Drama na otoku ispred Zadra, stanovnici već danima bez vode: 'Nisam se opra deset dana, sam sebi smrdim. Ono što užicamo kod susjeda koristimo za piće i kuhanje...'

Vode na Silbi nema već danima, žedni su i boduli i blago, a kako stvari stoje, vode neće biti još najmanje mjesec dana!

– Nema vode ni sam ne znam već koliko. Ljudi zovu "Vodovod", a oni im govore da se strpe. Do kada ćemo tako moći, ne znam, ali žedni su i ljudi i blago na otoku – požalio nam se jedan stanovnik Silbe koji se već nekoliko tjedana za pitku vodu snalazi kako zna i umije.

Isti problem, kaže, muči i stanovništvo na drugim otocima zadarskog arhipelaga kojima vodu doprema vodonosac.

– Kako se snalazimo? A žicamo okolo! Neki još imaju vode pa pitamo kod njih, ljudi nam daju, nije to problem. Problem je što "Vodovod" ne donosi vodu. Da vam iskreno kažem, nisam se opra deset dana, sam sebi smrdim. Ono što užicamo kod susjeda koristimo za piće, kuhanje i pranje posuđa. A ne možeš ni drugim ljudima uzeti ne znam koliko vode, pa oni će onda ostati bez nje. Nije to rješenje... – govori nam naš sugovornik, dodajući kako su stanovnici očajni zbog takvog zanemarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava: prava na vodu!

– U četiri glavne cisterne na otoku ima vode, ali iz "Vodovoda" neće da dođu i da nam pritankaju vodu u naše gusterne. Ovaj momak što radi za "Vodovod" na otoku govori kako on ne može ništa bez naloga. I ja ga razumin, ali dokle ćemo bit žedni? Hej, pa živimo u 21. stoljeću bez vode?! Da neko nije u stanju poslat nam čovika da natoči vodu? Godina je bila sušna, ali njih to nije briga! – ljuti se naš otočanin i naglašava kako ovo nije prvi put da su ostali bez vode. Znalo se to dogoditi i usred turističke sezone, kad na otoku boravi nekoliko tisuća turista.

– Zadnji put sam u petak zvao "Vodovod" i rekli su mi: "Bit će, strpite se." Dokle? Dok ne pocrkamo od žeđi? Ne znam šta se događa. Mi kao da smo od Boga zaboravljeni... – rezigniran je naš sugovornik.

– Vode nema niti je možemo dovesti sve dok se ne izabere vodonosac za ovu godinu – odgovara na prozivke direktor zadarskog "Vodovoda" Tomislav Matek i objašnjava da je natječaj za vodonosca raspisan 22. veljače, ali još nije završen.

– Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova osigurava novac za te svrhe. Takvi ugovori traju do kraja tekuće godine. Kako bi se uopće raspisala javna nabava za vodonosca, potrebno je bilo imenovati člana komisije iz Ministarstva, a to je učinjeno 15. veljače. Natječaj je raspisan sredinom veljače, a otvaranje ponuda zakazano je za 18. ožujka. Nakon toga treba proći rok žalbe i onda ćemo moći voziti vodu na otoke – govori direktor Matek.

Na pitanje zbog čega "Vodovod" ne razvozi postojeću vodu u četiri glavne cisterne, direktor Matek kaže kako voda treba biti ispravna, a voda u gusternama to nije jer se u njima nalazi kišnica. Osim toga, prije dolaska nove vode potrebno je gusterne oprati i dezinficirati.

– Mi ovisimo o Ministarstvu regionalnog razvoja, koje nam plaća prijevoz, i sada nemamo čime dovesti vodu na otoke. Kad se provede javna nabava, znat ćemo tko je vodonosac i on će do kraja godine voziti vodu na otoke – ponavlja Matek.

Kako će ljudi do tada bez vode?

– Ne znam kako će se snaći – odgovorio je direktor.

Ubrzo nakon prvog razgovora Matek nas je nazvao i rekao kako ipak ima vode na Silbi, te je objasnio žednim otočanima kako mogu doći do nje.

– Provjerio sam sada cijelu situaciju i ima još ispravne vode na Silbi. Otočani bi se trebali javiti mjesnom odboru, a s obzirom na to da na Silbi nema mjesnog odbora, trebaju se javiti Gradu Zadru. Grad nama šalje popis kućanstava kojima treba voda kako bismo znali tko je domicilni stanovnik, a tko nije, jer domaći imaju nižu cijene vode. Kada nam Grad dostavi popis, on se prosljeđuje čovjeku koji dijeli vodu. On ne može nikome dati vodu ako nije dobio zahtjev iz "Vodovoda". Grad šalje zahtjeve mjesec za mjesec, a kada ga dobijemo, reagiramo u roku od par dana. Popis potreba otočana za ožujak dobivamo u veljači – kaže Matek, koji ni sam još nije siguran kada će nova voda stići na Silbu.