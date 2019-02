Dramatične scene u predvorju gradske uprave, branitelj na štakama prijetio suicidom: Već sam se dva puta pokušao ubiti, ali sada ću to stvarno napraviti! Noćas ću otići u šumu i više me nitko neće vidjeti!

– Već sam se dva puta pokušao ubiti, ali sada ću to stvarno napraviti! Noćas ću otići u šumu i više me nitko neće vidjeti! Objesit ću se! – ponavljao je Karlo Bubić (66), stopostotni ratni vojni invalid iz Zadra, u ponedjeljak ujutro u predvorju gradske uprave, tresući se kao prut, oslonjen na dvije štake.

Bubić je tijekom jutra došao u gradsku upravu na razgovor s Ružicom Vrdoljak iz pravne službe oko svog problema s vlasništvom zemljišta, ali odgovore koje je očekivao nije dobio, pa je tražio da ga primi gradonačelnik Branko Dukić.

Gradonačelnik je, pak, bio u Zagrebu pa je očajan Bubić sa svojom suprugom ostao u predvorju gradske uprave, odbijajući otići dok se njegov problem, koji ga je doveo u stanje da želi dignuti ruku na sebe, kako nam je rekao, ne riješi.

– Molim vas, dođite, razgovarajte s njim, smirite ga, bojim se da će se ovaj put stvarno ubiti! – zapomagala je Bubićeva supruga Marija koja nam se obratila za pomoć jer sama više nije znala što napraviti.

Bubići su stajali u predvorju zgrade sve dok novinari "Slobodne" nisu nazvali glasnogovornicu gradske uprave i upoznali je sa situacijom u prizemlju. Marina Pajkin je nazvala gradonačelnika, a on je zatražio od svog savjetnika za branitelje Tihomira Bakarića i Tomislava Korone, pročelnika ureda za gradsku imovinu, da pokušaju razgovarati s Bubićem te da smire dramatičnu situaciju koja je u nekim trenucima izgledala kao da će izmaknuti kontroli.

– Vrlo bih rado primio gospodina Bubića, no u Zagrebu sam. Njegov problem nam je poznat i tražimo rješenje za njega, ali ne možemo ga riješiti preko noći jer je pravne prirode. Zatražio sam od svojih suradnika da ga prime i saslušaju. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da se taj problem riješi – kazao nam je telefonski gradonačelnik Dukić.

I uistinu, samo nekoliko minuta nakon razgovora s Dukićem, u predvorje su došli i pročelnik Korona i savjetnik za branitelje Bakarić kako bi saslušali, ali i smirili Karla Bubića koji se tresao.

Saslušavši ga, obećali su da će u utorak, nakon povratka gradonačelnika, predstavnici gradske uprave iz triju resora, za imovinu, komunalije i pravne službe, otići do obiteljske kuće Bubićevih na Bilom brigu i na licu mjesta pokušati dogovoriti kako da riješe problem.

A problem je star desetljećima, no "eksplodirao" je nakon što je Karlo Bubić odlučio pravno srediti svoju imovinu kako bi je prepustio svojoj djeci i unucima. U nasljeđe im je kanio ostaviti kuću sa zemljištem od 605 kvadrata i okućnicu od 104 kvadrata s malom ostavu, koje je njegov otac desetljećima imao u posjedu.

Bubić je 1995. iskoristio braniteljska prava za stambeno zbrinjavanje te je od Grada Zadra po povoljnim uvjetima otkupio parcelu od 605 kvadrata i na njoj podigao novu kuću. Usput je zatražio i upis vlasništva nad 104 kvadrata susjedne parcele koja je oduvijek bila u obiteljskom posjedu.

Međutim, ispostavilo se da je manja parcela u vlasništvu Grada Zadra, i da Grad nema zakonske mogućnosti tu parcelu darovati, nego je prodati jer se ne tiče stambenog zbrinjavanja. U protivnom bi Grad radio protivno zakonu.

Bubić međutim nije htio prihvatiti otkup smatrajući da mu parcela pripada dosjelošću, a nije je htio ni platiti kroz neposrednu prodaju koju mu je Grad ponudio prilikom legalizacije građevinske parcele na kojoj je podigao kuću, pa je 2017. pokrenuo sudski postupak tuživši Grad Zadar radi utvrđivanja prava vlasništva.

Prvostupanjsku presudu Općinski sud donio je 15. veljače ove godine, a sutkinja Jasna Baričević odbila je zahtjev Bubića kao neosnovan jer nije dokazao da je pravo vlasništva na spornoj nekretnini stekao ni nasljeđivanjem ni dosjelošću.

– Ja više ne idem na sud! Imali smo osam svjedoka koji su svjedočili da je to oduvijek bilo u našem posjedu. I gradonačelnik Kalmeta mi je obećao prije dvije godine da će to riješiti, svojim suradnicima je naredio da to riješe u osam dana. Ali on više nije gradonačelnik, a Dukić problem nije riješio. Bježi od nas kad nas vidi, iako su ljudi iz njegovih ureda rekli da se to može riješiti u pet minuta. Ne idem više nigdje i tražim da se ovo riješi za nekoliko dana. Ako treba i platit ću, ali samo nekoliko tisuća kuna – ponavljao je uznemireni Karlo Bubić.

– Grad Zadar nikad nije ometao posjed sporne nekretnine gospodina Bubića i njegovih prednika. Naprotiv, sve što smo radili, radili smo u cilju da taj problem zajednički riješimo, ali isključivo zakonitim putem. Na tome ćemo i ustrajati. Ne mogu komentirati obećanja koje je gospodin Bubić, navodno, dobio od prijašnjih čelnika, no ja sam ovdje dvije godine i svaki problem pokušavamo riješiti u skladu sa zakonom i s puno razumijevanja za probleme građana – kazao nam je pročelnik Korona, nakon što je s kolegom Bakarićem ipak uspio smiriti Bubića.