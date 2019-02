Krajem prošle godine, nekoliko dana prije Božića, na stol dvojice općinskih načelnika u Zadarskoj županiji, Davora Lončara iz Poličnika i Ivice Šarića iz Zemunika, stigla je ponuda koja se dobiva jednom u životu.

Klub investitora iz Kine želi pokrenuti posebnu ekonomsku zonu koja bi objedinila tri postojeće poslovne zone u zadarskom zaleđu - Crno, Zemunik i Poličnik - i u taj projekt u pet godina uložiti ukupno 500 milijuna eura!

Riječ je o grupi investitora čiji je nositelj tvrtka "Z-Run", koja u poslovnom klubu okuplja više od tisuću kineskih kompanija iz različitih industrija, čiji je promet veći od dvije milijarde dolara godišnje. U Zadru bi pokrenuli industriju elektronike i robotike, proizvodnju novih elemenata i sklapanje dijelova iz Kine u partnerstvu s lokalnim, domaćim tvrtkama.

Koliko je cijeli posao ozbiljan dovoljno govori činjenica da njihova najveća asocijacija za elektroniku rasvjete, "Electronic and lightning", iz čijih tvornica dolazi 70 posto rasvjete u Europi, što prije želi pokrenuti posao na sklapanju svojih proizvoda i poluproizvoda u Zadru.

Brojno kinesko izaslanstvo, koje je zbog tog projekta u Zadru boravilo već četiri puta, predvodi glavni savjetnik za razvoj poslovnih zona u Republici Kini. Zajedno s njim, u Zadru je bilo 20-ak predsjednika uprava kineskih kompanija, a za svog zadnjeg posjeta, koji je trajao sedam dana, pješice su obišli sve poslovne zone u kojima planiraju podignuti proizvodne pogone. U Zadar se ponovno vraćaju krajem veljače.

- U prvoj fazi, koju žele pokrenuti do kraja ove godine, Kinezi u toj ekonomskoj zoni planiraju uložiti između 500 i 700 milijuna kuna i otvoriti pet tisuća radnih mjesta u sektoru elektronike, od sklopivih i satelitskih telefona do navigacije, te robotike. Osim proizvodnje, kineska grupacija planira na tom području napraviti i svoje financijsko središte u partnerstvu s lokalnim malim i srednjim tvrtkama. Oni nude pokrivanje kompletnog ulaganja i otvaranje proizvodnog sektora koji će potom dati u suvlasništvo lokalnim partnerima koji se bave tom djelatnošću. Problem naših malih tvrtki nije u znanju ili u kadrovima, već u likvidnosti s kojom se stalno bore. Zato im treba kapital, šansa i ulaganje, a Kinezi su to prepoznali. Njima, pak, treba lokalni partner, jer domaća tvrtka najbolje poznaje stanje na terenu i ima radnu snagu. Mi zaista imamo stručne ljude koji mogu raditi sklapanje sustava elektronike visoke vrijednosti, poznato je da Zadar ima bogatu povijest u elektronici i robotici. Kad ide direktno iz Kine, sva ta elektronika trpi carinu, a ona proizvedena u Zadru je proizvod Europske unije. Isto tako, postoji propisani udio domaće proizvodnje koju svaki proizvod mora imati prilikom plasmana na tržište, a neke naše tvrtke već rade takve dijelove - govori nam Mario Rendulić, predsjednik Kinesko-jugoistočnoeuropske poslovne asocijacije (CSEBA), udruge koja povezuje poslovne ljude iz Hrvatske i regije s poslovnim ljudima iz Kine.

Rendulić je lobist preko kojega su kineski investitori zapravo otkrili Zadar, a nakon šest godina rada na tom terenu, prošle godine počeli su se realizirati i konkretni poslovi, poput kineskog preuzimanja Luke Zadar.

Za ovaj posao s ekonomskim zonama kineska grupacija već je u Europi osnovala i tvrtku "Eurogate", koja bi provodila ovaj veliki projekt, a u svojoj su ponudi općinskim načelnicima jasno rekli što nude i što žele.

Tvrtka "Z-Run", koja je nositelj ovog poslovnog kluba, u Hrvatskoj nije nepoznata. Prošle godine odigrali su važnu ulogu prilikom posjeta premijera Plenkovića Kini, njihova predsjednica uprave nedavno je čak mjesec dana provela u Hrvatskoj, obišla brojne lokacije za ulaganje, a taj je posjet rezultirao dolaskom 25 novih investitora zainteresiranih za Hrvatsku. Nije tajna da su zainteresirani za ulaganje u zdravstveni turizam u Zagorju, ali ova zadarska ponuda do sada nije bila poznata široj javnosti.

U Kini je, zbog proslave Nove godine, trenutno kratko zatišje u poslovnom svijetu, ali ne zadugo. Njihova ponuda je na stolu, prvi očekivani korak je kinesko veleposlanstvo i identifikacija kompanija koje žele ulagati. Što stoji u kineskoj ponudi i kakav model (su)vlasništva nude?

- Ako će netko uložiti 500 milijuna eura, dosta je nerealno očekivati da će još plaćati i zemljište od četiri milijuna kvadrata. Vani se u ovakvim situacijama zemljište daje po simboličnoj cijeni od jednog eura, samo da se pokrene proizvodnja. Kineska ponuda tu je vrlo jasna: dajte nam zemlju na upravljanje ili u vlasništvo, a nakon tri ili pet godina, kad se otvori dogovoreni broj radnih mjesta i ostvari određena razina poslovanja, neka cijena zemlje bude niža za 30 posto. Dakle, nitko ne traži ništa besplatno, ovo je fer, logično i ekonomski isplativo. A kako bi sve bilo transparentno, Kinezi predlažu formiranje zajedničke uprave u kojoj bi bili i predstavnici ministarstva, lokalne uprave i poslovne zajednice. Novostvorena vrijednost je dana kroz rad hrvatskih građana, kroz poslovno okruženje koje daje carinsku prednost, a domaći partneri pri tome nemaju potrebu imati svoj kapital. Ovoliko čistu namjeru i ponudu do sada nam nitko nije dao - govori Rendulić.

Davor Lončar, načelnik općine Poličnik, čije su poslovne zone najuspješnije u Zadarskoj županiji, govori nam da je zadovoljan odrađenim sastankom s kineskom delegacijom. Investitori su mu predstavili svoj plan, a on njima zakonsku regulativu vezanu uz natječaje za poslovne zone, prije svega provođenje javnog natječaja. Posebno mu je važno da je industrija koju Kinezi planiraju dovesti isključuje bilo kakvu mogućnost ekološkog zagađenja, potpuno je "čista" i orijentirana u najvećem dijelu na sklapanje već gotovih proizvoda.

- Interes je velik, i naš i njihov. Međutim, ovakva strateška investicija nije odluka samo jedne općine već cijele države. Osobno ne bih imao ništa protiv da se realizira sve što nam kineski investitori nude, jer njihova želja da ovdje rade je velika - iskren je Lončar.

Zadarski župan Božidar Longin kaže da su u proteklom razdoblju uložili ogromnu energiju i ostvarili brojne kontakte kako bi ostvarili iskorak u privlačenju investicija.

- Otvoreni smo za sve investitore koji na transparentan i zakonit način žele širiti svoje investicije i ulagati u razvojne projekte na našem području. Kvalitetni projekti otvaraju nova radna mjesta i općenito podižu standard na području Zadarske županije - kaže Longin.

Iako se o kineskim ulaganjima u našu zemlju intenzivno govori već nekoliko godina, tek nakon posla China Road and Bridge Corporation (CRBC) na pelješkom mostu, koji je Kinezima bio dugoočekivani signal da je Hrvatska konačno postala otvorena za ulaganje, počele su stizati konkretne ponude njihovih javnih i privatnih poduzeća. Grad na koji su posebno koncentrirani, koji je u Kini prepoznat kao najbolja lokacija za investiranje i gdje su prošle godine odradili prvo preuzimanje, je upravo Zadar.

Zašto je zadarska regija Kinezima toliko zanimljiva? Razloga je puno, ali svi se mogu svesti pod isti nazivnik: povoljan geostrateški položaj koji im osigurava najbrži ulazak na tržište Europske unije.

- Kad gledate geopolitički položaj Hrvatske u Europi i odnos prema sjeveru Afrike, Zadar je u samom centru. Jednako je udaljen prema centralnoj Bosni koliko i prema Hrvatskoj i Austriji. Prometni pravci koji postoje vezani su na sve glavne koridore opskrbe centralne i istočne Europe. Ne postoji takvo mjesto na Sredozemlju koje istovremeno ima turistički potencijal, luku, autocestu uz luku, željezničku trasu i zračnu luku s avio cargo i putničkim prometom. I zaleđe s ogromnim potencijalnom za cijeli spektar novih industrija. Još ako postoje mogućnosti poslovnih zona gdje će sa svojim lokalnih partnerima pokrenuti proizvodnu djelatnost, za Kineze nema dileme gdje investirati - govori Rendulić.