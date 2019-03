Priča koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim: 'Ovo je barba Šime, njegova supruga billa je naša pacijentica, svaki dan ju je posjećivao, a nakon što je umrla svih nas je iznenadio'

Malo tko voli bolnice, ali Psihijatrijska bolnica Ugljan, točnije njihov odjel za demencije, ima priču koja ama baš nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Jer upravo ta otočka bolnica odnedavno ima "volontera" koji može i treba biti primjer svima. Riječ je, piše Jutarnji list, o gospodinu Šimi iz Preka, čiju je sudbinu na društvenoj mreži, uz njegovo dopuštenje, objavila Matija Knežević, mlada medicinska sestra zaposlena u spomenutoj bolnici. Njezin dirljivi status prenosimo u cijelosti:

- Ovo je barba Šime. Ima 86 godina i njegova supruga Jozica bila je naša pacijentica do prije mjesec dana kad je, nažalost, preminula. Jozica je bolovala od Alzheimerove demencije i često puta nije prepoznavala svoga Šimu, iako ga je često spominjala.

To barba Šimu nije sprječavalo da svaki dan dođe k njoj u posjetu, da je poljubi na dolasku i odlasku, tepa joj, prošeta je, nahrani i provede vrijeme s njom. Sjećam se jednom kad je došao, a Jozici je pozlilo, vitalni znakovi bili su joj nemjerljivi, a on plače ispred vrata k'o malo dijete i čeka da mu kažemo hoće li ona biti dobro. Tad smo skoro svi plakali s njim od sreće jer se Jozica izvukla, a njezine prve riječi kad je došla k sebi bile su: 'Di je Šime?'...

Kad gledate dvoje ljudi od 80-ak godina kako se vole i kako joj on govori 'dobro jutro, ljubavi' svaki put kad dođe, spoznate što je to prava ljubav.

Nažalost, Jozica je umrla prošli mjesec, a Šimu je to svakako pogodilo. Svima nam je bilo teško, ponajviše zbog njega i kako će on to podnijeti.

Nekidan netko zvoni na odjel, kad ono barba Šime! Došao se prijaviti za volontiranje kod nas na odjelu! Kaže da nam želi pomoći, dosadno mu je samom kod kuće, a nama će dobro doći da prošeta još neku pacijenticu kao što je šetao svoju Jozicu. Svaka čast i kapa do poda našem 'volonteru'! Ugledajmo se na barba Šimu! - napisala je Matija Knežević na društvenoj mreži te oduševila i raznježila domaću javnost.