije tri, a danas svako ima svoj Instagram profil s ukupno 23 tisuće pratitelja. Oni su Petra Piknjač (24) i Roko Školjarev (26), zadarski "influencerski" ljubavni par.

Iako nemaju zajednički profil na Instagramu, Petra i Roko jedno drugom pomažu u ovom poslu. Zašto posao? Zato što je danas Instagram prešao u unosan biznis pa tako tzv. mikro influenceri, pod koje i njih dvoje spadaju, mogu zarađivati pristojan novac od svojih objava.

– Mnogi misle da je to lagan posao, bolje se odjeneš, malo se naslikaš, i eto ga. No pozadina je drukčija, pogotovo ako imate prave pratitelje koji svakodnevno očekuju neku vašu objavu. Ali ne žalim se, naš hobi ima i puno prednosti – objašnjava 24-godišnja Petra, koja je nedavno završila studij ekonomije, a uz Instagram vrijeme joj oduzima i "nail art". Njih dvoje se u digitalnom svijetu svrstavaju pod modne influencere.

– Potrebno je uložiti dosta truda kako bi se napravila jedna dobra fotografija i kako bi se održavao broj pratitelja. Bitno je od sebe napraviti brend kako bi te tvrtke koje žele da reklamiraš njihove proizvode što lakše i brže primijetile. Nije potrebno imati milijun pratitelja kako biste dobivali poslove; naši prvi poslovi počeli su kada smo imali svatko oko 3500 "followersa" – govori Roko, kojem Instagram također nije primaran posao, jer je on voditelj jednog beach bara u Zadru.

Kako izgleda priprema za fotografiju koju ćete objaviti, kako uopće odlučite što odjenuti?

– Jednostavno! – uzvikne Roko, dok Petra u isti glas kaže:

– Kaotično!

Iako se ne slažu po pitanju pripreme za fotografiju, Petra smatra kako je Roko, osim što je ljubav njezina života, odličan i kao "Insta hubby", osoba koja se krije iza objektiva fotografija zvijezde Instagrama.

– Naučio je kako volim da me se slika, zna koji kut mi paše, koji profil, tako da nemamo problema što se tiče fotografiranja. Jest da nekad zna uslikati stotinjak slika dok ne nađem onu pravu i da nas nekad ljudi čudno gledaju, ali navikli smo – smije se Petra, a Roko odmah komentira "čudne poglede".

– Nekim ljudima nije jasno što ja radim kada fotografiram Petru i zbog čega se toliko trudim, pomalo su konzervativni, a i nije im jasno kako se od toga može živjeti – kaže Roko.

E pa, dragi čitatelji, od Instagrama se uistinu može živjeti, s tim da ovaj posao zahtijeva puno više uloženog vremena da bi ste se mogli time profesionalno baviti.

Brojne svjetske tvrtke, a u zadnje vrijeme i hrvatske, sve više ulažu u marketing baš za "influencere". Plaćaju im da reklamiraju njihove proizvode kako na "feedu", tako i na "storyju".

Klijenti im obično traže da se objavi jedna story priča i dvije fotografije na "zidu", uz to, rokovi koje klijent odredi za objavu fotografija moraju se strogo poštovati.

Bitno je i održavati vezu s vašim pratiteljima i konstantno biti aktivan na Instagramu, kako u odgovorima "fanovima", tako i u objavljivanju slika. Ali ovo novo zanimanje u svijetu ima svoje prednosti. Roko i Petra su nam otkrili kako znaju dobivati modne kolekcije puno prije nego se one nađu na policama dućana.

– Nekad sami biramo što želimo obući, a nekad tvrtke šalju one proizvode koje žele da im reklamiramo, poput cijele nove kolekcije. Znaju nam poslati dosta različitih modnih uzoraka, ali, na našu sreću, moda 80-ih se vraća na scenu, pa te više nitko ne gleda čudno kada imaš par uzoraka na sebi – govori Petra komentirajući modnu scenu u Zadru.

Kaže kako se Zadrani i Zadranke dosta dobro odijevaju i kako nisu nimalo dosadni.

– To se najbolje vidi vikendom, jer ljudi preko tjedna rade, a Hrvati su takvi da svoje slobodno vrijeme vole provesti ispijajući kavu za koju se i lijepo obuku – kaže Roko, kojem su najdraže lokacije za snimanje fotografija koje objavljuju na Instagramu Poluotok, pogotovo dio oko Donata i Foruma, te Borik, ali i Kraljičina plaža u Ninu te Plitvice, no sve ovisi o godišnjem dobu.

Vikendom Petra i Roko svoje vrijeme znaju iskoristiti kako bi napravili slike koje će tijekom cijelog tjedna objavljivati.

Petrin i Rokov savjet za sve buduće influencere jest da budu svoji i da ne prate trendove.

– Na fotografijama karakter treba doći do izražaja, nema smisla kopirati drugi jer trend dođe i prođe. Instagram fotografije trebaju prikazivati vašu osobnost – složan je ljubavni par, kojeg smo napustili kraj crkve sv. Donata. Ostavili smo ih da uživaju u suncu i svojoj najdražoj lokaciji. I, naravno, da naprave koju sličicu za Instagram...

Lažni pratitelji

Kako industrija društvenih mreža raste, tako raste i broj alata koji omogućuju da se uz nekoliko desetaka dolara preko noći dođe do nekoliko tisuća pratitelja. No takvi "pratitelji" vrlo brzo nestanu s profila, a Petra i Roko nisu pobornici lažnih pratitelja.

– Ne vrijedi imati takve pratitelje na profilu jer oni nisu aktivni, ne komentiraju i ne lajkaju objave. Našim putem je teže ići i graditi publiku, pogotovo nama kojima to nije posao. No ne osuđujemo one koji svoje pratitelje kupuju – složni su Petra i Roko.