Zadrani su šokirani incidentom koji se u srijedu dogodio u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj srednjoj školi. Kažu da se nasilje ne smije tolerirati i prozivaju odgovorne za reakcije. Na osudu je naišla i reakcija ravnatelja škole.

Podsjetimo, jedan učenik prvog razreda užarenim predmetom u obliku slova ‘u’ opekao je i doslovno žigosao za vrijeme nastave jednu školsku kolegicu i jednog kolegu. Zbog naknadnih prijetnji djevojka je šutjela sve dok nastavnica na satu tjelesnog odgoja nije primijetila rane. Djevojka ima dvije opekline na ruci, a mladić je opečen po vratu.

Otac djevojke, Adem Shala, danas je, kako javlja Jutarnji list, rekao kako je navečer još počela primati prijeteće poruke u kojima joj se prijeti čak i smrću. Zbog stresa nije išla u školu. Napadnuta učenica danas je u pratnji oca dala iskaz u zadarskoj policiji.

- Taj učenik je sjedio iza mene u klupi u razredu te mi je nekakvim vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opekotinu u obliku slova 'U'. Imam još jednu opekotinu na ruci jer me opekao više puta, te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je 'Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša' - ispričala je jučer 15-godišnjakinja, koja je u školu na sastanak s ravnateljem stigla s ocem.

Na pitanje zašto je to učinio, ispričala je kako joj je rekao da je to napravio jer mu je bilo dosadno te da mu je to zezancija.

- Isprva nisam smjela reći profesorici što se dogodilo jer mi je jedna cura iz razreda zaprijetila da će me ozlijediti i objesiti ako ikome kažem jer se to radi drukerima. No kad smo došli na sat tjelesnog odgoja, tamo sam bila u odjeći kratkih rukava i profesorica je primijetila kako imam opekotinu na ruci te me upitala što je bilo. Tada sam rekla što se dogodilo te nas je sve skupa poslala kod pedagoginje koja mi je namazala ruku i nazvala razrednicu - ispričala je za Zadarski list vidno uplašena učenica koja je poslijepodne bila kod liječnice te joj je rečeno kako će trag ovog žigosanja ostati zauvijek na koži.

- Mene čudi kako to da nitko iz škole nije zvao policiju ili Hitnu pomoć?! Naime, riječ je o dvoje učenika koji su ozlijeđeni užarenim predmetom i kojima je rečeno da su ustaše. Imao sam već slučaj da je starija kći, koja je također išla u ovu školu, s nastave došla krvava kući te ni tada nitko nije zvao policiju ni Hitnu. Problem je u cijeloj školi. Zašto ne zovu Hitnu pomoć ili ne prijave policiji kad se dogode ovakve stvari? Ne razumijem što se događa u školi - rekao je u srijedu za Zadarski list.

Zadarska policija, koja je za slučaj doznala od medija, a ne iz škole, provodi izvide.

- Provodi se kriminalističko istraživanje zbog nanošenja tjelesnih ozljeda u školi nad dvije maloljetne osobe kojima su nanesene lakše tjelesne ozljede. Policija je promptno reagirala i u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim ćemo ovaj događaj u potpunosti rasvijetlilti - rekao je na konferenciji za novinare Boro Mršić, načelnik kriminalističke policije u PU zadarskoj.

- I stručna služba škole se uključila pravovremeno, a mi ćemo, po okončanju istraživanja, o svemu obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležno državno odvjetništvo - dodao je.

Upitan kad je policija obaviještena o događaju te tko ih je obavijestio, Mršić je rekao kako policija nije pozvana odmah, već je za događaj saznala javnim pogovorom. Zaprimili smo obavijest od predstavnika medija, istaknuo je.

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, klinički psiholog i psihoterapeut Gordana Buljan Flander istaknula je kako je od presudne važnosti reagirati na svaki, i najmanji znak nasilja, shvatiti ga ozbiljno i surađivati s djetetom žrtvom, počiniteljem, obiteljima, školom i cijelim sustavom, piše HRT.

Mnoge je iznenadila blaga reakcija ravnatelja škole Joze Dragića koji je za televiziju N1 ovo nazvao 'malim incidentom':

- Strašno mi je žao što se ovo dogodilo u jednoj od najboljih škola. Jedna smo od boljih škola u svim mogućim natjecajima, nekoliko puta bili smo prvaci Hrvatske u košarci, imamo atletičare koji su prvaci Hrvatske, imamo stalne akcije gdje pomažemo slabijima, ali eto... U zadnjih godina kad su se počeli direktno upisivati učenici s raznim teškoćama, imamo dosta učenika s posebnim programima, uvjetima i eto, takvi mali incidenti se događaju.

Dodao je da to 'nije inkriminirajuće djelo, to su mediji napravili senzaciju':

- Nije to neko posebno teško djelo. Upisuje se pet, šest učenika po individualiziranom i posebnom programom. To su učenici s poteškoćama u razvoju, ali ne možemo za učenike reći da su krivi. Jučer mi je došla jedna skupina učenika, rekli su da su imali incident. Pozvao sam cijeli razred i počinitelj djela je došao s njima. Ispričali su se, rukovali, pozdravili i rekli da je to bila samo dječja igra. Počinitelj je to učinio sa zagrijanim upaljačem, ne daj bože nečim baš za žigosanje... Obični zagrijani upaljač je naslonio jednoj učenici na rame i jednom učeniku na vrat. Ja sam njemu odmah pojasnio da će biti sankcioniran po pravilniku, oni su inzistirali da im ne treba liječnička niti ne daj bože policija, nego su se vratili u razred. Moram reći da to nije slovo 'U', nije on to rekao. To je bila obična dječja igra, to je bilo samo prislanjanje vrućeg upaljača.