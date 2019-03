Potpuni kaos na županijskoj skupštini, u 'teroru' malo tko nije sudjelovao: zbog nekažnjenog zapošljavanja brojne rodbine zatraženo psihijatrijsko vještačenje članova muzejskog vijeća

Stanje u vijećnici Zadarske županije, gdje se u srijedu održavala sjednica Skupštine, vijećnik Dalibor Barešić (NHR) nazvao je doslovno – terorom. "Teror", u kojem malo tko nije sudjelovao, trajao je puna dva sata, nakon čega je, u stanju potpunog rasula i kaosa, sjednica prekinuta.



Do prve točke dnevnog reda nije se ni došlo.

Nije poznato jesu li županijski vijećnici uzore tražili u kolegama iz Sabora, no aktualni sat nije ni započeo, a kaos je već trajao: prvi je stanku zatražio Rudolf Dvorski (MODES), "kako bi Skupština zauzela stav o nasilju koje eskalira, osobito o namjernoj paljevini automobila umirovljenog krim-policajca Ive Veršića, koji je na TV-u otvoreno prozvao Budimira Lončara zbog slanja hrvatskih domoljuba u zatvore".

Dvorski je dobio stanku. Ni pet minuta nakon što se 40-ak vijećnika opet posložilo u vijećnici, stanku je zatražio Josip Tičić (SDP), i to iz čistog "dišpeta".

– Stanku ste dali Dvorskom, koji nema klub, i to nije po Poslovniku – uvrijeđeno je kazao Tičić.

– Sada ja u ime Kluba SDP-a tražim stanku, evo, razlog je, recimo, da zauzmemo stav oko Tajanijeve izjave o "talijanskoj Istri i Dalmaciji" – rekao je Tičić. I dobio pauzu.

Čim su se vratili u vijećnicu, stanku je u ime Kluba Akcije mladih (AM) i Mosta zatražio Marko Pupić Bakrač, s obrazloženjem da i oni imaju Klub vijećnika, pa time i pravo da zatraže pauzu.

I dobili su je.

Netom nakon povratka i sveopćega guranja, Dalibor Barešić (NHR) sve je skupa nazvao "teroromu vijećnici", ali mu se pridružio: zatražio je stanku.

I ovo je odobrio Željko Lončar, predsjednik Županijske skupštine.

Nakon cirkusa, započeo je aktualni sat. Prijavilo se 28 vijećnika, ali vrijeme je isteklo na 25. vijećniku. Tek to je podignulo tenzije do vrhunca, jer je vijećnica Radoslava Gregov (SDP) uočila da su neki vijećnici, koalicijski partneri HDZ-a, prozivani preko reda, dok je njoj i ostalima rečeno da je vrijeme isteklo i da nemaju pravo stati za govornicu.

Vremena je bilo za četiri potpuno nepotrebne stanke, ali za pitanje vijećnice Gregov o baznim i antenskim stanicama u Zadru nije bilo vremena.

U halabuci je Marko Pupić Bakrač (AM) rekao predsjedniku Lončaru da su mu metode staljinističke, da je cijela Skupština totalna glupost, a spominjao je i "hrpu kretena", te je Lončar, iako ga nitko gotovo nije ni čuo, raspustio sjednicu Županijske skupštine.

Tako ni pročelnici ni župan Božidar Longinnisu odgovorili na 25 vijećničkih pitanja, među kojima su dominirali protesti protiv gradnje postrojenja za pročišćavanje otpada iz brodogradnje (grit) na obrovačkom području. Darko Pedić (Hrast) inzistirao je i na "par kvadrata policijske postaje" na Autobusnom kolodvoru u Zadru, po uzoru na postaju u Zračnoj luci, jer je zadarski kolodvor "leglo alkohola, droge, tučnjave i ubojstava".

Drago Čulina (MODES) najprije je stao u obranu Vesne Burčul iz zadarskog Centra za socijalnu skrb i nazvao je humanitarkom, a onda je citirao Schopenhauera, koji je kazao da će "biti sve lošije dok ne dođe najgore".

– Slušajući ovdje ove svađe i diskrepancije, zaključujem da je ono najgore već nastupilo – zaključio je Čulina.

Marko Pupić Bakrač dobio opomenu

– Slučaj zapošljavanja pjevača – osobnog zabavljača Davida Ricova u Narodni muzej Zadar završio je pravomoćnom osuđujućom presudom za ravnateljicu Renatu Peroš i Narodni muzej. Nedavno je pokrenut novi postupak, zbog zapošljavanja u muzej Mihaele Skledar, sestrične ravnateljice Peroš, te su i tu prekršena tri zakona. Zapošljavanje Mihaele Skledar nije zadnji slučaj protuzakonitog zapošljavanja u Narodnom muzeju.

Župane, na prošloj sjednici ste rekli da ste u Muzejsko vijeće imenovali Marinu Dujmović Vuković i Vesnu Sabolić kako bi one pazile na to što se u Muzeju događa. Poslao sam im 17. siječnja dva jednostavna pitanja, na koja mi do danas nisu odgovorile: je li Muzejsko vijeće raspravljalo o pravomoćnoj osuđujućoj sudskoj presudi kod zapošljavanja Davida Ricova, te je li obavljen inspekcijski nadzor u slučaju zapošljavanja Mihaele Skledar.

Međutim, njih dvije očigledno nisu postavljene u Muzejsko vijeće da paze na rad Muzeja, nego da se prave blesave. Umjesto kazne, Renati Peroš je naloženo da "žurno uputi djelatnike na edukaciju kako se ne bi događali propusti prilikom zapošljavanja". Dakle, kazna Renati Peroš za klijentelističko, nepotističko i protuzakonito zapošljavanje je slanje djelatnika na edukaciju? Pa tko je ovdje lud?

Ne preostaje mi drugo nego zatražiti da se svi članovi Muzejskog vijeća, na čelu s Marinom Dujmović Vuković i Vesnom Sabolić, podvrgnu psihijatrijskom vještačenju u odnosu na sposobnost rasuđivanja. Jer, ovakve stvari mogu raditi samo totalno ludi ljudi ili pokvareni do srži – rekao je vijećnik Marko Pupić Bakrač i dobio opomenu.