Najbolji je trenutak bio kad im je na Narodnom trgu prišao pas. Vlasnica je ispustila povodac, a pas je počeo kao metak trčati prema 'Četiri kantuna', a janje za njim. Ljudi su umirali od smija. Jednog ćemo ostaviti za brava, a drugog ćemo nekome pokloniti, ali da mu isto bude za brava. Toliko su nam ušli pod kožu da ih ne bi... ni u ljutoj gladi!

– Nećete virovati di smo bili! – kaže Teo.

– Gazda nas je odveo na Kalelargu! – govori Leo.

– Ljudi je bilo more. Je da su nas malo čudno gledali i slikavali, ali nema veze – nastavlja Teo.

– Bilo je vrhunski, ali nigdi nije bilo trave – dodaje Leo.

Ovako je nekako, na ljudski jezik prevedeno, izgledalo blejanje Lea i Tea kad su se vratili u svoje stado janjadi nakon što ih je u nedjelju ujutro u đir na zadarsku Kalelargu izveo njihov gazda Nenad Strenja. Na gradsku špicu!

– U ko zna koliko godina da držimo ovce, ovo nam se desilo dvaput, da janjad ide za vama ko da su pasi, ko da ste im ćaća – kaže Nenad, koji svoje stado ovaca drži u Debeljaku, točnije u zaseoku Dubrava.

– U prošlosti je svaka kuća u Debeljaku imala blago, a sada niko nema niti 15 ovaca – nadovezao se Nenadov ujak Branko Gambiraža, ističući kako je uistinu pravo čudo da se Leo i Teo ponašaju kao da su kućni ljubimci.

No, kako je uopće došlo do toga da se dva janjca ponašaju kao psi?

Nažalost, njihova je "mama" umrla pri okotu, a onda je dvoje dvomjesečnih janjčića blizanaca netko morao othraniti kako ne bi uginuli. Ulogu mame odmah je preuzela Nenadova mama Zora, koja se čak dizala u gluho doba noći kako bi na dudu othranila dvoje janjčića.

– U početku im je bocu tribalo davati četiri puta dnevno i jedanput u noći, a sada su malo narasli i stasali, pa im mliko dajemo dva put dnevno, ujutro i navečer. Sad oni pasu i dobro jidu. Trave se najidu, još koji dan pa će dudu imati jednom dnevno – kaže baka Zore, kojoj su Leo i Teo ušli pod kožu.

Zašto Leo i Teo?

Trebali su se zvati Janko i Branko

– Ja sam in tija dati imena Janko i Branko. Pokojni mi je otac bija Šime, ali su ga svi zvali Janko, a Branko je ujac – objašnjava Nenad, a ujak Branko odmah uskače:

– Bija bi onda dobija plesku – našalio se i kazao da je onda Zore rekla da će biti Leo i Teo, i tako su ostali.

I tako Zore, Nenad, ali i njegova djeca Ena i Šime na bočicu hrane mladu janjad, i to kravljim polumasnim mlijekom s 2,8 posto masnoće. Ali, upozorava Nenad, mlijeko mora biti toplo, jer da je hladno, "prosiklo bi ih", odnosno dobili bi proljev, jer je ovčje mlijeko mlako.

– Osim mlika i trave ništa in ne triba, a zbog mlika su i počeli ići za nama kao da su pravi pravcati kućni ljubimci. Ali oni bi vam, da ih sad pustimo, došli tu ispod stola u kužini. Od prvog dana su se navikli na dudu i ljude su prihvatili kao svoju obitelj i normalno im je biti među ljudima, pogotovo kad su gladni. Kad su siti, to je druga priča, onda ne bendaju baš ljude i idu o svom poslu – objašnjava Nenad.

U njegove riječi i sami smo se uvjerili. Kad je Nenad fotoreporteru Luki dao bočice s mlijekom, janjad je odmah krenula trčati za njim po dvoru kao da im je rod rođeni. Čim su uspjeli dohvatiti dudu, trebalo im je manje od minute da popiju dva decilitra mlijeka.

Prije nekoliko godina obitelji Strenja dogodila se ista stvar, baka Zore na dudu je othranila janje Labudicu, tako da joj briga oko Lea i Tea, čiji je rođendan 20. studenog, nije teško pala. Labudica je dobila ime po bijeloj ptici jer je sva bila kao snijeg.

– Dobro, kako vam je palo na pamet Lea i Tea izvesti na Kalelargu?

– A jer su bili dobri – šali se Nenad.

Mogli su i na Advent

– Ma nije to bilo tako ishitreno da smo to jutro odlučili i otišli. Jedan dan mi je društvo došlo u kuću i vidili su kako su Leo i Teo dobri, dragi i simpatični, pa su rekli što ih ne bi odveja na Advent. Kad svako more ići na Advent, mogu onda i oni.

I mislio sam ja njih odvesti na Advent, ali me je bilo strah gužve, da se među svitom ne bi pripali. Velika je gužva tad bila, svitla, glasno, blago bi se pristrašilo – govori Nenad, dodajući kako je odluka tako pala na prošlu nedjelju.

Lijepo vrijeme na ulice je izvuklo brojne zadarske "celebrityje" koji su kao gušteri uživali na suncu, pa kako ne bi i Leo i Teo; bili su dobri, slušali su i zaslužili su izlazak.

– Nije im ništa bilo čudno, kao da su svaki dan na Kalelargi, a ljudi su bili oduševljeni, svi su ih slikavali. Najbolji trenutak je bio kad im je na Narodnom trgu prišao pas. Vlasnica je govorila svom psu da ljubi janje, a i ona ga je tila pomaziti.

Tada je ispustila povodac, a pas je krenio ko metak trčati prema "Četiri kantuna", a janje za njim. Ljudi su umirali od smija. Govorili su da je li ovo normalno da pas biži od janjeta – prepričava Nenad i ponovno se nasmije do suza tom "incidentu".

Kaže da su djeca u Zadru bila jako sretna kada bi ugledali janjad, ali da su se i bojali da će ih janje ugristi.

No, zasigurno se veselim janjčićima najviše oduševila grupa Korejaca, koji su odmah sve svoje objektive i mobitele usmjerili prema Leu i Teu, koji su kao prave zvijezde spremno pozirali.

Nenad je rekao da ih više neće voditi u grad.

– Da se ne uobraze, jedanput im je dosta – smije se, ali će Leo i Teo zato sigurno šetati po pašnjacima Dubrave.

– Oni se po Debeljaku slobodno prošetaju, jednom su bili na Kalelargu, od Sv. Stošije do Sv. Šime, bili su dobri, to su zaslužili i to je to.