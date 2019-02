'Žigosana' učenica sama je od kolege iz razreda tražila da joj utisne 'U'?; Njezina poznanica potvrdila da je često viđa vani u ustaškim majicama, policija istražuje njezin Facebook profil zbog fotografija s ustaškim znakovljem

Djevojka (15) koju je u srijedu njezin kolega u prvom razredu zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole "žigosao" vrućim upaljačem i napravio joj na nadlaktici znak slova "U", na svojem Facebook profilu, na naslovnoj fotografiji, ponosno pozira u majici s ustaškim znakovljem, gdje je prvi kvadratić na hrvatskom grbu bijele boje.

Malo-pomalo, došlo se i do druge strane priče koja je zgrozila Hrvatsku, a to je da je djevojka, s velikom vjerojatnošću, sama dopustila ili zatražila od razrednoga kolege da joj napravi slovo "U". Govorimo, dakako, o velikoj vjerojatnosti, nastaloj na temelju brojnih razgovora s njezinim školskim kolegama.

Jedna njezina poznanica kazala nam je sljedeće: "Budući da živim na Boriku i često prolazim pokraj škole i pijem kavu u 'Terre', viđam tako i *****, koja često dolazi u ustaškim majicama, ide u 'Admirala'... Dječak joj slovo 'U' nije mogao napraviti u jednome potezu, bez da se ona trznula... pa tamo je bilo 20 učenika..."

Nove prijetnje

Nedugo nakon što smo u petak ujutro na Facebook profilu otkrili kako se fotografirala u majici s ustaškim znakovljem, te o tome htjeli razgovarati s njezinim ocem, Albancem Ademom Shalom, ta profilna fotografija – čiji smo "screenshot" u međuvremenu snimili – "nestala" je i zamijenjena njezinom slikom s cvjetićima u kosi.

Istodobno, u petak ujutro je zadarska policija protiv učenika koji je djevojku "žigosao" i zatim joj rekao da se sada može hvaliti da je ustaša, podignula kaznenu prijavu zbog tjelesne ozljede, no s kvalificiranim težim oblikom – tjelesnom ozljedom iz mržnje.

Djevojčin otac, kojega smo u petak ujutro nazvali za objašnjenja, kazao nam je da ne može razgovarati.

– Ne mogu sada razgovarati jer sam sa svojim djetetom došao u policiju. Napadnuta je opet, prijetili su joj – rekao je uzbuđenim glasom Shala, dodajući da je bilo više oblika prijetnji, te da su njegovoj kćeri u pomoć priskočila dvojica učenika.

– Onaj koji je prijetio rekao je da će je pronaći u kvartu, a i ja osobno dobivam prijetnje – rekao je Shala.

Ravnatelj škole Jozo Dragić, na naše inzistiranje da objasni zašto odmah u srijedu nije policiji prijavio događaj, objašnjavao nam je da su djeca poslana sa sata tjelesnog k njemu u ured jer je profesorica primijetila slovo "U" na ruci djevojke, te da su ga preklinjali da ništa ne poduzme, da su oni prijatelji.

– Eno ih i danas, sjede zajedno u razredu, nasmijani, vedri. Danas sam nekoliko puta bio u tom razredu, više puta pitao djevojku kako je, boji li se. Kazala je da je odlično i da ne osjeća nikakav strah – rekao nam je Dragić u petak u jutarnjim satima.

Međutim, samo nekoliko sati kasnije ravnatelj je, čini se, shvatio da je događaj ipak morao prijaviti. Do tog preokreta je očito došlo nakon što je djevojka na velikom odmoru dobila prijetnje.

Poštovao 'volju djece'

– Snosim tu krivnju, ako je to tako, da sam trebao odmah prijaviti, ali stvarno sam sve učinio po Protokolu o nenasilju u školi. Ja nisam ni izjavio da je to bezazlena dječja igra, to su sama djeca meni izjavila, tim riječima, neposredno nakon događaja i molili me da ne zovem ni liječnika ni policiju – kazao je Dragić.

Očekujete li sankcije?

– Izgleda da očekujem, nažalost – odgovorio je ravnatelj Jozo Dragić.

Biste li sada postupili drukčije?

– Vjerojatno bih, ne bih poštovao volju djece. Ujedno, dok traje proces, iz škole više nećemo davati izjave. Stručne službe surađuju s policijom i drugim nadležnim službama – rekao je ravnatelj Dragić.

U zadarskoj policiji u petak su potvrdili da su dobili dojavu o prijetnjama djevojci. Na razgovoru u policiji bili su djevojka i njezini roditelji, te druge osobe koje bi mogle imati saznanja o ovom događaju – kazala je Sonja Šimurina iz PU zadarske.

Neslužbeno doznajemo da policija istražuje i Facebook profil djevojke, zbog njezine fotografije na kojoj nosi majicu s ustaškim znakovljem.

Dr. Ivica Maštruko: Ustaški ekscesi stanje su društva – Cilj nije spriječiti samo nasilje u školama, nužna je promjena društvene atmosfere u Hrvatskoj. Nije točno da našu zemlju samo percipiraju kao ustašku, već ona to i jest, to je činjenica. U Hrvatskoj se nacionalistički ekscesi ne promatraju kao iznimka, oni postaju stanje društva. Neću govoriti o sankcijama u konkretnom slučaju, već je na svim instancijama, od pravosuđa do politike, zadatak stvaranja drukčijeg, tolerantnog društva – kazao je dr. Maštruko.

Tko je Jozo Dragić? 'Na silu' je imenovan za ravnatelja Jozo Dragić je 40 godina djelatnik Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, gdje je ravnatelj zadnjih deset godina. Njegov izbor za ravnatelja 2008. godine podignuo je veliku buku u javnosti jer jedna članica Školskog odbora, čiji je glas bio presudan, zbog pritisaka da on bude izabran nije htjela glasovati za njega. Potom je i smijenjena. HSP-ovac Jozo Dragić je na kraju imenovan za ravnatelja. Na razini Grada Zadra i Zadarske županije na vlasti je tada bila koalicija HDZ-a i HSP-a.