Surać se brani: Bajlo me ucjenjivao, tražio je 20 tisuća kuna

Bivši nogometaš i kapetan NK Zadra Jakov Surać (43) u četvrtak je u svojoj obrani na Općinskom sudu u Zadru, gdje mu se sudi za premlaćivanje Hrvoja Bajla, vlasnika portala Zadar News, demantirao optužbe za nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Iako nije porekao sukob, rekao je kako je Bajlo njega napao prvi, te da se ozlijedio jer je u bijegu nastojao sve fotografirati. Dok je iz džepa pokušavao izvaditi mobitel, Bajlo je, kako je rekao bivši nogometaš, zapeo za šaht, te pao - na glavu i ruku.

- On je prvi krenuo na mene, ali me "strišao" u udarcu. Ja sam tu zauzeo neki stav. Ispala mi je i šlapa, pa sam ostao bos. Pali smo na pod. Krenuo je tada unatrag, no dok je vadio mobitel iz džepa zapeo je na šaht i pao na tu ruku koja mu je ostala u džepu. Udario je o pod laktom i glavom zbog čega sam mu htio pomoći, što i on zna - rekao je Surać, navodeći kako Bajlu na koncu nije pomogao jer ga je on kada mu se približio - udario nogom u trbuh.

- Nisam vidio razlog zbog kojeg bi se s njim tukao. Odmaknuo sam se i spustio mu naočale kraj mjesta gdje je ležao. Tada je sukob prestao. Sve je trajalo od 10 do 15 sekundi - ispričao je Surać.

Tužiteljstvo ga tereti da je oko 19.30 Bajlu, kojem je zamjerio sadržaj tekstova, uputio prijeteće riječi, a potom ga, u namjeri da ga teško tjelesno ozlijedi udario šakom u glavu zbog čega je ovaj pao na pod. Dok je ležao na podu, Surać ga je, prema optužnici, više puta udarao nogama i šakama u glavu i tijelo, ponavljajući prijeteće riječi pri čemu je Bajlo zadobio teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma desne podlaktice, te je osjetio strah za vlastiti život i strah u vezi obavljanja svog posla.

- Pitate me zašto je bježao? Zato što je to htio snimiti, jer inače sve snima. S tim se služi inače. Ili snima razgovor ili slično - rekao je bivši nogometaš.

Ispričao je kako je tog dana nakon što se vratio s kupanja u automobilu blizu svog kafića čekao sina i tipkao na mobitel.

- Stakla su mi bila spuštena. Odjednom sam vidio Bajla kako se naslonio na otvoreni prozor na strani suvozača te mi je rekao: "Krkane kome to pišeš? Je li to meni pišeš, nadam se da su poruke pismene". Tada sam ja krenuo izaći, no u tom trenutku on mi je već prišao na vrata. Krenuo mi je zadati udarac šakom u glavu, ali kako sam se izmaknuo samo me okrznuo, a nakon toga zadao mi je i udarac nogom u bedro. Ja sam mu krenuo zadati udarac otvorenim dlanom, ali sam ga samo okrznuo. Tu smo se pohvatali i pali obojica na pod nakon čega se Bajlo podignuo, a onda i ja - rekao je Surać.

Rekao je kako je Bajlo započeo sukob jer on nije htio pristati na njegove ucjene.

- Prilazio mi je i prije. Tvrdio je da posjeduje dokumentaciju zbog koje mogu završiti u zatvoru. Tražio je da mu dam 20 tisuća kuna kako bi o meni pisao afirmativno, te novac da to ne objavi. Rekao mi je da on pokriva sve portale. Jednom mi je došao ispred kafića i tvrdio da je jedna utakmica namještena. Rekao sam mu da me se to ne tiče i neka to prijavi policiji - naveo je Surać.

Opovrgnuo mu je da mu je prijetio, te da je spominjao Božidara Kalmetu, Zdravka Livakovića i Ivu Pukanića.

- Politikom se na bavim, a novine ne čitam. Ne gledam vijesti i nikad se u životu nisam bavio politikom. To je sve laž - rekao je Surać.