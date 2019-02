Dragutin Barać: Padom na brodu slomio sam kralježnicu, stručnoj komisiji je to prirodna bolest!?

Bila je to zbilja velika fešta 2016. godine, kad je nakon četiri komisije u Zadru i još dvije na "Mirovinskom" u Splitu Dragutin Barać (61), pomorac iz Ražanca koji je preživio teške ozljede na brodu i postao nesposoban za rad, konačno dobio prijevremenu invalidsku mirovinu.

Iako je padom u brodsku štivu slomio dva kralješka i uništio koljeno, a uz to nije imao ni tri prsta desne ruke, Drago "pola čovika", kako smo ga tada nazvali u tekstu, tek je nakon objavljivanja priče u Slobodnoj Dalmaciji dobio konačno rješenje kojim su prihvaćeni dokazi o invalidnosti kao posljedici teškog pada koji se dogodio prije 14 godina. Dragutin je bio kormilar na brodu Tankerske plovidbe. Sve do nesreće, 26 godina plovio je kao pomorac. Na brodu "Molat" Tankerske plovidbe, dok je bio u New Orleansu, propao je zajedno sa skalama, koje su se odvojile, ravno u brodsku štivu i teško se ozlijedio. Nekoliko je puta išao na liječničko povjerenstvo u pokušaju da dobije prijevremenu invalidsku mirovinu, no svaki je put bio odbijen. Očajan, pozvao je najprije umirovljenog zadarskog novinara Gordana Kurtovića, koji se inače bavi sličnim slučajevima hrvatskih pomoraca. On je njegovu sudbinu iznio u emisiji "Pomorska večer" Hrvatskog radija.

Prihvatili dokumentaciju...

Opet je Barać obijao vrata kancelarija, a onda se "umiješala" i Slobodna Dalmacija. Kad je idući put došao na komisiju, nisu ga, rekao je, više ni pregledavali. Samo su prihvatili ponuđenu dokumentaciju kojom je prije toga uporno dokazivao da je 80-postotni invalid. Nakon što je dobio mirovinu, odahnuo je jer su to bila jedina primanja za njega i suprugu. Ipak, ne zadugo. Shvatio je da mu u rješenju u mirovini nije priznata ozljeda na radu, nego samo invalidnost kao posljedica bolesti, a samim tim je i iznos mirovine bio značajno manji od onoga na koji ima pravo.

– Upozorio sam ih u Zavodu za mirovinsko osiguranje da sam ozljede zadobio u nesreći na radu, a oni su zatražili od mene da mi Tankerska plovidba izda potvrdu o tome. Otišao sam u Tankersku, gdje su mi rekli da oni to više ne daju retroaktivno za zaključene slučajeve. Prošlo je dugo razdoblje, Tankerska je prema meni ispunila sve obaveze koje je imala i za njih je ta priča gotova. Uostalom, ja sam i prije toga priložio u dokumentaciji zapisnik s broda o tome što se dogodilo, ali kad sam bio na komisiji, oni uopće nisu to pitali, nego su samo tražili od Tankerske opis posla koji sam obavljao na brodu, a potvrdu o ozljedi na radu nisu ni spominjali. Na kraju su mi, kako sam naknadno doznao, obračunali mirovinu na temelju invalidnosti kao posljedice bolesti, a ne ozljede na radu. Kad sam tražio dodatak zbog tjelesnog oštećenja, odbili su me napisavši u rješenju da invalidnost nije nastala kao posljedica ozljede na radu – ističe Barać.

'Ne pripada vam pravo'

Opet se vratio na početak, pokušavajući dokazati ono što je evidentno. Pokazuje nam dokumentaciju koju je predao i na "Mirovinsko". U osobnoj anamnezi, u izvješću s nalazom i mišljenjem liječnika Doma zdravlja Zadarske županije, stoji da je Barać ozlijeđen na brodu, kad je zadobio prijelom lumbalne kralježnice, i da je operativno liječen. Prije toga, zbog ozljede amputirani su mu dijelovi prstiju desne šake 1996. godine, a operirano mu je i lijevo koljeno prije 40 godina. Liječnici su naveli kako je pacijent 2010. godine zbog nemogućnosti rada na svojem radnom mjestu ostao bez produženja ugovora i od tada je nezaposlen, te su u svojem zaključku naveli kako mu je značajno smanjena radna sposobnost jer stupanj invaliditeta znatno odstupa od potrebnih 50 posto u odnosu na radnu sposobnost zaposlenika istih obrazovnih kompetencija, te da je potrebno vještačiti i preostali stupanj radne sposobnosti, s prijedlogom za ocjenu potpune radne sposobnosti.

U mišljenju Centra za medicinsko vještačenje donesenom u postupku ishođenja invalidske mirovine stajalo je da je uvidom u medicinsku dokumentaciju, kao i pregledom oštećenog Dragutina Baraća, utvrđeno da je zadobio prijelom prvog i drugog slabinskog kralješka, koji su nastali kao posljedica udarca tvrdim sredstvom, te su u konkretnom slučaju mogli nastati kao posljedica pada, a to je teška tjelesna ozljeda. Zbog spomenutih ozljeda kod oštećenog je došlo do trajnog smanjenja životne aktivnosti (zbog invalidnosti) za 33 posto, a očituje se u smanjenoj pokretljivosti slabinske kralježnice i pogoršanju pokretljivosti oba koljenska zgloba. Zbog ozljede kralježnice došlo je i do 80-postotnog gubitka radne sposobnosti za poslove kormilara, a ostalih 20 posto nastupilo je zbog degenerativnih promjena zglobova, osobito koljena – stoji u tadašnjem mišljenju vještaka.

Sve to nije bilo dovoljno da Barać ishodi invalidsku mirovinu u nekoliko navrata, a nije bilo dovoljno ni da mu se prizna tjelesno oštećenje kao rezultat ozljede na radu.

Sve im lipo piše

Upravo suprotno, u rješenju koje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Područni ured u Zadru donio 30. studenog 2017. godine navodi se da je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrdio da je tjelesno oštećenje prouzročeno bolešću i ozljedom izvan rada, te da osiguraniku ne pripada pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja prema odredbi članka 61. stavka 2. ZOMO.

– A kako sam dobio oštećenja nego od pada? Ne bih od firme dobio ni obeštećenje da nije utvrđena ozljeda na radu. I sada oni traže od mene opet neke potvrde, a tamo sve lipo piše. Ovi što nemaju skoro ni dana radnog staža primaju vojnu mirovinu od gotovo 3000 kuna, a ja s 30 godina radnog staža, s ozljedom na radu, uz to i braniteljski staž, nemam niti 2200 kuna. A u svim papirima piše – stradao u brodu! Ne tražim ja ništa drugo nego ono što mi pripada. Da su meni odmah u rješenju napisali da mi ne priznaju ozljedu na radu, odmah bih bio reagirao. Ali ja sam to zatražio tek nakon što sam doznao da mi pripada naknada za tjelesno oštećenje, da bi me oni odbili i naveli da imam invalidnost kao posljedicu bolesti. Slomljena kralježnica prirodna bolest? To nije točno, razlog oštećenja i invalidske mirovine bio je pad u štivu i ne tražim ništa drugo nego da mi se to prizna. Neću valjda opet sada morati prelaziti isti put kao i onda kad sam tražio invalidsku mirovinu, kad sam imao matrikulu, a bio sam nesposoban za rad. Tako i sad, imam oštećenu kralježnicu zbog pada u štivu, a u "Mirovinskom" misle da je to prirodna bolest. Da čovjek ne povjeruje – zaključuje Dragutin.



ŠTO KAŽU U 'MIROVINSKOM'

Pitali smo u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje zašto ne priznaju Dragutinu Baraću ozljedu na radu ako je ona nedvojbeno utvrđena i potvrđena priloženom dokumentacijom.

– U cijelom slučaju sporan je postupak vještačenja koji ne provodimo mi, nego Zavod za vještačenja. Pri podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava za tjelesno oštećenje, invalidsku mirovinu ili nešto treće, mi taj predmet s medicinskom dokumentacijom koju čovjek dostavlja šaljemo u Zavod za medicinsko vještačenje, koji obavlja cijeli postupak s ovlaštenim vještacima. Oni donose nalaz i mišljenje, koje je onda obvezujuće za nas u smislu donošenja rješenja.

U ovom konkretnom slučaju, prema nalazu vještaka, prvi put mu je odbijeno tjelesno oštećenje i drugi put je na žalbi to poništeno. Zašto je vještak to tako procijenio, mi ne možemo komentirati. Njihov je vještak procijenio da ta tjelesna oštećenja za koja se tražio dodatak nisu nastala pri padu. U žalbi na to rješenje sve je vraćeno na prvostupanjski postupak i opet će se provoditi vještačenje za tjelesno oštećenje – kazali su u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.